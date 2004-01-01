Министерство финансов подготовит законопроект, разрешающий плательщикам единого сельхозналога (ЕСХН) платить НДС. Уведомление о начале разработки документа опубликовано ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.



Как говорится в карточке проекта, поручение о подготовке изменений в Налоговый кодекс было дано первым вице-премьером Игорем Шуваловым 29 мая. В законопроекте предполагается признать налогоплательщиков, уплачивающих ЕСХН, плательщиками налога на добавленную стоимость. Поправки коснутся как индивидуальных предпринимателей, так и сельхозорганизаций, которые сейчас работают по упрощенной системе налогообложения. Публичное обсуждение текста законопроекта продлится до 21 июня, планируемый срок его вступления в силу — январь 2018 года.



Минфин готов разрешить платить НДС сельхозпроизводителям с годовой выручкой более 150 млн руб., уточнил RNS директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов. «Минфин готов поддержать идею сельскохозяйственных производителей, дать право плательщикам ЕСХН, у которых выручка в год больше 150 млн руб., стать плательщиками НДС. Соответствующий доклад был направлен в правительство», — сказал Сазанов.



С предложением разрешить плательщикам ЕСХН добровольно платить НДС ранее выступал Минсельхоз. Как говорилось в разработанном им ранее законопроекте, в этом случае, регионы могли бы снижать ставки по ЕСХН «в пределах от 0 до 3% для такой категории налогоплательщиков». Подобная гибридная система налогообложения помогла бы аграриям улучшить взаимоотношения с переработчиками, увеличить объемы продаж и получить доступ к рынкам сбыта, поясняло ведомство. Кроме того, по расчетам Минсельхоза, в случае принятия поправок бюджет сможет дополнительно получить за счет уплаты НДС до 26,6 млрд руб.



Ранее производители неоднократно заявляли, что нерешенный вопрос с НДС является одной из причин появления «серых» схем, которые сейчас активно используются при реализации сельхозпродукции. Приобретая продукцию у плательщиков единого сельхозналога, перерабатывающие и торгово-закупочные организации не могут принять к вычету НДС и вынуждены закупать ее по меньшей цене. Чтобы увеличить цену, аграрии обращаются к услугам посредников или фирм-однодневок. 19 мая крупнейшие российские экспортеры зерна подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний-посредников и недобросовестных методов налоговой оптимизации.



Возможность уплаты НДС как раз позволит небольшим сельхозпроизводителям работать с экспортерами напрямую, минуя посредников — региональных скупщиков зерна, прокомментировал «Агроинвестору» директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора компании КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. «Крупные экспортеры сельхозпродукции предпочитают закупать зерно у сельхозпроизводителей — плательщиков НДС. Несмотря на увеличенную на 10% цену закупки, работа с плательщиками НДС существенно упрощает схему его последующего возврата при экспорте сельхозпродукции. Таким образом, уплата НДС позволит небольшим агрокомпаниям работать с крупными экспортерами напрямую и выйти на экспортные рынки», — поясняет Строкин.



В то же время директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее выражал сомнение, что новый льготный режим будет востребован фермерами. «Это выгодно крупным и средним компаниям, у которых относительно белая отчетность, которые имеют входящий НДС и могут его учитывать. Большинству же мелких предприятий, если не всем, а также значительной части средних этот НДС не нужен», — говорил «Агроинвестору» Сизов.



В настоящее время ЕСХН платится из расчета 6% от доходов фермерского или крестьянского хозяйства, уменьшенных на величину расходов. Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Аграрии могут использовать ЕСХН в случае, если доля доходов от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%, переход на уплату ЕСХН является добровольным. По данным ФНС, плательщиками единого сельхозналога на январь 2016 года были более 98 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 23,4 тыс. организаций и 74,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

