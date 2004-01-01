«Камский бекон», крупнейший производитель свинины в Татарстане, продолжит строительство селекционно-генетического центра (СГЦ) в Мензелинском районе республики. Против этого проекта в последние недели активно протестуют местные жители, но чиновники пришли к выводу, что инвестор не нарушает норм законодательства. Ранее СМИ региона сообщали, что проект будет заморожен.



Строительство свиноводческого комплекса и селекционно-генетического центра оценочной стоимостью 9 млрд руб., которое компания «Камский бекон» начала в Татарстане, было приостановлено из-за недовольства жителей окрестных деревень. Опасаясь распространения неприятного запаха и проблем с утилизацией навоза, в начале февраля они разместили на сайте change.org петицию против реализации проекта, по данным на 23 февраля ее подписали около 1,5 тыс. человек. «Для мусульман свинья в Исламе «харамное» (запретное) животное, русские в этом противоречивом вопросе солидарны из экологических соображений», — заявили авторы петиции. О том, что проект заморожен, на прошлой неделе сообщил глава администрации района Айдар Салахов.



Местные чиновники пообещали изучить технологии вентиляции, хранения и утилизации навоза, которые использует компания, и тогда же заявили, что возведение комплекса и СГЦ, возможно, будет перенесено в другой район республики. «Без обязательного обсуждения с народом, со специалистами, без изучения передовых технологий, которые есть в мировой практике, насильно насаждать сюда этот комплекс мы не будем», — заверил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе отчетной сессии райсовета (цитата по «Бизнес Online»). По его словам, в республике есть и другие районы, которые «оторвут» этот проект.



Однако, как стало известно «Агроинвестору» со слов источника, близкого к инвестору, «Камский бекон» и власти практически пришли к соглашению продолжить строительство в Мензелинском районе. Чиновники не нашли никаких нарушений, проект, по их мнению, реализуется с соблюдением



законодательства. 15 февраля «Камский бекон» разместил на своем сайте тендер на строительство СГЦ в Мензелинской районе. Согласно документации, его планируется начать 10 апреля этого года, окончание строительства первого пускового комплекса — 15 ноября, второго — 25 апреля 2018 года. Руководство компании было недоступно для комментариев.



Представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана в ответ на запрос «Агроинвестора» пояснил, что проект имеет высокую социальную и экономическую значимость для России и Татарстана. Его реализация позволит создать дополнительные рабочие места (по планам инвестора, штатная численность работников СГЦ и товарной фермы составит 250 человек, а их средняя зарплата — 33 тыс. руб.), увеличит валовый региональный продукт Мензелинского района на 3,6 млрд руб. (почти вдвое) и обеспечит до 10% потребностей российских производителей товарной свинины чистопородными и помесными племенными животными «во исполнение национальной политики импортозамещения для получения конкурентоспособных товарных гибридов». Построить СГЦ и свинокомплекс планируется в течение трех лет — с 2017 по 2020-й. СГЦ рассчитан на 3,8 тыс. свиноматок, а товарная ферма — на 16,3 тыс. или 27,1 тыс. т свинины в год (живой вес). Уже разработана проектная документация, отработаны поставщики генетического материала, определены спецификация и поставщик технологического оборудования, уточнил представитель агроведомства.



Создание племенной базы — это последнее недостающее звено в уже сформировавшемся вертикально-интегрированном комплексе «Камского бекона», говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Проект будет играть важную экономическую роль не только для отдельно взятого района, но и для республики в целом, и для других регионов страны, отмечает он. Для России укрепление племенной базы — приоритетное направление. В ближайшие два года на создание селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих в растениеводстве предполагается выделить 4 млрд руб. господдержки.



Что же касается опасений местных жителей, то, по мнению Ковалева, по большей части они надуманны. Сегодня все свиноводческие комплексы, которые создаются с нуля, используют новейшие технологии, в том числе те, которые направлены на снижение уровня запаха, например, закрытое содержание свиней, использование лагун для навоза с пленочным покрытием, обеззараживание воздуха и т. д. , рассказывает эксперт. Кроме того, экологическое законодательство постоянно ужесточается, за его нарушение предусмотрены огромные штрафы, так что ни один инвестор, вкладывающий большие деньги в строительство подобных проектов, не станет рисковать, экономя на технологиях, отмечает он.



Предприятие соблюдает все экологические, санитарные и ветеринарные нормы и требования, говорит представитель Минсельхозпрода Татарстана. Что касается строительства СГЦ и товарной фермы, то «Камский бекон» имеет положительное экспертное заключение «Центра гигиены и эпидемиологии в республике Татарстан» на проект санитарно-защитной зоны. Ее размер соответствует СанПиН, расстояние до населенных пунктов составит более 1 км. На СГЦ будет применяться технология сепарации навоза на относительно твердую и жидкую фракции, после биотермического перепревания они будут использоваться в качестве органического удобрения. Ближайшими водными объектами от проектируемой площадки являются река Мензеля и ручей Ашпалинка, находящиеся на расстоянии 1,8 км и 1,75 км от проектируемого СГЦ. Водоохранная зона ручья составляет 100 м, реки — 200 м. Таким образом, проектируемая площадка не попадает в эту зону, уточнил представитель министерства.



По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году «Камский бекон» произвел более 48,5 тыс. т свинины (живой вес), заняв 16-е место в топ-20 крупнейших свиноводческих предприятий страны. В перспективе компания рассчитывает выйти на 100 тыс. т, говорится на ее сайте. Выручка «Камского бекона» в 2016 году составила почти 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб., следует из базы kartoteka.ru.



По данным Росстата, в 2016 году все хозяйства Татарстана произвели 97,3 тыс. т свинины в живом весе — на 3% больше, чем в 2015-м. Свыше 85% объема пришлось на долю сельхозорганизаций. По объему производства свинины республика является первой в Приволжье и 12-й в России.

