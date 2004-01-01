Господдержку сельского хозяйства могут увеличить на 9 млрд руб., следует из материалов к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2017 год, внесенному в Госдуму. Эта сумма в четыре раза меньше той, что ранее запрашивал Минсельхоз. Глава агроведомства Александр Ткачев неоднократно говорил, что на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в этом году необходимо дополнительно 36 млрд руб., в частности, министр просил добавить 9 млрд руб. на льготное краткосрочное кредитование, 10 млрд руб. — на инвестиционные льготные кредиты, 10 млрд руб. — на единую субсидию и 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга». Ткачев подчеркивал, что это минимум, который позволит обеспечить дальнейший рост отрасли.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по статье «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» добавят 6,3 млрд руб., в том числе на субсидирование льготных инвестиционных кредитов может быть выделено 4 млрд руб. На компенсации прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, введенных в эксплуатацию, предполагается направить 2,25 млрд руб.



Еще 3 млрд руб. пойдет на поддержку развития отраслей АПК: обеспечение сельхозпроизводителей оборотными средствами, возмещение части затрат на уплату страховой премии при страховании посевов и сельхозживотных, субсидии на закладку традиционных садов, включая хмельники, закладку питомников, а также обеспечение ухода за многолетними насаждениями.



1,47 млрд руб. планируется выделить на закупку и производство лекарственных ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий. Еще 250 млн руб. может быть направлено на научные исследования для создания конкурентоспособных отечественных сортов и семенного фонда картофеля, а также новых отечественных кроссов бройлера и технологий их кормления, содержания, переработки и биозащиты. На апробацию и внедрение конкурентоспособных сортов картофеля, а также высокопродуктивных кроссов бройлера в сумме предлагается выделить 170 млн руб.



Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, специальной техники, транспортных запчастей и т. д. могут увеличиться на 52 млн руб. В целом по статье «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» из бюджета дополнительно выделят 420 млн руб. Господдержка приоритетного проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» вырастет на 17,5 млн руб. В частности, 15 млн руб. пойдет на обеспечение отбора и доставки проб территориальными управлениями Россельхознадзора в Федеральный центр охраны здоровья животных для проведения диагностических исследований, чтобы получить статусы Международного эпизоотического бюро по ряду заразных болезней. Еще 2,5 млн руб. субсидий предполагается направить Россельхознадзору на командировочные расходы при проведении выборочных проверок (инспекций иностранных делегаций) российских животноводческих предприятий, которые хотят экспортировать свою продукцию.



В то же время правительство предлагает сократить на 1,47 млрд руб. предоставление субсидий федеральным казенным предприятиям, которые находятся в ведении Минсельхоза, на обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в регионы ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий. Это связано тем, что с 1 января унитарные предприятия обязаны закупать их для обеспечения государственных и муниципальных нужд по контрактной системе.



Поскольку средства на компенсацию ущерба сельхозпроизводителей из-за чрезвычайных ситуаций природного характера планируется выделить из резервного фонда правительства, субсидии по этой статье в госпрограмме уменьшат на 660,4 млн руб. Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы» сократится на 29 млн руб.



9 июня Госдума начнет рассматривать проект федерального закона о внесении изменений в бюджет в первом чтении. Комитет по бюджету начнет рассмотрение законопроекта 5 июня с закрытых статей бюджета, а 6 июня проект поправок на заседании Комитета представит министр финансов Антон Силуанов. До 5 июня Советом Думы определен срок подачи отзывов и предложений к законопроекту.



Без дополнительного госфинансирования производство сельхозпродукции может сократиться, предупреждал ранее Александр Ткачев. «Дефицит средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации новых аграрных проектов в текущем году. А с учетом инерционности отрасли в 2019—2020 годах мы можем столкнуться с сокращением производства», — опасается он. Также глава Минсельхоз подчеркивал, что приоритет первого порядка в этом году — обеспечить в полном объеме льготное кредитование отрасли для увеличения темпов сельхозпроизводства. В апреле правительство приняло решение о докапитализации Россельхозбанка на 30 млрд руб. вместо предполагавшихся 10 млрд руб., чтобы «он мог решать основные вопросы кредитования на селе за счет собственных ресурсов». По подсчетам аграрного ведомства, это позволит дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитами на 80 млрд руб.



В этом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства предполагалось направить 215,8 млрд руб. против изначально предусмотренных 300,2 млрд руб. С учетом дополнительных 9 млрд руб. объем поддержки составит 224,9 млрд руб. В следующем году для АПК пока предусмотрено 197,9 млрд руб., хотя предыдущий вариант агрогоспрограммы предусматривал поддержку в размере 324 млрд руб.

