Стоимость инвестиционного проекта «Мираторга» по созданию в Курской области крупного сельскохозяйственного комплекса по выращиванию, убою и переработке свиней составит 160 млрд руб., следует из сообщения комитета информации и печати Курской области. В феврале 2016 года власти региона оценивали инвестиции в проект в размере 120 млрд руб., в августе — в 132 млрд руб.



Представитель «Мираторга» новые цифры комментировать отказался. «Мы эту информацию не комментируем. Все вопросы к администрации Курской области», — сказал он «Агроинвестору», отказавшись рассказать и о том, на какой стадии сейчас находится проект. В сентябре прошлого года вице-президент по финансам «Мираторга» Вадим Котенко говорил «Агроинвестору», что холдинг подписал соглашение с администрацией Курской области, которое на первом этапе предусматривает возведение в регионе мясоперерабатывающего завода. Что касается всего свиноводческого кластера, то есть ряд сдерживающих факторов, в частности — риск распространение африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой были и в Курской области.



Инвестиционный проект был презентован в 2016 году. По информации областной администрации, работы в Октябрьском районе уже ведутся. Также из более 100 тыс. га земли, предлагаемой «Мираторгу», на 97,2 тыс. га уже оформлены права, в течение 2017 года площадь под растениеводство и кормозаготовку планируется увеличить до 160 тыс. га. Президент «Мираторга» Виктор Линник сообщил, что компания весной приступит к реализации первого этапа проекта, включающего в себя строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 346 тыс. т мяса в убойном весе в год. Инвестиции в первый этап составят 21 млрд руб., комплекс, рассчитывает Линник, будет запущен через 1,5 года.



Весь проект планируется реализовать к 2020 году: к этому времени «Мираторг» намерен также построить бойню, два комбикормовых завода и 16 свинокомплексов. Плановая мощность комплекса — 4,5 млн свиней в год или 13,5 тыс. — в сутки, производительность линии разделки составит 1,2 тыс. т в сутки. Выход на полную мощность как по переработке, так и по убою, ожидается до 2024 года. Как заявлял ранее Сергей Чуйков, возглавляющий проект по строительству мясохладобойни, «это будет самый большой комплекс в России точно, а в Европе — один из самых крупнейших». Ранее в «Мираторге» заявляли, что рассчитывают продавать 30−40% производимой продукции в страны Юго-Восточной Азии.



«С точки зрения замысла проект действительно является крупнейшим в стране. И я думаю, что «Мираторг» будет реализовывать проект по частям, постепенно наращивая производство, чтобы не обрушить рынок, смотреть на его конъюнктуру и т. д. », — сказал «Агроинвестору» глава Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Он напомнил, что сейчас реализуются и другие крупные проекты в свиноводстве, в том числе в той же Курской области близок к завершению проект «Агропромкомплектации», в рамках которого в ноябре прошлого года был открыт мясоперерабатывающий комплекс мощностью 200 тыс. т/год. В Воронежской области свиноводческие предприятия строит «Агроэко», всего предусмотрено запустить в эксплуатацию 10 объектов, после их выхода на полную мощность совокупное производство компании составит 150 тыс. т свинины в живом весе в год. А в Приморском крае крупнейший на Дальнем Востоке свиноводческий комплекс мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год строит «Русагро».



Если к 2020 году эти проекты будут реализованы, то, по оценке НСС, производство свинины будет составлять примерно 25−26 кг/чел. как в европейской части страны, так и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. «И потребление прогнозируется примерно такое же — где-то 26−27 кг/чел.», — отметил Ковалев.



«Мираторг» является крупнейшим в стране производителем свинины и говядины. По данным НСС, в 2015 году холдинг произвел 385 тыс. т свинины на убой в живом весе, что составляет около 12% всего промышленного производства свинины в стране. По информации «Мираторга», в январе-сентябре 2016 года произведено 304 тыс. т свинины в живом весе.

