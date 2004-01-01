В ближайшее время ожидается существенное ослабление курса российского рубля, а к концу года он упадет до уровня 68 руб. за доллар. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития (МЭР) обновленном прогнозе социально-экономического развития России до 2020 года. В базовом сценарии предполагается, что среднегодовой курс доллара к рублю будет расти и составит в текущем году 64,2 руб./$1, в 2018 году — 69,8 руб./$1, в 2019 году — 71,2 руб./$1 и 72,7 руб./$1 — в 2020 году. Среднегодовой курс за 2016 год составил 66,9 руб./$1, официальный курс доллара на 11 апреля составляет 57,39 руб.



Уже в течение ближайших нескольких месяцев доллар доллар может подняться до 63−64 руб., отметил глава министерства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз. «Курс российского рубля сейчас крепче, чем даже должен был бы быть в случае отсутствия операций министерства финансов [по покупке валюты]. С учетом наличия операций министерства финансов, отклонение от модельного значительно сильнее», — рассказал Орешкин (цитата по ТАСС). Он добавил, что для сохранения нынешнего курса по итогам года необходим приток капитала более $10 млрд. «Это не является для нас базовым сценарием, поэтому мы ожидаем серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы», — заключил Орешкин. Поэтому он назвал текущий момент благоприятным для покупки валюты как для импортеров, так и для населения. Восстановление обменного курса и эффект от снижения цен на нефть к $40 за баррель должны привести к курсу 68 руб./$1 на конец года, продолжил Орешкин. В 2018 году, говорится в прогнозе министерства, доллар поднимется до 70,8 руб., в 2019-м — до 71,6 руб., в 2020-м — до 73,8 руб. К концу прошлого года американская валюта стоила 62,5 руб.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что усиление рубля является угрозой для экспорта российской сельхозпродукции. «Это [укрепление рубля], естественно, мешает нашей конкурентоспособности и подвергает риску наши экспортные позиции. Но мы надеемся, что будет найден баланс в этой части и мы вернемся к показателям, которые заявляли в начале года», — сказал Ткачев журналистам после заседания итоговой коллегии Минсельхоза 7 апреля. По словам министра, в 2016 году объем продовольственного импорта снизился на 6% до $25 млрд, тогда как экспорт вырос на 5% до $17 млрд. В 2017 году Минсельхоз также прогнозирует экспорт на уровне $17 млрд.



«Слабый рубль играет на руку тем, у кого выручка положительно коррелирует с курсом доллара: экспортерам, производителям зерновых, производителям сахара, — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. — Их выручка полностью зависит от курса, так как их основной продукт «торгуется» в долларах. В то же время в части удобрений, ГСМ, части семян и труда издержки являются рублевыми. Следовательно, слабый рубль приводит к росту их рентабельности». В то же время производители мяса, также как и иные потребители сельхозпродукции, которая «торгуется» в долларах, от слабого рубля проигрывают. «При слабом рубле дорожают корма. И это удорожание не получится перекладывать на потребителей, так как цены на мясо поднимать сложно — доходы населения не растут», — полагает Николаев. По данным Росстата, в 2014-м году курс рубля по отношению к доллару рухнул почти на 72%, в 2015-м — еще на 29,5%, при этом продовольственная инфляция равнялась 15% и 14%, а цены производителей сельхозпродукции поднялись лишь на 14% и 8,5%.



Слабый рубль для агросектора в целом лучше, чем сильный, ранее говорила «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, слабый рубль создает условия и для экспортеров, и для импортозамещения в продовольственном секторе. «В сфере инвестиций в 2010—2013 годах, когда рубль был переоценен, сложилась ситуация избыточного импорта: из-за границы привозилось буквально все, даже то, что производится в России», — напоминает она. В то же время, добавляет Снитко, возможности для инвестиций в условиях девальвации снижаются.



Согласно обновленным оценкам Минэкономразвития, инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае и по итогам года составит 3,8% в случае ослабления национальной валюты до 68 руб./$1 и 2,9% — в случае сохранения курса рубля на нынешнем уровне в 56 руб./$1. Рост ВВП в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 руб./$1 (в предыдущей версии прогноза, готовившейся еще при предыдущем главе МЭР Алексее Улюкаеве, такая оценка давалась для курса 67,5 руб./$1). Розничный товарооборот, упавший в 2016 году на 5,2%, в 2017 году вырастет на 1,9%, в 2018-м — на 2,6%, в 2019-м — на 2,5%, в 2020-м — на 2,4%. Что касается средней цены на нефть, то вместо прогнозировавшихся ранее $40 за баррель на три года МЭР признало, что цена будет выше. Согласно новой оценке, в 2017 году нефть будет стоить $45,6 за баррель, в 2018 году — $40,8, в 2019 году — $41,6 и в 2020 году — $42,4 за баррель. Рост инвестиций при таких параметрах в ближайшие четыре года будет не менее 2%, а реальных располагаемых доходов населения — не менее 1% ежегодно. Прогноз, по словам Орешкина, предполагает «полную неизменность режима санкций, который действует в настоящий момент».

