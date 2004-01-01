Правительство распределило 10,65 млрд руб. между 38 регионами на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. Постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.



Больше всего средств — свыше 1,8 млрд руб. — будет выделено Чеченской Республике, следует из документа. Около 1,13 млрд руб. получит Калужская область, 1,07 млрд руб. — Курская, 1,06 млрд руб. — Ставропольский край. Меньше всего субсидий предполагается направить Владимирской области — примерно 4,3 млн руб., также в конце списка по объемам финансирования Северная Осетия — Алания (8,1 млн руб.), Алтайский (10,7 млн руб.) и Красноярский (11,9 млн руб.) края. В нераспределенном резерве осталось 876,2 млн руб.







Ранее в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что перераспределять невостребованные субсидии в течение года не планируется. «Такие изменения были внесены в бюджетное законодательство в прошлом году, и теперь невостребованные деньги будут зачисляться в резервный фонд правительства, — уточнил он. — В дальнейшем эти средства могут быть использованы и для поддержки регионов, но уже в рамках специальной процедуры, которая будет предусматривать ряд приоритетов».



На прошлой неделе в Минсельхозе прошло заседание Комиссии по отбору инвестпроектов строительства и модернизации объектов АПК, по которым будет возмещаться часть понесенных капитальных затрат (CAPEX). Претендовать на эти субсидии могут проекты, реализуемые в приоритетных направлениях: молочные и тепличные комплексы, оптово-распределительные центры, селекционно-семноводческие и селекционно-генетические центры, картофеле-, овоще- и плодохранилища. В этом году правила отбора проектов изменились — субсидии будут предоставлять только по введенным объектам, строительство или модернизация которых началась не более чем три года назад. Кроме того, увеличен объем возмещения капзатрат для молочных проектов — с 20% до 30%, а для проектов в Дальневосточном федеральном округе — до 35%. Это позволит существенно сократить срок окупаемости объектов и придать ускоренное развитие отрасли молочного животноводства, уточнял Минсельхоз.



Комиссия отобрала 114 проектов с общим объемом инвестиций в 53,3 млрд руб. Самый дорогой проект — за 5,3 млрд руб. — тепличный комплекс «Овощи Ставрополья» (холдинг «Эко-Культура»), по нему предусмотрено возмещение капзатрат на уровне 1 млрд руб. До 2020 года холдинг планирует построить 468 га теплиц в пяти регионах России, а также в Казахстане, вложив 120 млрд руб., рассказывал ранее «Агроинвестору» президент «Эко-Культуры» Константин Росляков. Реализация проектов позволит компании стать лидером сектора тепличных овощей и занять до 30% рынка.



В Чеченской республике, получившей больше всех средств на субсидирование, почти половина выделенной суммы (863,5 млн руб.) пойдет на компенсацию затрат на строительство тепличного комплекса «Родина». Он был запущен в 2015 году и стал крупнейшим в регионе, стоимость проекта — 4,3 млрд руб.



В Калужской области, также вошедшей в число лидеров по объему выделенных средств, самый крупный проект, отобранный комиссией Минсельхоза, также реализован в секторе тепличного овощеводства — комплекс стоимостью 3,8 млрд руб. возведен компанией «АгроИнвест». В марте 2015 года она построила и запустила первую очередь комплекса на 20 га. Это только пятая часть проекта, в течение двух лет будет введено в эксплуатацию еще 80 га, говорится на сайте «АгроИнвеста». Компании должны возместить 767,2 млн руб. капзатрат.



Среди проектов в Курской области самый дорогой у «Агрофирмы Благодатенская» (входит в «Мираторг»), его стоимость — почти 2,4 млрд руб. с объемом субсидирования 708 млн руб. Речь идет о создании интегрированного производственного кластера, объединяющего производителей молока и говядины.



В числе регионов, получивших деньги на возмещение CAPEX, есть и те, которые накануне правительство признало неблагоприятными для производства сельхозпродукции. Так, Брянская область получит 111,7 млн руб., Волгоградская — 179,3 млн руб., Ивановская — 48,2 млн руб., Сахалинская — 48,3 млн руб., Тюменская — 289,7 млн руб. В последней деньги пойдут на возмещение затрат при строительстве комплекса «Тюменские молочные фермы» (совместный проект «Дамате» и Danone). Стоимость проекта — свыше 1,6 млрд руб., в декабре 2016 года на предприятие начали завозить скот, производство товарного молока должно начаться в марте.



Перечень неблагоприятных для сельхозпроизводства регионов будет использован Минсельхозом для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат. В список включено 29 регионов.

