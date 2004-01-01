Покупка — часть стратегии развития

Ставропольский холдинг «Эко-культура», один из самых перспективных производителей овощей закрытого грунта в стране, покупает тепличный комплекс «Круглый год» в Ленинградской области. Последний ранее направил письмо своим партнерам, сообщив, что овощной бизнес компании переходит к новому стратегическому инвестору. Источник, близкий к «Эко-культуре» подтвердил «Агроинвестору» информацию о сделке, однако президент холдинга Константин Росляков отказался от комментариев.Тепличный комплекс «Круглый год» (входит в одноименный агрохолдинг) был построен в Пикалево в 2014 году. Стоимость проекта превысила 2 млрд руб. Общая площадь теплиц составляет 7 га, производственная мощность — свыше 6 тыс. т, говорится на сайте компании. Она выращивает огурцы, томаты, баклажаны, перец, а также салат и зелень. Продукция поставляется в крупные торговые сети под брендом «С чистого листа», права на него также переходят к новому инвестору.Комплекс оснащен современным оборудованием и использует инновационный подход к выращиванию овощей. По данным ассоциации «Теплицы России», в 2015 году здесь собрали самый большой в России урожай огурцов с одного квадратного метра — 151 кг. По итогам 2015 года комбинат стал вторым в Ленинградской области по сбору тепличных овощей (около 6,4 тыс. т), уступив первое место агрохолдингу «Выборжец» (16 тыс. т). «Эко-культура» может приобрести качественный актив и выиграть за счет синергии, рассуждает гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. «Ее активы расположены преимущественно на юге России (Ставропольский край), в то же время компания активно расширяется в Центральном регионе, и в рамках развития новый актив в Ленинградской области хорошо впишется в ее структуру», — думает он. Регион является крупным потребителем овощей, кроме того, холдинг приблизит производственную площадку к потребителям, за счет чего сэкономит на логистике и увеличит объемы поставок в федеральные торговые сети, добавляет он. «Остается вопрос, насколько цена приобретения эффективна для «Эко-культуры», — продолжает Морев. — По нашим оценкам, такой комплекс может стоить около 1,5−1,7 млрд руб.».Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов полагает, что предприятие вполне может обойтись дороже — в 2,5−3 млрд руб. «Получается примерно такая же сумма в расчете на 1 га, которую «Эко-культура» заявляет при презентации строительства новых тепличных объектов», — пояснил он «Агроинвестору». Впрочем, довольно часто готовый бизнес стоит немного дороже нового, так как способен сразу приносить прибыль, уточняет аналитик.Партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир Шафоростов говорит, что комментировать стоимость сделки трудно, но, учитывая долг «Круглого года» перед банком, она могла составить до 1 млрд руб. «Стратегически Северо-Западный федеральный округ для «Эко-культуры» правильный регион: емкий рынок с умеренной конкуренцией, — отмечает эксперт. — «Круглый год», я думаю, в первую очередь — это доля рынка и плацдарм для развития поставок в округе. Технологически актив хороший: там сильная досветка, позволяющая получать урожай в зимний период, что важно для этой световой зоны. Уверен, что в задачах команды «Эко-культуры» будет увеличение урожайности и масштабирование проекта. В совокупности, сделка выглядит взвешенным решением для быстрого входа в регион».Приобретение тепличного комплекса «Круглый год» для «Эко-культуры» — не судьбоносная сделка, скорее, это среднее и весьма выгодное приобретение небольшого по сравнению с масштабами самой «Эко-культуры» бизнеса, чтобы войти на рынок Ленинградской области и Санкт-Петербурга по уже проторенной дороге — ведь у «Круглого года» есть собственная торговая марка и развитая сеть поставок в крупные сети, рассуждает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «С точки зрения региональной стратегии, это грамотный шаг, с точки зрения общей концепции развития «Эко-культуры», это капля в море», — считает он, хотя и отмечает достоинства комплекса в Пикалево. Сделка может обойтись не менее чем в 2,5 млрд руб. — это вполне рыночная цена, считает Яковенко, добавляя, что «Эко-культура» потратила бы куда больше средств, если бы ей пришлось осваивать рынок Ленинградской области самостоятельно.

