Агрохолдинг «Рамонская индейка» отложил начало строительства комплекса по выращиванию и убою индейки в Воронежской области. Как сообщил «Агроинвестору» директор компании Дмитрий Остроушко, выход на площадку, ранее планировавшийся в марте-апреле 2017 года, передвинут на август.



«Отсрочка связана с новыми правилами кредитования. Во-первых, не все банки участвуют в льготном кредитовании под 5% и часть тех, с которыми мы работали, до сих пор не подписали соглашение с Минсельхозом. Во-вторых, сам комплект документов, который сейчас требуется, немного изменился, поэтому мы их доделываем и переделываем», — рассказал Остроушко. По его оценке, к августу все вопросы, как предполагается, будут решены. «Однако если все затянется, тогда начнем строительство в марте 2018 года», — отметил он, добавив, что разрешение на строительство уже получено.



Стоимость проекта, ранее оценивавшаяся в 4,27 млрд руб., в настоящее время увеличена до 4,6 млрд руб. Как отметил Остроушко, сумма включает как капитальные, так и операционные издержки на первом этапе. Уже сейчас в проект вложено около 110 млн руб. — на покупку 400 га земли под строительство объекта, изготовление сметной документации, получение технических условий и т. д. В перспективе при вложении еще около 600−700 млн руб. производство может быть увеличено, ранее говорил Остроушко. Если строительство стартует в августе, то комплекс будет запущен в начале 2019 года.



О реализации проекта строительства комплекса по производству индейки в Рамонском муниципальном районе Воронежской области было объявлено еще в 2011 году. Мощность будущего комплекса заявлялась на уровне 10,8 тыс. т в год в убойном весе, объем инвестиций первоначально оценивался в 1,6 млрд руб. В 2014 году в качестве нового инвестора проектом занялся ТД «Хладопродукт», объем инвестиций был увеличен до более чем 3 млрд руб. после того, как анонсировались планы по возведению убойного цеха, элеватора и ряда других профильных объектов. Однако и тогда строительство не началось. В октябре 2016-го проект «Рамонская индейка» получил статус «особо значимого инвестиционного проекта на территории Воронежской области» со сроком реализации с 2015 по 2024 год.



Планируемая мощность предприятия — 12−13 тыс. т в год в убойном весе, позднее она может быть увеличена до 24 тыс. т. Как ранее пояснял Дмитрий Остроушко, всего в проект будут вовлечены пять земельных участков. На одном из них будут находиться три площадки откорма с комбикормовым заводом, элеватором, водозаборными скважинами и гаражом, на втором — две площадки подращивания, на третьем — убойный цех, на четвертом — пометохранилище. Одна площадка остается резервной.



По оценке консалтинговой компании Agrifood Strategies, в 2016 году производство индейки в России выросло на рекордные 51% до 227,2 тыс. т. По подсчетам аналитического агентства «Имит», выпуск увеличился еще больше — до 253 тыс. т. В 2017 году прогнозировалось продолжение роста на 20−25%, однако на из-за вспышек птичьего гриппа на производственных площадках «Евродона» в первом квартале производство индейки фактически не выросло. По оценке президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, исходя из существующего объема мощностей, выпуск в первом квартале составил около 45 тыс. т мяса. Как сообщала «Агроинвестору» представитель «Евродона», сейчас группа восстанавливает технологические процессы, на прежние показатели производства компания рассчитывает выйти к концу мая 2017 года.



Крупнейшими российскими производителями индейки являются «Евродон» и «Дамате», выпустившие в прошлом году примерно по 60 тыс. т индейки в убойном весе каждая. В топ-4 крупнейших игроков также входят «Краснобор» и «Башкирский птицекомплекс им. Гафури» — на эти четыре компании, по подсчетам «Агентства инвестиционного планирования и маркетинга», приходится около 75% производства индейки в России.



Ранее в пятерку крупнейший производителей также входила птицефабрика «Индюшкино» — по данным Global Reach Consulting, в 2014 году на нее приходилось 8,5% российского рынка. Однако в 2016 году она была признана банкротом и трижды выставлялась на торги. В результате, как стало известно на этой неделе, имущество комплекса за 68 млн руб. досталось арендатору — «Енисейагросоюзу», который ранее перепрофилировал предприятие на выпуск бройлера. Руководитель сервисной дирекции «Енисейагросоюза» Наталья Силютина рассказала «Коммерсанту», что компания намерена построить 20 новых корпусов и удвоить производственные мощности «Индюшкино», наладив выпуск 24 тыс. т мяса бройлера в год. Достичь этих объемов компания рассчитывает в 2018—2019 годах.

