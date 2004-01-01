Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, приостанавливающий рост надбавок к пенсиям лиц, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих на селе. Закон о 25-процентном повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности для заслуженных аграриев был принят еще в декабре 2013 года и должен был вступить в силу 1 января 2016 года, потом — с 1 января 2017 года. В соответствии с принятым Госдумой в первом чтении законопроектом введение этой нормы откладывается до 1 января 2020 года. Как говорится в пояснительной записке, такое решение принимается «с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации» в стране.

Заморозка надбавок к пенсиям «не окажет влияния на достижение целей госпрограмм», отмечают в правительстве, но позволит Пенсионному фонду сэкономить 17,5 млрд руб. в 2017 году, 18,3 млрд руб. в 2018 году и 19,1 млрд руб. 2019 году. Численность получателей пенсий, попадающих под действие законопроекта, в кабинете министров оценили в 1,2 млн человек. В то же время, по словам председателя профсоюза работников АПК России Натальи Агаповой, точного числа лиц, подпадающих под действие закона «О страховых пенсиях», никто не знает. «Ни у Росстата, ни у Пенсионного фонда нет статистических данных о количестве пенсионеров из сельскохозяйственных организаций. По официальным данным только известно, что в сельхозорганизациях сейчас работают 1,2 млн человек», — сказала она «Агроинвестору».

Размер надбавки, о которой идет речь, — это около 1,2 тыс. руб., отметила Агапова, при том что средняя зарплата аграриев на протяжении ряда лет составляет 50−55% от средней по России. «За первое полугодие 2016 года, по данным Росстата, средняя зарплата работников сельского хозяйства — 20,19 тыс. руб., или 56,5% от средней по стране. А это значит, что по новой пенсионной формуле большое число работников сельского хозяйства могут рассчитывать на получение пенсии, размер которой меньше прожиточного минимума пенсионера», — добавила она. В настоящее время профсоюз ведет переговоры и консультации с депутатами Госдумы о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта. Кроме того, территориальные организации профсоюза проводят консультации с депутатами региональных законодательных собраний, которые должны представить в нижнюю палату парламента отзывы на законопроект.