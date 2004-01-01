Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», расширил свой сельскохозяйственный портфель за счет приобретения 66 тыс. га земли на юге России, говорится в сообщении корпорации о результатах третьего квартала 2016 года. Таким образом, общий земельный банк АФК «Система» увеличился до 313 тыс. га. Как сообщил «Агроинвестору» представитель АФК «Система», земли «приобретены под растениеводство в Ростовской области и Ставропольском крае». От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее АФК «Система» намеревалась приобрести хозяйство «Агро-Мичуринское» в Ростовской области, которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных агрокультур. ФАС удовлетворила ходатайство АФК «Система» о покупке 100% «Агро-Мичуринское» еще в январе 2013 года, но тогда сделка не состоялась. В начале октября ФАС сообщала, что получила новое ходатайство агрохолдинга «Степь» о приобретении 100% «Агро-Мичуринское». По данным kartoteka.ru, выручка предприятия в 2015 году составила 441,3 млн руб., убыток — 203,7 млн руб.

Еще два приобретенных корпорацией агроактива находятся в Ставропольском крае. По информации газеты «Ведомости», один из них — компания «Март», занимающаяся хранением и складированием зерна (уставный капитал 108,2 млн руб., выручка в 2015 году — 14,6 млн руб., чистый убыток — 10,5 млн руб.). Второй актив — компания «Сельхозпроминвест». Основной ее деятельностью, по данным kartoteka.ru, является покупка и продажа земельных участков, однако компания также занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, хранением и складированием зерна, производством нерафинированных растительных масел и кормов. Выручка «Сельхозпроминвеста» в 2015 году составила 34,9 млн руб., чистая прибыль — 9,3 млн руб.

Продавцом всех трех приобретенных «Степью» активов стала структура швейцарского трейдера Glencore в России — Международная зерновая компания (МЗК). Кроме того, в октябре ФАС России согласовала приобретение агрохолдингом «Степь» 100% акций «Солдатского хлебоприемного предприятия» (Кабардино-Балкария) и «Агрохлебопродукта» (оба — Ставропольский край).

Ранее в АФК «Система» заявляли о намерении увеличить свой земельный банк минимум до 500 тыс. га к 2018 году. В апрельском рейтинге BEFL АФК «Система» находилась на 27-м месте крупнейших землевладельцев России с общим земельным банком 142 тыс. га, 42 тыс. га из них находилось под управлением «Степи», 100 тыс. га — «РЗ Агро». К концу второго квартала под управлением компании находилось около 247 тыс. га.



Агрохолдинг «Степь» является 100-процентной дочерней структурой АФК «Система», приобретена во втором полугодии 2014-го у концерна «Стелла». Земельный банк на 1 января 2016-го составлял 37,6 тыс. га, агрохолдинг занимается выращиванием пшеницы (в конце 2015 года на нее приходилось 45,9% всей пашни «Степи»), сахарной свеклы (15,2% пашни), кукурузы (12% пашни), подсолнечника (11,2% пашни), указано на его сайте. В конце 2015 года в агрохолдинг также вошли животноводческая компания «Родина» — лидер по производству молока в Краснодарском крае (31,1 тыс. т в 2015 году), агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкессии (овощеводство), кроме того, «Степи» принадлежит производитель яблок «Сады Кубани». В апреле 2016-го «Степь» купила выставленный на торги группой «Разгуляй» племзавод «Прогресс» в Ростовской области за 400 млн руб.(земельный банк — около 33,5 тыс. га). Выручка «Степи» в третьем квартале 2016-го увеличилась в 2,9 раза год к году до 3,5 млрд руб., чистая прибыль — в 3,3 раза до 579 млн руб. Помимо «Степи» сельскохозяйственный бизнес АФК «Система» представлен совместным предприятием с Louis Dreyfus — RZ Agro («РЗ Агро»), одним из крупнейших производителей зерна и масличных культур на юге России.