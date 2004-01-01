Восемь регионов страны уже полностью исчерпали лимиты субсидий на краткосрочные льготные кредиты по всем направлениям кроме кредитования малых форм хозяйствования, следует из данных Минсельхоза. В 14 регионах кроме кредитов малым хозяйствам остались средства еще только по одному направлению.



Денег на субсидии все меньше

По данным агроведомства на 27 февраля, в целом остаток субсидий по краткосрочным кредитам составлял около 6,3 млрд руб., то есть примерно 41% от выделенных средств. Согласно обновленному плану льготного кредитования, на краткосрочные кредиты в этом году направляется 15,4 млрд руб., на инвестиционные — 5,86 млрд руб. Изначально на оборотные кредиты предполагалось выделить 11,3 млрд руб., на долгосрочные — 10 млрд руб., однако в середине февраля министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что на субсидирование коротких кредитов дополнительно будет направлено около 3,8 млрд руб. за счет перераспределения средств с долгосрочных кредитов. В итоге с этого направления сняли чуть больше — примерно 4,1 млрд руб. Актуализированный план льготного кредитования сформирован с учетом сохранения объемов субсидирования для каждого региона на уровне не ниже 2016 года, а также предоставления не менее 20% общего объема субсидии на льготные кредиты малым формам хозяйствования.



В число регионов, где возможность взять краткосрочный льготный кредит осталась лишь у малых хозяйств, вошли Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Калининградская, Саратовская области, а также Краснодарский край и Удмуртия. Субсидии на короткие кредиты не только для малых форм хозяйствования, но и в растениеводстве еще есть в Вологодской области (лимит субсидий — около 28 млн руб.), Крыму (36,1 млн руб.), Волгоградской области (35,8 млн руб.), Башкирии (119,2 млн руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (359,5 тыс. руб.) и Еврейской автономной области (1,6 млн руб.). Взять краткосрочный льготный кредит на животноводство могут аграрии республики Тыва (осталось 2,4 млн руб. субсидий) и Чукотского автономного округа (1,1 млн руб.), правда, в этих регионах изначально субсидии были выделены лишь на льготное кредитование малых хозяйств и животноводства. В секторе молочного скотоводства остались лимиты субсидий у Московской (6,8 млн руб.) и Тюменской (9,8 млн руб.) областей. У Калужской области есть 10,5 млн руб. субсидий по коротким кредитам в мясном скотоводстве. Льготные кредиты на переработку сельхозпродукции могут взять предприятия Ненецкого автономного округа (130,5 млн руб.), Мордовии (13,6 млн руб.) и Амурской области (53,4 млн руб.). В остальных регионах кроме кредитов малым хозяйствам пока доступны льготные займы еще минимум по двум направлениям.



Субсидии на кредитование малых хозяйств закончились только в Ульяновской области (было предусмотрено 25,4 млн руб.) и в Бурятии (6,8 млн руб.), при этом аграрии республики еще могут взять льготный кредит на растениеводство (4 млн руб. субсидий), по остальным направлениям в графе лимитов для нее значится ноль, а по животноводству — минус 890,34 тыс. руб. В Ульяновской области осталось 31,4 млн руб.: 4,4 млн руб. на кредиты в растениеводстве и по 13,5 млн руб. в молочном скотоводстве и переработке. Два последних направления в регионе, очевидно, не востребованы: в плане Минсельхоза изначально значились такие же суммы.







В целом же малые хозяйства пока не очень активно берут льготные кредиты: для них зарезервировано почти 4,4 млрд руб. субсидий, следует из плана агроведомства, при этом на конец февраля оставалось около 3,7 млрд руб., то есть лимит выбран только на 16%. На короткие кредиты в растениеводстве было предусмотрено 4,6 млрд руб. (остаток — 1,25 млрд руб.), в животноводстве — 2,3 млрд руб. (360,2 млн руб.), в молочном скотоводстве — 1,3 млрд руб. (484,4 млн руб.), в мясном скотоводстве — 391,8 млн руб. (135,8 млн руб.), в переработке — 2,4 млрд руб. (383,4 млн руб.). Таким образом, по расчетам «Агроинвестора», в животноводстве и переработке сельхозпродукции осталось примерно по 15% объема предусмотренных субсидий, в растениеводстве — 27%, в мясном скотоводстве — около 35%, в молочном — 37%.



