Холдинг «Агросила», основные активы которого находятся в Татарстане, станет владельцем двух сельхозпредприятий в соседней Чувашии. Как сообщает портал региональных органов власти, группа приобретет агрохолдинг «Юрма» и птицефабрику «Чувашский бройлер», в январе вступившую в процедуру банкротства. В результате холдинг существенно нарастит долю на рынке мяса птицы.



В настоящее время владельцем агрохолдинга «Юрма» является бизнесмен, гендиректор строительной компании СУОР Владимир Ермолаев. Сейчас, по словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, он решил продать свой сельскохозяйственный бизнес «Агросиле». При этом руководитель региона заверил, что после смены собственника «основное направление деятельности предприятия будет сохранено» и «социальной напряженности в трудовом коллективе быть не должно».



Смена собственника, вероятно, позволит сохранить и деятельность «Чувашского бройлера» (49% находится в собственности Минюста Чувашии, 51% у компании «Красная поляна плюс», контролируемой, по данным СМИ, экс-депутатом Госдумы от Курской области Александром Четвериковым). С 20 февраля предприятие возобновило убой цыплят, говорится на его сайте. Из-за тяжелого финансового положения птицефабрика летом 2016 года остановила работу, с августа Минюст Чувашии неоднократно пытался продать на аукционе 49% своих акций «Чувашского бройлера» за 167 млн руб., однако покупателей на активы не находилось. 24 января птицефабрика вступила в процедуру наблюдения. По данным kartoteka.ru, ее выручка в 2015 году составила 818 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.



Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова отказалась прокомментировать «Агроинвестору» сделку, сообщив, что вся информация будет опубликована позднее. Связаться с представителями «Чувашского бройлера» не удалось, в «Юрме» на запрос «Агроинвестора» не ответили.



Между тем, по информации пресс-службы главы Чувашии, Игнатьев 30 января встречался с председателем совета директоров «Агросилы» Ильшатом Фардиевым, одной из тем беседы стало обсуждение инвестиций в АПК Чувашии. «Мы готовы делать все для того, чтобы вам, как инвесторам, было комфортно работать в Чувашии, реализуя долгосрочные проекты, сохраняя и создавая рабочие места», — говорил Игнатьев.



«Приобретение такого предприятия как «Юрма» можно считать отличной инвестицией для «Агросилы», которая позволит значительно нарастить долю холдинга на рынке производства мяса птицы», — сказал «Агроинвестору» аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Он напомнил, что Ермолаев решил инвестировать в «Чебоксарскую птицефабрику» в 2014 году, когда были введены западные санкции, с тем чтобы развивать проект по импортозамещению в производстве мяса птицы. В частности, «Юрма» производит мясо бройлера, пух, перо, корма и органические удобрения. За небольшой период производство мяса птицы достигло обещанных руководством компании показателей — 2015 году оно составило 31,8 тыс. т, в том же году компания получила кредитную линию Сбербанка на 3,1 млрд руб. «У компании есть собственный бренд, также ее продукции удалось выйти на прилавки почти всех популярных торговых сетей: X5 Retail Group, SPAR, «Магнит» и местные Чувашские Seven, «Сахарок», «Смак» и магазины «Чувашпотребсоюз». Иными словами, это выгодная продажа готового бизнеса на пике его развития», — отметил Яковенко. Еромолаеву, в свою очередь, продажа агроактивов поможет выплатить долги других его профильных активов и вновь сосредоточиться на строительных объектах.



Что касается возможной стоимости сделки, то, по оценке Яковенко, такой актив, как «Юрма», может обойтись «Агросиле» в 8 млрд руб. «Это и имущество птицефабрики, и земля, и рабочая сила, а также оборудование и сама птица», — сказал Яковенко.



Агрохолдинг «Юрма» является многопрофильной компанией, занимающейся растениеводством, птицеводством, свиноводством, производством комбикормов, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Компания была создана в 2003 году, 100% долей в агрохолдинге владеет Владимир Ермолаев. Помимо «Чебоксарской птицефабрики» в структуру холдинга также входит растениеводческая компания «Ульяновск-Агро"с земельным банком в 20 тыс. га (выращиваются товарная и семенная пшеница и ячмень, а также горох). В октябре 2011 года «Юрма» запустила Алатырский комбикормовый завод мощностью 40 т комбикормов или 20 т гранулированных кормов в час. Птицеводческое направление агрохолдинга представлено «Чебоксарской» и «Лапсарской» птицефабриками, включающими 35 бройлерных цеха на 3,87 млн птицемест, цех убоя и переработки мощностью 6 тыс. голов/час, два инкубатора, а также цех по хранению готовой продукции мощностью 1,5 тыс. т. Совокупная мощность двух птицефабрик «Юрмы» — 60 тыс. т в живом весе в год. Кроме того, в октябре 2011 агрохолдинг открыл свинокомплекс плановой производственной мощностью 5 тыс. в живом весе в год, его строительство, как указано на сайте «Юрмы», обошлось в 750 млн руб. Согласно собственным данным компании, совокупный объем инвестиций «Юрмы» — 10,02 млрд руб. По данным kartoteka.ru, выручка «Юрмы» в 2015 году выросла до 3,19 млрд руб. с 2,25 млрд руб. в 2014-м, чистая прибыль составила 232 млн руб. (в 2014-м — 166 млн руб.). К 31 декабря 2015 года долгосрочные обязательства агрохолдинга оценивались в 5,5 млрд руб., краткосрочные — в 1,7 млрд руб.



«Агросила» ведет свою историю с 2005 года и, по сообщениям СМИ, контролируется главой ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым — экс-министром энергетики Татарстана и племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева. На сегодняшний день холдинг включает 18 сельхозпредприятий, расположенных в Татарстане. Среди них — птицефабрика «Челны-Бройлер» (65% рынка мяса птицы в Татарстане), завод «Заинский сахар» (51% рынка сахара), комбикормовый и семенной заводы, а также растениеводческие агрофирмы и молочные фермы. Земельный банк «Агросилы» составляет 272 тыс. га. Согласно собственным данным, по итогам 2016 года общий оборот по растениеводческому и мясо-молочному направлению превысил 7,9 млрд руб., в 2017 этот показатель планируется увеличить до 11,7 млрд руб. Как рассказывала Барсукова в минувшем декабре, общая стоимость инвестиционных проектов, намеченных на 2017 год, должна была составить 855 млн руб. — эти деньги планировалось потратить на запуск нового Заинского элеватора и на строительство молочного комплекса на 2 тыс. КРС.

