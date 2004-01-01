Группа «Русагро» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) готова вложить $1 млрд в новый проект по переработке молока на Дальнем Востоке. «Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект», — сказал основной владелец группы «Русагро» Вадим Мошкович, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи (цитата по «Интерфаксу»).



По словам Мошковича, потенциал Приморья «с точки зрения молочного производства бесконечный». В то же время, как позднее уточнил гендиректор холдинга Максим Басов, решение об инвестициях в молочный бизнес еще не принято. «Это один из проектов, который обсуждается», — сказал он.



В настоящее время Приморский край является дефицитным по сырому молоку, прокомментировал «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. «Объем промышленного потребления молока в Приморском крае в настоящий момент выше, чем объем предложения сырого молока, то есть регион вынужден ввозить сырье из соседних областей России», — пояснил он. Кроме того, Приморье непосредственно граничит с Китаем, в котором при ежегодном росте потребления молока на 10% дефицит уже сегодня, по оценке Мошковича, составляет не менее 20 млн т. Поэтому китайские рынки дают большие возможности для сбыта молочной продукции, полагает владелец «Русагро». Впрочем, говорить о ближайших перспективах здесь еще рано, замечает Семикин. «В Китае действуют ограничения на импорт многих видов молочной продукции. В случае их снятия и развития торговых отношений между нашими странами, Китай, несомненно, может закупать огромные объемы российской молочной продукции. Однако сейчас Россия экспортирует в КНР в большом объеме только мороженое», — напомнил эксперт.



Параметры будущего молочного проекта представители «Русагро» пока не озвучивают. Ранее инвестировать $1 млрд в молочное производство выразил готовность таиландский агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Group. За эти деньги он намерен в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций построить молочно-товарный комплекс на 80 тыс. коров в Рязанской области. Годовая мощность должна составить 400 тыс. т молока, сыров и кисломолочных продуктов. В настоящее время лидерами производства сырого молока в стране являются «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» и «Эконива», выпускающие около 200 тыс. т молока в год.



Сейчас «Русагро» реализует в Приморье проект строительства крупнейшего в регионе свиноводческого комплекса производительностью 112 тыс. т свинины в год в живом весе, планируемый срок запуска — 2018 год. При этом в ходе реализации проекта группа столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, признался Мошкович. «Мы уже испытываем проблемы со строителями. Просто недостаточно квалифицированных строителей и недостаточно организаций, которые могут выполнять свои контрактные обязательства. Я бы назвал это проблемой номер один», — сказал он, добавив, что «не все местные жители готовы работать в ежедневном шести-восьмичасовом режиме» (цитаты по PrimaMedia).



Также у «Русагро» в Приморском крае есть два действующих предприятия — «Примагро» (выращивание сои и кукурузы) и «Приморская соя» (производство соевого масла и соевого шрота). Кроме того, у группы есть молочный проект в Белгородской области — «Русагро-молоко». По данным kartoteka.ru, выручка хозяйства в 2015 году составила 132 млн руб., чистый убыток — 24 млн руб.



Основные направления деятельности «Русагро» — производство сахара, мяса, масложировой продукции, а также растениеводство. По итогам 2016 году выручка сахарного бизнеса группы выросла на 13% до 37 млрд руб., масложирового бизнеса — на 16% до 20 млрд руб., сельскохозяйственного — на 48% до 21,1 млрд руб. Одновременно выручка мясного направления снизилась на 1% до 17,9 млрд руб.

