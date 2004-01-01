Потребительские цены в России за февраль выросли на 0,2%, в годовом исчислении инфляция замедлилась до 4,6%, сообщил Росстат. Так медленно в этом месяце цены не увеличивались за всю историю наблюдений. Продовольствие также подорожало на 0,2%, а по сравнению с февралем 2015 года — на 3,4%.Замедление инфляции в феврале происходило быстрее ожиданий, чему способствовали умеренно жесткая денежно-кредитная политика и укрепление рубля, говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России. Также на показатель продолжает влиять хороший урожай 2016 года.



Последний фактор наиболее отчетливо отражается в ценах на плодоовощную продукцию: они увеличились на 0,6% — существенно меньше, чем обычно предполагает сезонность. Так, в прошлом году цены прибавили 2,3% к уровню января. При этом по отдельным видам плодоовощной продукции статведомство отмечает более значительное удорожание. Например, репчатый лук и виноград стали дороже на 4,8% и 4,6%, морковь, картофель, груши, лимоны — на 2,2−3,5%. Вместе с тем отмечалось снижение цен на апельсины на 4,9%, на свежие помидоры и огурцы, свеклу, сухофрукты — на 0,3−0,9%.



Также в феврале выше среднего уровня был рост цен на сливочное масло — на 1,9%, также в группе молочных продуктов на 0,8−0,9% выросли цены на сметану, творог, стерилизованное молоко. В целом же молоко и молочная продукция подорожали на 0,7%. Лососевая икра подорожала на 0,9%, живая и охлажденная рыба, мороженая разделанная рыба лососевых пород, а также соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 0,5−0,7%. Общий рост цен в категории рыбы и морепродуктов составил 0,3%. Также на 0,3% стали дороже хлеб и хлебобулочные изделия. Стоимость макаронных изделий прибавила 0,5%.



Среди других продовольственных товаров на 0,6−1,6% увеличились цены на продукты для детского питания (овощные и фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси), сычужные твердые, мягкие и плавленые сыры, баранину, сухие супы в пакетах и вермишель. При этом Росстат отметил снижение цен почти на все виды наблюдаемых круп. Например, гречневая крупа стала дешевле на 1,8%, пшено — на 0,4%, рис и овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,1%. В целом стоимость круп и бобовых стала на 0,7% ниже. Кроме того, в феврале на 0,4% подешевели мясо и птица, на 1,4% — подсолнечное масло, на 2,7% — яйца. Значительнее всего — на 3,6% подешевел сахар. В январе он также был лидером падения цены, тогда она снизилась на 2,3%.



Инфляционные ожидания находятся на нисходящем тренде, однако все еще остаются нестабильными, отмечает ДИП Центробанка. В феврале отклонение инфляции от целевой траектории значительно сократилось, существенно повысив вероятность достижения цели в 4% к концу 2017 года. Тем не менее, в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и опережающего роста заработных плат по сравнению с увеличением производительности труда возможно возникновение дополнительных рисков для достижения цели по инфляции, говорится в бюллетене департамента.



Согласно результатам опроса «Самые острые проблемы», проведенного «Левада центром», рост цен беспокоит 69% опрошенных, 50% волнует бедность и обнищание населения. Опрос был проведен 17−20 февраля по репрезентативной всероссийской выборке как городского, так и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 48 регионах.

