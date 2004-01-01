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Правительство распределило регионам 10,65 млрд рублей
Деньги пойдут на возмещение прямых затрат при реализации инвестпроектовТатьяна Кулистикова
Агроинвестор, январь 2017
Правительство распределило 10,65 млрд руб. между 38 регионами на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. Постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.
Больше всего средств — свыше 1,8 млрд руб. — будет выделено Чеченской Республике, следует из документа. Около 1,13 млрд руб. получит Калужская область, 1,07 млрд руб. — Курская, 1,06 млрд руб. — Ставропольский край. Меньше всего субсидий предполагается направить Владимирской области — примерно 4,3 млн руб., также в конце списка по объемам финансирования Северная Осетия — Алания (8,1 млн руб.), Алтайский (10,7 млн руб.) и Красноярский (11,9 млн руб.) края. В нераспределенном резерве осталось 876,2 млн руб.
Ранее в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что перераспределять невостребованные субсидии в течение года не планируется. «Такие изменения были внесены в бюджетное законодательство в прошлом году, и теперь невостребованные деньги будут зачисляться в резервный фонд правительства, — уточнил он. — В дальнейшем эти средства могут быть использованы и для поддержки регионов, но уже в рамках специальной процедуры, которая будет предусматривать ряд приоритетов».
На прошлой неделе в Минсельхозе прошло заседание Комиссии по отбору инвестпроектов строительства и модернизации объектов АПК, по которым будет возмещаться часть понесенных капитальных затрат (CAPEX). Претендовать на эти субсидии могут проекты, реализуемые в приоритетных направлениях: молочные и тепличные комплексы, оптово-распределительные центры, селекционно-семноводческие и селекционно-генетические центры, картофеле-, овоще- и плодохранилища. В этом году правила отбора проектов изменились — субсидии будут предоставлять только по введенным объектам, строительство или модернизация которых началась не более чем три года назад. Кроме того, увеличен объем возмещения капзатрат для молочных проектов — с 20% до 30%, а для проектов в Дальневосточном федеральном округе — до 35%. Это позволит существенно сократить срок окупаемости объектов и придать ускоренное развитие отрасли молочного животноводства, уточнял Минсельхоз.
Комиссия отобрала 114 проектов с общим объемом инвестиций в 53,3 млрд руб. Самый дорогой проект — за 5,3 млрд руб. — тепличный комплекс «Овощи Ставрополья» (холдинг «Эко-Культура»), по нему предусмотрено возмещение капзатрат на уровне 1 млрд руб. До 2020 года холдинг планирует построить 468 га теплиц в пяти регионах России, а также в Казахстане, вложив 120 млрд руб., рассказывал ранее «Агроинвестору» президент «Эко-Культуры» Константин Росляков. Реализация проектов позволит компании стать лидером сектора тепличных овощей и занять до 30% рынка.
В Чеченской республике, получившей больше всех средств на субсидирование, почти половина выделенной суммы (863,5 млн руб.) пойдет на компенсацию затрат на строительство тепличного комплекса «Родина». Он был запущен в 2015 году и стал крупнейшим в регионе, стоимость проекта — 4,3 млрд руб.
В Калужской области, также вошедшей в число лидеров по объему выделенных средств, самый крупный проект, отобранный комиссией Минсельхоза, также реализован в секторе тепличного овощеводства — комплекс стоимостью 3,8 млрд руб. возведен компанией «АгроИнвест». В марте 2015 года она построила и запустила первую очередь комплекса на 20 га. Это только пятая часть проекта, в течение двух лет будет введено в эксплуатацию еще 80 га, говорится на сайте «АгроИнвеста». Компании должны возместить 767,2 млн руб. капзатрат.
Среди проектов в Курской области самый дорогой у «Агрофирмы Благодатенская» (входит в «Мираторг»), его стоимость — почти 2,4 млрд руб. с объемом субсидирования 708 млн руб. Речь идет о создании интегрированного производственного кластера, объединяющего производителей молока и говядины.
В числе регионов, получивших деньги на возмещение CAPEX, есть и те, которые накануне правительство признало неблагоприятными для производства сельхозпродукции. Так, Брянская область получит 111,7 млн руб., Волгоградская — 179,3 млн руб., Ивановская — 48,2 млн руб., Сахалинская — 48,3 млн руб., Тюменская — 289,7 млн руб. В последней деньги пойдут на возмещение затрат при строительстве комплекса «Тюменские молочные фермы» (совместный проект «Дамате» и Danone). Стоимость проекта — свыше 1,6 млрд руб., в декабре 2016 года на предприятие начали завозить скот, производство товарного молока должно начаться в марте.
Перечень неблагоприятных для сельхозпроизводства регионов будет использован Минсельхозом для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат. В список включено 29 регионов.
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