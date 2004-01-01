«Сибирская аграрная группа» завершает реконструкцию свинокомплекса «Томский» в поселке Светлом Томской области. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, в настоящее время на предприятие завезено 19,5 тыс. голов свиней, участок осеменения полностью заселен, а на опоросе уже появилась на свет первая тысяча поросят. В 2017 году, когда предприятие выйдет на проектную мощность, руководство компании рассчитывает на увеличение среднесуточного привеса почти в 45% и снижение сроков содержания на 15%. Таким образом, рост производственных объемов составит 30% — 3,1 тыс. т мяса в месяц.

«Сибирская аграрная группа» вкладывает в санацию свинокомплекса 2,5 млрд руб.: 1,1 млрд руб. составляют строительно-монтажные работы, 900 млн руб. — приобретение оборудования, 500 млн руб. — приобретение поголовья, уточнили в обладминистрации. На ряде участков ведутся строительные работы, а в цехах, где ремонт завершен, начато производство.

«Сибирская аграрная группа» (5-е место в рейтинге производителей крупнейших производителей свинины за 2015 год, составленном Национальным союзом свиноводов) создана в 2000 году, 63% акций холдинга — у ее гендиректора Андрея Тютюшева. В состав группы входят мясокомбинаты в Томске и Кемерово, четыре свиноводческих комплекса — в Томской, Свердловской и Красноярской областях и республике Бурятия, комбикормовый завод и птицефабрика «Томская». По подсчетам Национального союза свиноводов, в 2015 году компания произвела 106,25 тыс. т свинины на убой в живом весе, доля группы в общем объеме производства в России — 3,4%. В июне холдинг приступил к возведению первой очереди свинокомплекса в Тюменской области стоимостью 1,7 млрд руб., инвестиции в весь проект оцениваются в 6,4 млрд руб., мощность — 24,5 тыс. т/год. Строительство планируется завершить в июле 2017 года. Выручка «Сибирской аграрной группы» в 2015 году увеличилась на 23% — до 17 млрд руб., чистая прибыль уменьшилась на 15%. Как пояснял Тютюшев, снижение прибыли связано с ростом амортизационных отчислений в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, а также из-за неэффективности одного из подразделений компании — птицефабрики «Томской», получившей в прошлом году убытки около 600 млн руб.