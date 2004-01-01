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Минсельхоз даст «Росагролизингу» 20 млрд рублей
Производители призывают этого не делатьЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, январь 2017
Минсельхоз решил докапитализировать «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на съезде «Единой России». По его словам, соответствующие инициативы подготовлены министром Александром Ткачевым. В ходе съезда предложение о докапитализации «Росагролизинга» выдвинул фермер из Новгородской области — «с тем, чтобы как можно быстрее осуществить замену морально и физически устаревшей сельхозтехники», сообщает пресс-служба «Единой России».
По данным «Росагролизинга», в 2016 году компания поставила российским аграриям 6,15 тыс. единиц техники на общую сумму 19,66 млрд руб., что на 51% больше, чем в 2015-м. Среди лидеров по объемам поставок — линейка комбайнов «Ростсельмаш», тракторы «Кировец», сельхозмашины самарской «Евротехники», продукция «КамАЗа», ростовского «Клевера» и завода «Воронежсельмаш». В то же время, отмечается в сообщении госкомпании, объемы поставок по федеральному лизингу и льготным программам «Росагролизинга» «могли быть гораздо выше в случае плановой докапитализации компании в 2016 году в размере 1,2 млрд руб.». Эта сумма, отмечается в сообщении, была предусмотрена госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы, но компания не получила деньги. На 2017 год в программе предусмотрено 1,3 млрд руб., однако в федеральном бюджете на этот год средства также не заложены.
В то же время производители сельхозтехники сомневаются в необходимости докапитализации «Росагролизинга», тем более на 20 млрд руб. «У нас есть опасения по поводу эффективности работы этой компании и в необходимости в принципе существования такой большой компании. У нее уже сейчас уставный капитал 83 млрд руб. Какой смысл докапитализировать компанию, если ее возвратные платежи и так большие? К тому же у производителей больше проблем в работе с этой компанией, чем плюсов», — сказал «Агроинвестору» замдиректора ассоциации «Росагромаш» Денис Максимкин. В частности, он указал на жесткие сроки поставки техники для производителей — в течение 30 дней, условие обратного выкупа, в соответствии с которым производители берут на себя обязательства в случае проблем у аграриев выкупить поставленную технику. Кроме того, по словам Максимкина, «Росагролизинг» постоянно задерживает деньги за технику — на начало сентябре 2016 года долг превышал 2 млрд руб. Альтернативой «Росагролизингу» Максимкин назвал региональные лизинговые компании, которые государство могло бы поддержать. «У нас много региональных лизинговых компаний, но они крайне мало работают с сельхозтехникой, так как задавлены доминирующим положением «Росагролизинга»», — отметил Максимкин.
«Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач технической и технологической модернизации АПК. Уставный капитал компании на 1 января 2016 года составлял 83 млрд руб., 99,99% акций принадлежит государству. Компания предлагает сельхозпроизводителям около 5 тыс. наименований техники, оборудования и др. на льготных условиях. В частности, по ее данным, по договорам лизинга сельхозтехники действует ставка в 3−3,5%, а также специальные льготные программы и скидки.
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