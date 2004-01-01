Более 6 млрд руб. планируется вложить в мясоперерабатывающий завод, строящийся в Каширском районе Московской области. Как сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе группы «Черкизово», такая сумма указана в инвестиционной заявке, поданной на присвоение статуса стратегического инвестиционного проекта Московской области. Запуск предприятия ожидается «в ближайшие два года», сказали в группе, отметив, что более конкретной информации пока дать не могут. По данным областного Минсельхозпрода, в настоящее время на объекте ведутся работы строительного цикла.

В начале 2016 года сообщалось, что объем инвестиций в строительство мясокомбината составят 4 млрд руб. Кроме того, как заявлял в феврале гендиректор «Черкизово-Кашира» Сергей Чуваков, открытие завода запланировано на октябрь 2016 года. В марте в интервью «Ведомостям» гендиректор группы Сергей Михайлов говорил о запуске в январе 2017 года. Заявленная мощность завода — 80 т сырокопченых колбас в сутки. Таким образом, как подсчитали в «Черкизово», предприятие станет крупнейшим в Европе и, по информации и. о. главы Минсельхозпрода Московского области Андрея Разина, запуск производства «позволит завоевать 20% всего российского рынка». Сырье на завод будет поступать с предприятий «Черкизово», технологический процесс производства сырокопченых колбас планируется полностью роботизировать. Как ранее заявлял РБК основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев, после открытия комбината туда будет переведено все производство колбас массового сегмента с Черкизовского комбината, на ЧМПЗ останется только производство деликатесов.

Производство на мясокомбинате «Черкизово-Кашира» было остановлено в 2008 году, работы по реконструкции предприятия начались в ноябре прошлого года.

Группа «Черкизово» создана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». Основные акционеры — семья основателя компании Игоря Бабаева (65%), остальные бумаги находятся в свободном обращении. Сегменты бизнеса: птицеводство (восемь птицеводческих комплексов общей мощностью около 550 тыс. т в живом весе в год, доля рынка — 13%), свиноводство (15 свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. т в живом весе в год, доля рынка — 5,4%), мясопереработка (шесть предприятий общей мощностью 190 тыс. т/год, доля рынка — 6%), растениеводство и производство комбикормов. Выручка компании в 2015 году составила 77 млрд руб. (рост на 12% по сравнению с 2014-м), чистая прибыль группы снизилась на 60%, до 6 млрд руб. в прошлом году. За первое полугодие 2016 года чистая прибыль продолжила падение, сократившись в шесть раз до 948,8 млн руб. против 5,7 млрд руб. за аналогичный период 2015 года.