Субсидии можно перераспределить

Из восьми регионов, где остались субсидии только на льготное кредитование малых хозяйств, согласно плану Минсельхоза, больше всего средств получил Краснодарский край — почти 910,2 млн руб., из них 260,5 млн руб. по направлению переработки сельхозпродукции. У Липецкой области было 589,7 млн руб. субсидий, основной их объем (199,5 млн руб.) направили на льготное кредитование в растениеводстве. Для Курской области было выделено 575,3 млн руб., больше всего также пошло на растениеводство (223,9 млн руб.). Тамбовская область получила 466,8 млн руб., здесь на кредитование в растениеводстве было предназначено 332,5 млн руб. субсидий. Удмуртия из 210,3 млн руб. субсидий 77,6 млн руб. направила на поддержку кредитования в животноводстве. Общий лимит для Калининградской области составлял 193,5 млн руб., из них самый значительный объем — 58 млн руб. — должен пойти на поддержку кредитования малых хозяйств. Остаток субсидий по этому направлению в конце февраля был на уровне 39,8 млн руб. Чуть меньший объем субсидий — 193,2 млн руб. — выделен Саратовской области. По объему поддержки здесь также лидируют малые формы хозяйствования, для них предусмотрено около 56,7 млн руб. субсидий, однако пока выбрано только около 60% этой суммы. В Рязанской области из 172,7 млн руб. субсидий 64,9 млн руб. пошло на поддержку льготного кредитования в растениеводстве.



По данным Минсельхоза на конец февраля, больше всего субсидий на льготные краткосрочные кредиты оставалось у Татарстана — 530,9 млн руб. из выделенных 845 млн руб. Из остатка почти половина — 253,5 млн руб. — предусмотрена для малых хозяйств, 229 млн руб. — по направлению кредитования в растениеводстве, 8,3 млн руб. — в молочном скотоводстве, 40 млн руб. — в переработке. На втором месте по оставшемуся лимиту субсидий Белгородская область с 524,6 млн руб. из выделенных региону почти 1,5 млрд руб. Здесь тоже остались преимущественно средства на субсидирование кредитов малым хозяйствам (около 425 млн руб.). Также 3,7 млн руб. пойдет на поддержку кредитования в растениеводстве, по 24,9 млн руб. — в животноводстве, мясном скотоводстве и переработке, 21,3 млн руб. — в молочном скотоводстве. Третьей по объему оставшихся субсидий стала Ростовская область с 459,2 млн руб. из примерно 942,3 млн руб. Большая часть суммы (243 млн руб.) здесь также должна пойти на субсидирование кредитов для малых хозяйств, 140 млн руб. — на молочное скотоводство, 76,2 млн руб. — на мясное. По двум этим направлениям в плане были предусмотрены такие же суммы. Поскольку по новой системе господдержки регионы получили возможность оперативно перераспределять средства между направлениями внутри общего объема льготных кредитов, очевидно, деньги могут быть направлены на субсидирование в более востребованных сегментах с тех, где на них недостаточный спрос.



Увеличение субсидирования льготных оборотных кредитов до 15 млрд руб. все равно не позволит обеспечить потребности отрасли, которые Минсельхоз оценивает в 40 млрд руб. В прошлом году на субсидирование краткосрочных кредитов по прежней схеме было выделено 13 млрд руб. и тогда около 70% желающих не смогли получить дешевые деньги, отмечал ранее Александр Ткачев. 21 млрд руб. субсидий позволит привлечь около 200 млрд руб. кредитных средств. Стоимость посевной кампании в этом году Минсельхоз оценивает в 334,8 млрд руб., в том числе на ее проведение понадобится 175,4 млрд руб. краткосрочных кредитов. Ведомство обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой направить в этом году дополнительно 14 млрд руб. на субсидирование льготных оборотных кредитов, однако, если деньги и добавят, то не раньше июня-июля, говорил «Агроинвестору» замглавы Минсельхоза Игорь Кузин.



С начала февраля аграрии могут получать льготные кредиты по новым правилам: по ставке не более 5% годовых, субсидии — сейчас это 10%, по размеру ключевой ставки ЦБ — будут напрямую направлять банкам. Для работы в системе льготного кредитования Минсельхоз заключил соглашения с десятью системообразующими банками и 15 региональными.

