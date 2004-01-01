Выручка группы «Русагро» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) за 2016 год увеличилась на 16,3%, составив 84,25 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб., сообщила компания. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 6,2 млрд руб. до 18,2 млрд руб. Маржа по EBITDA составила 22% против 34% годом ранее.



Падение чистой прибыли группа связывает с сокращением субсидий по кредитам, кроме того, в четвертом квартале прошлого года курс рубля вырос на 5%, что негативно сказалось на доходности всех подразделений. «Нам выгоден дешевый рубль для всех бизнес-направлений», — сказал «Агроинвестору» гендиректор «Русагро» Максим Басов. При этом в планировании холдинг использует средний курс инвестиционных банков и в перспективе ожидает небольшого ослабления национальной валюты, а также снижения ключевой ставки ЦБ, добавил он.



В 2016 году «Русагро» успешно интегрировала активы «Разгуляя» и добилась рекордных результатов в производстве сахара и сельскохозяйственном бизнесе, однако рентабельность сегментов снизилась из-за падения цен на продукцию. Так, объем выпуска сахара в 2016 календарном году составил 810 тыс. т, в том числе 750 тыс. т свекловичного, группа реализовала 866 тыс. т против 784 тыс. т в 2015-м. При этом средняя цена снизилась с 40,4 руб./кг до 39,4 руб./кг. Тем не менее, выручка сегмента увеличилась с 32,8 млрд руб. до 37,2 млрд руб., но скорректированная EBITDA сократилась с 11 млрд руб. до 9,6 млрд руб., а маржа — с 34% до 26%.



В прошлом году холдинг отметил рост цен в мясном сегменте — свинина в полутушах подорожала со 114,2 руб./кг до 124,1 руб./кг, что, однако, не привело к повышению рентабельности сегмента — маржа по EBITDA упала с 42% до 22%. Снизился и объем продаж — как в натуральном выражении (со 176 тыс. т до 162 тыс. т), так и в финансовом (с 18,1 млрд руб. до 17,85 млрд руб.). Это отчасти связано с изменениями в структуре продукции: в середине 2015 года группа запустила бойню и постепенно стала уходить от реализации живка. Кроме того, повышение цен на зерно урожая 2015 года привело к росту цен на корма и увеличению себестоимости мяса. Также «Русагро» недополучила 575 млн руб. госсубсидий, что тоже негативно повлияло на показатели сектора.



Масложировой сегмент показал отрицательный результат — маржа по EBITDA составила минус 2% против 10% в 2015-м, хотя выручка увеличилась с 17,2 млрд руб. до почти 19,9 млрд руб. Рост цен на подсолнечник и сырое подсолнечное масло оказался выше динамики удорожания готовой продукции, кроме того, увеличились расходы на рекламу, что в итоге привело к снижению доходности сектора, поясняет компания.



Несмотря на уменьшение прибыли, совет директоров «Русагро» рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 13 апреля, выплатить в качестве дивидендов 6,6 млрд руб. — 48% от чистой прибыли. Учитывая, что холдинг уже выплатил около 2 млрд руб. по результатам первого полугодия 2016-го, за второе полугодие акционеры должны получить 4,6 млрд руб. (175,75 руб. за акцию). В прошлом году холдинг направил на дивиденды 30% от чистой прибыли — около 7,1 млрд руб.

