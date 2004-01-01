Правительство Нижегородской области подписало соглашение о строительстве в регионе мясо-молочного товарного комплекса на 11,25 тыс. голов дойного стада. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, инвестором проекта выступит столичная компания «Молоко холдинг Поволжье», зарегистрированная в марте 2017 года. Ее гендиректор Дмитрий Карамавров сообщил «Агроинвестору», что в настоящее время идет формирование и консолидация земельных активов под проект.



Нижегородский губернатор Валерий Шанцев, в свою очередь, дал поручение подобрать участок для строительства животноводческого комплекса. «Крупный животноводческий комплекс на 11 тыс. голов КРС станет прорывным проектом: на данный момент в регионе работают комплексы на 2,4 тыс. голов КРС максимально. Если мы его реализуем, то проблем с мясом у нас больше не должно возникнуть… Буду лично курировать этот проект», — отметил Шанцев.



По словам Карамаврова, строительство начнется после формирования земельного массива, плановая мощность комплекса составит 233 т молока в сутки. «За год мы планируем получать до 96 тыс. т», — уточнил Карамавров. Он отметил, что комплекс разработан «в кооперации с передовыми мировыми компаниями», на текущую дату с рядом профильных инвесторов уже заключены соглашения о финансировании проекта. Компания рассчитывает создать полный цикл производства от земли до полки магазина, поэтому будет нуждаться и в заготовке кормовой базы. «Нижегородские просторы и качество земель в ряде районов области как нельзя лучше подходят для осуществления этой деятельности», — сказал Карамавров. По информации газеты «Коммерсантъ», фирма подыскивает площадку на 30−40 тыс. га.



Срок предполагаемого запуска комплекса глава компании не назвал, но выразил надежду, что через два года молочные продукты с новой фермы уже будут на полках нижегородских магазинов.



Одновременно с мясо-молочным комплексом «Молоко холдинг Поволжье» подписало соглашение с правительством Нижегородской области о строительстве центра по производству и переработке козьего молока. Планируемый объем инвестиций — более 1 млрд руб.



ООО «Молоко холдинг Поволжье» зарегистрировано 3 марта 2017 года в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб., учредителями компании являются Дмитрий Карамавров (77%), Александр Филонидов (20%) и Сергей Баев (3%). В сентябре 2015 года была создана другая столичная компания «Молоко холдинг», основными видами деятельности являются разведение молочного КРС и производство сырого молока. По данным kartoteka.ru, 51% «Молоко холдинг» принадлежит Карамаврову, гендиректор — Филонидов.

