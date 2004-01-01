«Агроснабсахар» (входит в группу компаний «Трио») в рамках модернизации сахарного завода в Ельце возводит сахарное хранилище вместимостью до 60 тыс. т готовой продукции. Как сообщила «Агроинвестору» представитель компании, окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланированы на 1 сентября 2017 года. Объем инвестиций в строительство силоса для хранения сахара составит 790 млн руб. На данный момент вложено 216 млн руб.



К настоящему времени завершились работы по устройству монолитной железобетонной плиты фундамента будущего сооружения, идет работы по армированию и бетонированию контрофорсов, несущих колонн и стен подсилосного этажа. Решение вести строительные работы в холодное время года объясняется необходимостью обеспечения завода дополнительными мощностями хранения готовой продукции до начала нового сезона переработки. Кроме того, после ввода сахарохранилища в эксплуатацию готовая продукция будет лежать на территории завода, что исключит дополнительные логистические затраты.



Модернизация Елецкого сахарного завода была начата три года назад. В результате реконструкции суточная переработка свеклы возросла более чем в 1,5 раза — с 6 до 10 тыс. т. По итогам сезона переработки 2015 года завод выработал 120 тыс. т сахара. К сезону 2017 года, как ожидается, объемы производства сахара увеличатся до 185 тыс. т. Объем инвестиций в модернизацию с учетом затрат 2017 года превысит 8,6 млрд руб. Помимо модернизации самого завода на территории предприятия построена собственная ТЭЦ. Кроме того, в конце 2015-го началось возведение первой в России паровой жомосушки производительностью до 450 т жома в сутки, которая позволит сушить 100% жома при увеличенной производительности завода и должна повысить энергоэффективность предприятия.



Тенденция последних десятилетий во всем мире — переход к силосному хранению, с фасованием сахара в упаковку по требованию заказчика, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «В России всего 8−10 заводов имеют силосы, причем в основном построенных еще в советское время. Большинство же мощностей — это склады по хранению сахара в мешках. В постсоветское время, насколько я помню, силос был построен только на Добринском заводе», — сказал Иванов. По его словам, создание мощностей по бестарному хранению сахара является довольно капиталоемким и долго окупаемым проектом, требующим высокого технологического уровня. «Сахар — продукт гигроскопический, и чтобы хранить, его нужно изначально тщательно высушивать и потом качественно вентилировать. Поэтому хранения в силосах требует высокого технологического уровня», — заметил эксперт. В то же время при наличии сахарохранилища завод получает возможность выдать потребителям сахар в запрашиваемой упаковке, вплоть до бестарной перевозки. «К тому же производство получает эффект удлинения сезона, так как после остановки завода некоторая его часть будет продолжать работать — упаковочное производство, перегрузочные цеха и т. д. », — добавил он.



По данным аналитической службы Союзроссахара, к 19 января в России выработано 5,9 млн т сахара (в 2015 году к аналогичной дате было 5,1 млн т), продолжают работу 22 сахарных завода. По состоянию на конец декабря, суточное производство сахара составляло 32 тыс. т, что в два раза превышает внутреннее потребление. Как ожидается, переработка сахарной свеклы будет идти до марта. Общий объем производства сахара из свеклы урожая 2016 года оценивается в 6,05 млн т, что является рекордом за всю историю России. По подсчетам ИКАР, за последние 20 лет продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в четыре раза, превысив 5,3 т сахара с гектара посевов, потенциал продуктивности отрасли в ближайшие три-пять лет — не менее 7−8 т сахара с гектара. В этой связи эксперты говорят о весьма вероятном возникновении ежегодного перепроизводства сахара в стране в ближайшей перспективе.

