В декабре 2016 года планируется запуск седьмого специализированного терминала морского порта Азов для экспортной отгрузки зерна, принадлежащего «Луис Дрейфус Восток». Терминал расположен в районе устья реки Дон, сообщило ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Специалисты Азовского пункта Ростовского филиала организации будут проводить проверку качества и безопасности зерна, отгружаемого на экспорт через новый терминал.

Недостроенный зерновой терминал, расположенный на земельном участке Кагальницкого сельского поселения, ранее принадлежавший «Лидер-Юг», «Луис Дрейфус» приобрел в 2015 году. Достроить и запустить предприятие компания ранее планировала еще в начале текущего года. Общая стоимость проекта оценивалась в 2 млрд руб.

Мощность терминала включает в себя: 10 силосов общей емкостью 50 тыс. т зерна единовременного хранения, три точки приема автотранспорта и две точки отгрузки с одного причала на водный транспорт мощностью 350 т зерна в час каждая. Терминал рассчитан на обслуживание судов водоизмещением до 5 тыс. т.

В настоящее время в морском порту Азов с зерном работают «Промэкспедиция», «Азовский портовый элеватор», филиал «Аутспан Интернешнл», «Азовский морской порт», «Голубая Волна» и «Южный морской порт». По оценке «Русагротранса», общие номинальные мощности по перевалке зерна в порту Азов оцениваются в 4,5 млн т. Запуск терминала «Луис Дрейфус» на первоначальном этапе позволить увеличить объемы экспортной перевалки примерно на 0,5 млн т, а в перспективе — до 1 млн т.