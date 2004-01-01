Минсельхоз планирует дополнительно направить на субсидирование краткосрочных льготных кредитов 3,8 млрд руб. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). По его словам, это позволит увеличить объем субсидий по этому направлению до 15 млрд руб. Средства будут перераспределены внутри направления льготного кредитования, уточнил глава агроведомства.



Пока на субсидирование льготного кредитования предусмотрено в целом 21,3 млрд руб, в том числе на краткосрочные изначально было направлено 11,3 млрд руб., на инвестиционные — 10 млрд руб. Поскольку деньги предполагается перераспределить внутри этой статьи, на субсидирование долгосрочных кредитов теперь останется только 6,2 млрд руб.



Ранее Минсельхоз обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой направить в этом году дополнительно 14 млрд руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов. Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнял, что деньги могут быть выделены в ходе весенней корректировки федерального бюджета, если на это будут средства, но не дал гарантий, что это произойдет. Даже если деньги выделят, аграрии получат их не раньше второго полугодия.



Увеличение субсидирования льготных оборотных кредитов до 15 млрд руб. все равно не позволит обеспечить потребности отрасли, которые Минсельхоз оценивает в 40 млрд руб. «Таких денег в стране нет», — говорил ранее Ткачев. В прошлом году на субсидирование краткосрочных кредитов по прежней схеме было выделено 13 млрд руб. и тогда около 70% желающих не смогли получить дешевые деньги, отмечал министр.



В интервью каналу «Россия 24» Ткачев сказал, что по данным на 15 февраля было выдано 22 млрд руб. оборотных кредитов, на 70% больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Ажиотаж вокруг новой системы глава агроведомства связывает с тем, что система стала проще, а банки конкурируют между собой за заемщиков и снижают ставки. «Не все идет гладко и четко, но это первые шаги, мы отслеживаем ситуацию», — прокомментировал он. По словам Ткачева, 21 млрд руб. субсидий позволит привлечь около 200 млрд руб. кредитных средств. Стоимость посевной кампании в этом году Минсельхоз оценивает в 334,8 млрд руб., в том числе на ее проведение понадобится 175,4 млрд руб. краткосрочных кредитов.



В этом году начали действовать новые правила льготного кредитования АПК. Сельхозпроизводители смогут получать кредиты по ставке не более 5% годовых, а субсидии — сейчас это 10%, по размеру ключевой ставки ЦБ — будут напрямую направлять банкам.



По состоянию на 7 февраля — то есть за первые пять дней работы новой системы — остаток субсидий составлял 13,7 млрд руб., следует из документов Минсельхоза. То есть, было выбрано более трети общих лимитов. В том числе по краткосрочным кредитам оставалось 4,9 млрд руб. субсидий — чуть более 40% от лимита средств по этому направлению.

