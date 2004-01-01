Производители сельхозпродукции обратились к президенту с просьбой распорядиться о выделении дополнительных средств на поддержание инвестиционной активности в АПК до 2020 года. Как указано в письме (есть в распоряжении «Агроинвестора»), за последние два года ситуация для отрасли стала ухудшаться: сокращается господдержка и увеличивается долг по субсидиям — только по инвестиционным кредитам, уже отобранным на комиссии Минсельхоза, он составляет 5,7 млрд руб.

Письмо подписали «Союзмолоко», Масложировой союз России, Национальный союз мясопереработчиков, Национальный союз производителей говядины, а также холдинги «Русагро», «Дамате», Olam International и «Залесское молоко». Они напомнили, что комиссия по отбору проектов на получение субсидий не собиралась более года, при том что к настоящему времени на рассмотрении Минсельхоза находятся инвестпроекты на общую сумму 235 млрд руб. При этом большинство проектов уже реализуются, и инвесторы платят по ним полную рыночную процентную ставку. Аналогичная ситуация наблюдается по проектам, претендующим на возмещение прямых понесенных затрат. Объем невыплаченных субсидий по компенсации процентных ставок и CAPEX составители письма оценили более чем в 30 млрд руб. Около 7 млрд руб. из этой суммы приходится на молочное животноводство, говорит исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов: в Минсельхоз только по возмещению капзатрат направлено более 100 «молочных» проектов. По информации «Ведомостей», в этом году группа «Русагро» недополучила около 800 млн руб. субсидий, «Дамате» — около 300 млн руб., Olam International — несколько десятков миллионов рублей.

Как следствие ряд инвесторов уже заявили о приостановке стартовавших и замораживании новых проектов, напоминается в обращении. Так, в ноябре «Русагро» объявила о заморозке проекта строительства тепличного комплекса в Тамбовской области из-за недостаточного уровня господдержки. Целый ряд проектов могут быть отложены и в молочной отрасли. «Проекты, где уже ведется строительство или осуществляется поставка оборудования и скота, заморозить крайне сложно. Однако инвесторы планировали получить возмещение капзатрат в конце года и направить эти средства в следующем году на другие проекты. Если эти субсидии в этом году получены не будут, то сроки начала новых проектов могут быть существенно отодвинуты», — пояснил Белов. В то же время, предположил он, комиссия Минсельхоза по отбору инвестпроектов для дальнейшего субсидирования, скорее всего, до конца 2016 года все же будет проведена. «Насколько мне известно, уже запланирована и рабочая группа, и заседание комиссии», — сказал Белов.

В 2017 году ситуация может усугубиться из-за новых правил распределения субсидий и объединения существующих сейчас 54 позиций в семь. В результате, опасаются производители, механизмы и объемы поддержки станут непрозрачными и непрогнозируемыми для инвесторов. «По факту регионы будут решать, на какие проекты выделять деньги. Поэтому хотя и декларируется, что объемы господдержки останутся прежними, однако непонятно, как это отслеживать», — пояснил Белов. Кроме того, есть риск, что банки в распределении субсидируемых 5-процентных кредитов будут отдавать предпочтение проектам, которые имеют более высокую доходность и быструю окупаемость.