Лукашов тоже считает, что сделка является частью стратегии развития «Эко-Культуры». В прошлом году она объявила о планах строительства тепличного комплекса площадью 60 га в Пикалево с объемом инвестиций в 20 млрд руб. Планируется, что предприятие будет выращивать свыше 40 тыс. т томатов в год, его выход на проектную мощность к концу 2020 года позволит в два раза увеличить валовой сбор овощей закрытого грунта в Ленинградской области, сообщала пресс-служба правительства региона.



Сделка не подразумевает отказа «Эко-Культуры» от планов возведения своего комплекса в Пикалево, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в региональной администрации, кроме того, холдинг намерен построить вторую очередь «Круглого года».



Рост конкуренции — возможная причина продажи

Лукашов предполагает, что причиной продажи комплекса «Круглый год» может быть желание его владельцев избежать ненужной конкуренции. Яковенко полагает, что комплекс мог создаваться именно с целью выгодно продать уже отлаженный бизнес более крупной структуре. «Сейчас небольшие тепличные комплексы, несмотря на хорошие финансовые показатели, все равно осознают, что не смогут долго работать в условиях высокой конкуренции с крупными и постоянно расширяющими свое присутствие холдингами, поэтому продажа — наилучший вариант», — вторит он Лукашову.Рынок тепличных овощей год от года становится теснее, ценовая конкуренция выходит на первый план, подтверждает Шафоростов. «Хороший уровень доходности достигается только при выстроенной системе продаж, ориентированной на маржинальные каналы и привлекательные регионы, — отмечает он. — Правильная технология позволяет снизить себестоимость, а баланс в географии поставок дает возможность экономить на логистике».Однако не исключено, что причина продажи в технических проблемах предприятия. В октябре прошлого года его гендиректор Александр Страшнов сетовал, что «недоделки» подрядчика — компании «Строй-Инвест» — негативно сказываются на эффективности бизнеса: себестоимость продукции повышается, при этом нет гарантий устойчивой работы. «Нам не хватает энергомощностей зимой, а летом в жаркую погоду мы вынуждены расходовать газ в объемах больших, чем это нужно по технологии», — говорил он «Коммерсанту». Подрядчик без согласования с заказчиком установил трансформаторную подстанцию, которая должна была быть вторым (запасным) источником энергии, с отступлением от проекта. Осенью прошлого года глава администрации Пикалево Дмитрий Садовников говорил, что проводится экспертиза подстанции, чтобы выяснить, пригодна ли она к эксплуатации. «Принять объект, выполненный не по проекту, мы не можем», — отмечал он. У компании были планы строительства второй очереди теплиц на 5 га за 1,9 млрд руб., однако, по словам Страшнова, до устранения замечаний по инфраструктуре о расширении комплекса не могло идти речи.

По данным kartoteka.ru, 99% акций компании «Круглый год» принадлежат «Т-Инвест», 1% у «РСХБ-Финанс». «Т-Инвест» в равных долях владеют «СоюзГеопроект» и «Азимут солнца», 100% первой контролирует Максим Храмцов. Он в частности является конечным бенефициаром «Мокшанского свинокомплекса» (Пензенская область), владеет компаниями «ПромРесурс» и «Глобус», которые занимаются оптовой торговлей мясом и птицей. Ранее «Новая газета» писала, что Храмцов — бизнес-партнер Алексея Патрушева, племянника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Представители комбината тогда отрицали, что Алексей Патрушев имеет отношение к бизнесу.



«Эко-культура» в равных долях принадлежит предпринимателям Александру Рудакову и Алексею Петренко. Компания владеет двумя тепличными комбинатами общей площадью 52 га на Ставрополье. Также у нее есть распределительные центры в Ставропольском крае и в Москве. К 2020 году площади теплиц планируется довести до 468 га, вложив 120 млрд руб.: холдинг намерен построить 60 га теплиц в Московской области, 80 га в Тульской, 85,6 га в Липецкой, 100 га на Ставрополье, 60 га под Воронежем и столько же в Казахстане, говорится на сайте компании. С учетом проекта в Ленинградской области и покупки «Круглого года» общая площадь может достичь 540 га. Ранее Константин Росляков говорил «Агроинвестору», что если инвестпроект будет реализован, то «Эко-культура» станет лидером сектора тепличных овощей в России. По данным kartoteka.ru, выручка холдинга в 2015 году составила 377,5 млн руб., что на 28,7% больше, чем годом ранее, чистая прибыль — 63 млн руб. (в 2014-м было 5,8 млн руб.).

