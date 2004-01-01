В поселке Линец Курской области открыт мясоперерабатывающий комплекс компании «Агропромкомплектация-Курск» проектной мощностью по забою скота 1,8 млн голов в год. Как сообщил гендиректор группы «Агропромкомплектация» Сергей Новиков, комплекс будет производить 200 тыс. т мяса в год, 6 тыс. т кормовой муки и 2,4 тыс. т технического жира.

Строительство велось в течение последних двух лет с привлечением кредитных средств и субсидированием процентной ставки по кредиту. Стоимость проекта комплекса, занимающего 150 га, — 8 млрд руб., из которых 80% — заемные средства, 20% — вложения компании. Субсидии по инвестиционному кредиту выплачены в сумме 708 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 572 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации региона. Мясохладобойня будет выпускать широкий ассортимент продукции — от свиных полутуш и отрубов до продуктов глубокой переработки, которые группа рассчитывает продавать в собственных магазинах, региональных и федеральных торговых сетях.

Как отметил на церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев, на комплекс приходится около 20% всего объема мощностей, введенных в России в этом году. По уровню технологического оснащения — это самое передовое предприятие в России и третье в Европе — подобные технологии и оборудование применяются только в Швейцарии и Германии, отметил министр. «Мы ставим амбициозную задачу к 2020 году — ввести по всей России мясохладобойни общей мощностью 1,5−2 млн т, чтобы закрыть потребности сельхозпроизводителей и фермеров. Это позволит нам в полном объеме обеспечить наших потребителей качественной мясной продукцией российского производства», — приводит слова Ткачева пресс-служба Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что на предприятии будут применены автоматизированная система управления производством CSB, роботизация обработки туш, капельная система интенсивного охлаждения, роботизированная система клеймения и сортировки продукции. В октябре в тестовом режиме был запущен роботизированный буферный динамический склад, где продукция будет храниться между производственными участками обвалки и упаковки.

По данным Минсельхоза, по итогам 2016 года производство свинины в России вырастет на 10%, до 4,4 млн т. При этом в Курской области темпы роста производства свинины превысят 40%. За 10 месяцев 2016-го объем производства в регионе составил 52,5 тыс. т.

Группа компания «Агропромкомплектация» (17-е место в рейгинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса, 6-е место в рейтинге производителей свинины Национального союза свиноводов) — комплекс предприятий замкнутого цикла по производству мясной и молочной продукции. Включает 24 предприятия: растениеводческие хозяйства, элеваторы объемом 120 тыс. т единовременного хранения, два комбикормовых завода мощностью 216 тыс. т и 168 тыс. т/год, свинокомплексы, молочную ферму, молочный и мясоперерабатывающий заводы. Земельный банк — 64 тыс. га. В январе-сентябре 2016-го объем внешней выручки «Агропромкомплектации» на 18% превысил показатель 2015 года. Реализация товарной группы животных, выращенных на свиноводческих комплексах в Курской и Тверской областях, за девять месяцев составила 651,2 тыс. голов, объем производства комбикормов курским и тверским комбикормовыми заводами группы за этот период вырос на 12%, до 221 тыс. т. «Агропромкомплектация-Курск» является вертикально интегрированным агропромышленным объединением по свиноводству и молочному скотоводству. Компанией в Курской области построено 11 свинокомплексов общей мощностью 455 тыс. т голов единовременного содержания, элеватор на 100 тыс. т единовременного хранения, комбикормовый завод мощностью 216 тыс. т комбикорма в год.