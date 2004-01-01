В Калужской области открылась кролиководческая ферма на 1 тыс. кроликоматок стоимостью 40 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Инвестор проекта — актер и режиссер Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого.



Проект реализован в КФХ Анны Высоцкой (жена Никиты Высоцкого). Хозяйство было образовано в июле 2012 года, год спустя его владельцы получили грант в 8,5 млн руб. по ведомственной целевой программе развития семейных животноводческих ферм. Деньги были направлены на создание кроликофермы. Ежегодно здесь планируется выращивать более 55 тыс. товарных кроликов.



Уже закуплено 500 кроликоматок французской генетики породы Хиплус, которая считается одной из лучших мясных пород в мире: в Европе промышленное кролиководство построено в основном на породах Хиплус и Панон. Кролики Хиплус быстро набирают вес (до 55 г в сутки), достигают убойного веса за три месяца, выход мяса составляет до 60%. Кроме того, они практически не склонны к ожирению и обладает высокой плодовитостью.



Предприятие оборудовано автоматизированными системами кормления, поения, навозоудаления и поддержки микроклимата. Кроме самой фермы построен убойный цех мощностью 500 животных в смену. В ближайшее время планируется начать возведение кормоцеха производительностью 30−40 т кормов в месяц.



Участвовавший в церемонии открытия предприятия министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов отметил, что это крупнейшая в Центральном федеральном округе и единственная в регионе ферма по промышленному разведению кроликов. Также он выразил надежду, что эта отрасль животноводства будет развиваться в области и дальше, поскольку диетическое мясо кролика востребовано у потребителей.



Окупаемости данного проекта зависит от вида разделки продукции и планируемых каналов реализации, прокомментировала «Агроинвестору» руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «При заявленном уровне капитальных вложений и создаваемых мощностей окупаемость может колебаться в интервале четырех-шести лет, при условии, что не будут реализованы возможные риски при производстве».



Промышленное производство пока не развито

По данным Росстата, в 2016 году поголовье кроликов в сельхозорганизациях России составило 460,9 тыс. животных, что на 9,2% больше, чем к концу 2015-го. При этом число кроликоматок снизилось на 3,4% до 78,8 тыс. Численность кроликов непрерывно растет с 2004 года, однако промышленный сегмент пока развит слабо. Так, в 2015 году общее производство мяса кролика составило 17,4 тыс. т в убойном весе, при этом на долю сельхозорганизаций и КФХ в сумме пришлось только 1,7 тыс. т.

«Рынок сейчас фактически только формируется. Оценочно, в России производится 15−20 тыс. т мяса кроликов в год, но большая часть этого объема приходится на личные подсобные хозяйства, — подтвердил «Агроинвестору» президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов. — Промышленный сегмент дает незначительный объем. Если сравнивать с европейскими или китайскими объемами производства, то наш рынок в разы меньше. Например, в Китае производится 600 тыс. т». По его словам, в России среднее потребление мяса кролика составляет около 100 г в год, тогда как в европейских странах этот показатель достигает примерно 2 кг/чел. в год. В целом этот вид мяса востребован, так как оно считается диетическим, хотя и нишевым продуктом. «Есть определенная сезонность потребления, например, к Новому году мясо кролика потребляется больше», — уточняет Емельянов.



Сейчас основной объем отечественного потребления мяса кролика приходится на импортную продукцию, обращает внимание Михалева. «При этом в 2015 году в связи с девальвацией рубля произошло сжатие рынка: импорт крольчатины снизился в 2,3 раза — с 4,3 тыс. т в 2014 году до 1,6 тыс. т в 2015-м, — сравнивает она. — По итогам 2016-го произошла незначительная положительная динамика по развитию рынка: импорт увеличился на 6% в абсолютном и стоимостном выражении, однако существенного прироста отечественного промышленного производства не наблюдалось». В этой ситуации кролиководство привлекательно тем, что конечная продукция получается конкурентоспособнее импортной за счет более низкой цены. Правда, по словам Михалевой, в отличие от Венгрии или Бельгии разведение кроликов в России отличается низкой технологической проработкой: нет собственной наработанной племенной базы, накопленного опыта по промышленному производству, опыта в ветеринарно-профилактических мероприятиях и т. д.



«Сейчас заявлен ряд инвестиционных проектов, которые либо уже находятся на определенных этапах строительства, либо в ближайшее время должны начать реализовываться, — рассказывает Емельянов. — Например, в Новгородской области открылось новое предприятие — насколько я знаю, на 1,2 тыс. кроликоматок. В этом же регионе будет запущено еще одно производство, также кроликоферма создается в Ленинградской области». Рынок пока не насыщен, и инвесторы сейчас все чаще обращают внимание на этот сегмент, стараясь занять свободную нишу, резюмирует Емельянов.



При этом, по его словам, их останавливает несколько факторов. Во-первых, зачастую приходится покупать импортное оборудование, хотя есть и российские аналоги. Во-вторых, объемы инвестиций довольно значительные, так как промышленное кролиководство — это высокоавтоматизированные фермы, предусматривающие клеточное содержание.



Инвестиции в промышленное кролиководство достаточно рискованны, поскольку у отечественных производителей нет наработанного опыта в технологии выращивания животных, подтверждает Михалева. «Одновременно с негативными факторами данного сегмента стоит отметить его привлекательность со стороны такого канала продаж как HoReCa, — добавляет она. — Так, по итогам 2016 года произошел существенный прирост импорта венгерской крольчатины (+68% в абсолютном выражении), которая в среднем на 23% дороже китайского мяса кроликов. Основное назначение импортных поставок — в рестораны и заведения общественного питания». Учитывая пищевую ценность кроличьего мяса, при восстановлении реальных располагаемых доходов населения в России можно говорить о потенциале увеличения потребления, добавляет она.

