Основной владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев приобрел липецкую компанию «Агронова-Л», под управлением которой находится 70 тыс. га в Липецкой и Тамбовской областях. Как говорится в сообщении компании, концерн «Россиум», управляющий активами Авдеева, с 30 декабря 2016 года получил прямой контроль над «Агроновой-Л». «Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента: 9 999 рублей, что составляет 99,99%", — говорится в сообщении. Роман Авдеев владеет долей 53,7% в концерне «Россиум», еще 46,3% принадлежит МКБ «Капитал» (доля владения Авдеева — 100%).



По данным kartoteka.ru, до сделки владельцем 99,9% долей «Агроновы-Л» являлась кипрская компания «Тангала трейдинг лимитед», а до середины ноября 2016 года — Aletex Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Согласно сообщению компании, с 30 декабря «Тангала трейдинг лимитед» утратила контроль над компанией. Доля в 0,01% сейчас находится ООО «Агро Виста Тамбов», принадлежащее «Агронове-Л».



Группа «Агронова-Л» зарегистрирована в декабре 2009 года. Основными направлениями деятельности группы являются растениводство (выращивание сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника, зерновых) и разведение КРС с последующей продажей молока и мяса. Согласно консолидированному отчету группы, выручка в 2015 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 604 млн руб., в первом полугодии 2016 года — 1,1 млрд руб. и 328 млн руб. соответственно. К 30 июня прошлого года активы «Агроновы-Л» оценивались в 8,4 млрд руб., обязательства — в 7,3 млрд руб. В 2015 году группа разместила облигации на 5 млрд руб. на Московской бирже, срок погашения — декабрь 2020 года.



Как говорится в отчетности за первое полугодие 2016 года, холдинг имеет две дочерних структуры. Первая — «Агро Виста Тамбов» — владеет земельным банком в 45 тыс. га, на которых выращиваются пшеница, пивоваренный ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, горох, сообщается на сайте компании. Вторая дочерняя структура — липецкая агрофирма «Лебедянское», занимающаяся производством пшеницы, сахарной свеклы, ячменя, гороха и подсолнечника. Как говорится на сайте Лебедянского района, в 2013 году у хозяйства было 17 тыс. га посевов. До середины прошлого года «Агронова-Л» имела еще одно дочернее подразделение — компанию «Экспериментальное хозяйство», однако 6 июля 2016 года она была продана владельцу фирмы «Агроконсалт» Михаилу Кузьмину. По информации «Ведомостей», на сегодняшний день земельный банк «Агроновы-Л» превышает 70 тыс. га в Липецкой и Тамбовской областях, таким образом, исходя из заявленных финансовых показателей «Агронова-Л» могла обойтись покупателю в 5−6 млрд руб. без учета долга. С такой оценкой согласен вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «Если земля находится в собственности, то сумма в 6 млрд руб. кажется вполне адекватной», — сказал он «Агроинвестору».



В будущем «Агронова-Л» намерена наращивать земельный банк. В частности, по словам первого вице-президента «МКБ капитала» Алексея Степаненко, в «Агронову-Л» войдет около 10 тыс. га сельхозземель в Тверской области, доставшиеся Авдееву при покупке компании ОПИН у группы «Онэксим». Также компания готова приобретать новые активы.



Как отмечает Николаев, в растениеводстве сейчас осталось больше всего пространства для развития, поэтому инвесторы в него и идут. «Сейчас любое производство продуктов питания, в том числе сельхозпроизводство, является вполне привлекательным для инвесторов. Оно показывает высокую, двузначную доходность, поэтому инвесторы готовы здесь вкладывать. При этом в животноводстве возможностей для развития осталось мало: в двух нишах, которые дают отдачу быстрее всего — производство мяса птицы и свинины, уже все занято и практически полностью замещен импорт. Остается растениеводство», — пояснил Николаев.

