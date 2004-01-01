Минсельхоз России уведомил органы управления АПК регионов о начале приема заявочной документации на получение субсидий по инвестиционным проектам. Прием документов будет осуществляться с 11 по 16 января включительно. Как сообщила «Агроинвестору» пресс-секретарь министра сельского хозяйства Яна Перепечаева, в соответствии с поручением правительства Минсельхоз обязан до 1 февраля провести конкурсный отбор проектов и до 1 марта заключить все соглашения с регионами. «В этой связи мы проводим сбор документов по CAPEX», — пояснила она, выразив уверенность, что для участников рынка неожиданностью это не стало.



Минсельхоз планировал провести отбор проектов по возмещению части капитальных затрат еще в конце 2016 года, отметил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Комиссия в итоге была проведена в двадцатых числах декабря, но, например, по молоку на ней было отобрано только восемь проектов, несколько десятков проектов остались неотобранными. И причина заключалась в том, что бюджет не был обеспечен достаточным объемом средств. Поэтому ситуация с проведением еще одного заседания комиссии в начале этого года была ожидаемой», — сказал «Агроинвестору» Белов. Как пояснила Перепечаева, в прошлом году комиссия отобрала проекты по строительству молочных комплексов и селекционных центров на ту сумму, которая была в бюджете. По словам Белова, менее недели на прием документов — это стандартная практика министерства, хотя тем инвесторам, кто подал заявку в прошлом году, придется направить ее заново. «Однако инвесторы, претендующие на получение субсидий, обычно готовы к тому, что отбор будет проводится в достаточно сжатые сроки», — добавил он.



Прием заявок касается возмещения части прямых понесенных затрат (от 20 до 35%) на строительство овощехранилищ и плодохранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм, селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, а также оптово-распределительных центров. У «Русагро» таких проектов не было, однако директор по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова отметила, что времени действительно на этот раз дали очень мало. «Постановление было опубликовано на днях, обычно сроки подачи документов на получение субсидий ближе к формату «до конца года»», — сказала Кузнецова «Агроинвестору».



Тем не менее инвесторы, претендующие на субсидии, обещают уложиться в отведенное время. «Мы ожидали, что в этом году будет конкурс, надеялись на него. Естественно, заранее нас никто никто не предупреждал, но у нас все документы готовы, и сегодня-завтра подадим документы», — сказал «Агроинвестору» представитель «Росагромаркета» Владимир Русанов. «Росагромаркет» намерен подать заявку на возмещение 20% капитальных затрат на строительство оптово-распределительного центра в Новосибирской области, объем инвестиций — 16,5 млрд руб. Как пояснил Русанов, этот проект находится в максимальной стадии готовности, «уже вышли на строительную площадку и готовы начать строительство». Ранее гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев заявлял, что если господдержка проекта будет одобрена, строительство начнется весной 2017 года.



На реализацию госпрограммы по развитию АПК в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено почти 216 млрд руб., из них 11,5 млрд руб. предполагается направить на возмещение части затрат в проектах по созданию и модернизации объектов АПК. Еще 21 млрд руб. предусмотрен на поддержку льготного кредитования АПК. Последняя комиссия Минсельхоза по вопросу компенсации части процентной ставки была проведена в конце прошлого года — на ней были отобраны 732 инвестпроекта с общей суммой кредитных средств в 127,9 млрд руб.

