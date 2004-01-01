«Агрокомплекс» им Н. И.Ткачева в 2017 году приступит к строительству молочного комплекса «Жуковский» в Песчанокопском районе Ростовской области, сообщает РБК со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рычаловского. Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб., проект будет финансироваться как за счет собственных средств инвестора, так и с участием заемного капитала. Агрофирма уже вложила в новый комплекс 20 млн руб.

По информации пресс-службы правительства Ростовской области, комплекс будет рассчитан на содержание 2,8 тыс. голов КРС: к концу этого года он должен быть укомплектован стадом в 1,4 тыс. голов, в 2018 году поголовье планируется удвоить. При выходе на полную мощность валовое производство молока превысит 25 тыс. т/год, удой на фуражную корову составит 9 тыс. кг/год. Произведенное молоко будет перерабатываться на собственном молокозаводе, а продукция — реализовываться через собственную розничную сеть.

О намерениях кубанского «Агрокомплекса» им Н. И.Ткачева реализовать крупный проект в Ростовской области стало известно весной 2016-го. Тогда объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб., к строительству планировалось приступить в октябре-ноябре прошлого года.

В настоящее время в Ростовской области молочным животноводством занимается 189 сельхозпроизводителей, в том числе 81 сельхозорганизация и 108 крестьянских (фермерских) хозяйств. По итогам 2015-го хозяйства региона произвели 1,08 млн т молока, 84% из которых пришлась на личные подсобные хозяйства и лишь 16% — на предприятия и фермы. По словам замгубернатора Ростовской области Вячеслава Василенко, молочный комплекс «Жуковский» станет самым крупным проектом в сфере молочного животноводства в регионе. Кроме того, в 2017 году начнется строительство Колхозом им. Мясникяна молочного комплекса на 1,2 тыс. голов в Мясниковском районе Ростовской области, инвестиции в проект составят порядка 600 млн руб. Также в этом году к возведению учебной молочной фермы на 450 голов намерено приступить «Донское молоко», созданное при поддержке областной Региональной корпорации развития.

«Агрокомплекс» создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продуктов и продажей через сеть из 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани». По итогам приобретений 2016-го земельный банк «Агрокомплекса» может превысить 600 тыс. га, что позволит компании выйти на второе место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. По данным kartoteka.ru, выручка «Агрокомплекса» в 2015 году составила 38,7 млрд руб. (в 2014-м — 26,5 млрд руб.), чистая прибыль — 6,6 млрд руб. (в 2014-м — 4,1 млрд руб.). К концу декабря 2015-го долгосрочные обязательства компании равнялись 27,4 млрд руб., краткосрочные — 14,7 млрд руб. По подсчетам Forbes, выручка «Агрокомплекса» за 14 лет выросла в 33 раза.