Минсельхоз решил докапитализировать «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на съезде «Единой России». По его словам, соответствующие инициативы подготовлены министром Александром Ткачевым. В ходе съезда предложение о докапитализации «Росагролизинга» выдвинул фермер из Новгородской области — «с тем, чтобы как можно быстрее осуществить замену морально и физически устаревшей сельхозтехники», сообщает пресс-служба «Единой России».



По данным «Росагролизинга», в 2016 году компания поставила российским аграриям 6,15 тыс. единиц техники на общую сумму 19,66 млрд руб., что на 51% больше, чем в 2015-м. Среди лидеров по объемам поставок — линейка комбайнов «Ростсельмаш», тракторы «Кировец», сельхозмашины самарской «Евротехники», продукция «КамАЗа», ростовского «Клевера» и завода «Воронежсельмаш». В то же время, отмечается в сообщении госкомпании, объемы поставок по федеральному лизингу и льготным программам «Росагролизинга» «могли быть гораздо выше в случае плановой докапитализации компании в 2016 году в размере 1,2 млрд руб.». Эта сумма, отмечается в сообщении, была предусмотрена госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы, но компания не получила деньги. На 2017 год в программе предусмотрено 1,3 млрд руб., однако в федеральном бюджете на этот год средства также не заложены.







В то же время производители сельхозтехники сомневаются в необходимости докапитализации «Росагролизинга», тем более на 20 млрд руб. «У нас есть опасения по поводу эффективности работы этой компании и в необходимости в принципе существования такой большой компании. У нее уже сейчас уставный капитал 83 млрд руб. Какой смысл докапитализировать компанию, если ее возвратные платежи и так большие? К тому же у производителей больше проблем в работе с этой компанией, чем плюсов», — сказал «Агроинвестору» замдиректора ассоциации «Росагромаш» Денис Максимкин. В частности, он указал на жесткие сроки поставки техники для производителей — в течение 30 дней, условие обратного выкупа, в соответствии с которым производители берут на себя обязательства в случае проблем у аграриев выкупить поставленную технику. Кроме того, по словам Максимкина, «Росагролизинг» постоянно задерживает деньги за технику — на начало сентябре 2016 года долг превышал 2 млрд руб. Альтернативой «Росагролизингу» Максимкин назвал региональные лизинговые компании, которые государство могло бы поддержать. «У нас много региональных лизинговых компаний, но они крайне мало работают с сельхозтехникой, так как задавлены доминирующим положением «Росагролизинга»», — отметил Максимкин.



«Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач технической и технологической модернизации АПК. Уставный капитал компании на 1 января 2016 года составлял 83 млрд руб., 99,99% акций принадлежит государству. Компания предлагает сельхозпроизводителям около 5 тыс. наименований техники, оборудования и др. на льготных условиях. В частности, по ее данным, по договорам лизинга сельхозтехники действует ставка в 3−3,5%, а также специальные льготные программы и скидки.

