Господдержка льготного инвестиционного кредитования в сельском хозяйстве может быть увеличена на 4,08 млрд руб. вместо запрашиваемых Минсельхозом 19 млрд руб. на долго- и краткосрочные льготные кредиты. При рассмотрении законопроекта о внесении поправок в федеральный бюджет во втором чтении нижняя палата парламента отклонила предложение думского Комитета по аграрным вопросам добавить по этой статье 15 млрд руб., следует из материалов к заседанию.



Денег давно нет

Аграрии рассчитывали, что при пересмотре расходов федерального бюджета объем господдержки льготного кредитования будет увеличен, поскольку изначально предусмотренных 21,3 млрд руб. недостаточно. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев ранее не раз говорил, что приоритет первого порядка в этом году — обеспечить в полном объеме льготное кредитование агросектора для увеличения темпов сельхозпроизводства. Если этого не произойдет, то показатели могут ухудшиться, предупреждал он.



Например, отсутствие доступных кредитов негативно влияет на развитие птицеводства. «Сейчас льготные долгосрочные кредиты в секторе не дают, только краткосрочные, поэтому модернизация и капитальные издержки финансируются исключительно по коммерческой ставке в 16−18%", — комментировал ранее «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это сдерживает возможное снижение себестоимости продукции, а в итоге сказывается на ее конкурентоспособности, притом что сектору необходимо развивать экспорт.



Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков тоже отмечал, что сейчас есть проблемы с получением льготных кредитов из-за отсутствия лимитов, а по коммерческой ставке инвесторы не берут деньги на дорогие и долгоокупаемые тепличные проекты. По его словам, если будут льготные кредиты, то в этом году в стране будет возведено около 200 га тепличных комплексов, если нет — только до 150 га.



Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов также признавал, что ситуация с льготным кредитованием тяжелая — «денег нет, и нет давно». Лимиты госсредств для льготного кредитования крупных и средних заемщиков закончились еще в конце марта — начале апреля, знает Белов. В мае эксперт говорил «Агроинвестору», что отрасль ждет дополнительные средства в июне-июле.



Потребность АПК в заемных средствах огромна, подтверждает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сейчас, например, активно развивается свиноводство и мясное скотоводство, и те, кто работает на этих рынках, нуждаются в увеличении объемов льготного кредитования, отмечает эксперт. При этом новая схема выделения господдержки, когда субсидии перечисляются напрямую банкам, породила новые проблемы. Не рассчитывая на компенсацию из бюджета, они начали в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам. Пункт 33 «Правил льготного кредитования» дает банкам право повышать ставку кредитования практически до коммерческой, если по тем или иным причинам кредитор не получит компенсацию недополученных доходов, поясняет Юшин. Эксперт уверен, что этот пункт нужно отменять или существенно ограничивать право банков на такие действия, разумеется, при этом права банка на получение субсидии должны быть защищены.



При этом Юшин считает, что некоторые аграрии обоснованно не получают льготные кредиты: заемщики часто не соответствуют требованиям банков по кредитной истории, стоимости залога, бизнес-плану. «Господдержка существует не для того, чтобы помогать выживать некомпетентным или ленивым, она должна давать максимальный эффект для АПК и экономики», — акцентирует он, добавляя, что за соцпособиями нужно обращаться в другое министерство.







«Мы отвечаем требованиям любого банка — по оборотам, залоговой базе, кредитной истории, и тем не менее, еще ни одного льготного кредита не получили», — делится гендиректор и совладелец компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин. 99% льготных кредитов выдается крупным агрохолдингам, говорит он. Банки таким образом перестраховываются, поскольку считают их более благонадежными заемщиками, но если приоритеты будут такими и дальше, то дополнительного финансирования АПК и не нужно, рассуждает Миклухин. В некоторых регионах погектарные субсидии с повышающим коэффициентом получают те, кто инвестируют в технологии и обновляют технику, подобная схема нужна и в льготном кредитовании, думает руководитель.



По данным Минсельхоза, на 25 мая остаток субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче краткосрочным кредитам составлял около 3,5 млрд руб., из них почти 3 млрд руб. было предусмотрено для малых форм хозяйствования. На кредиты в растениеводстве оставалось 250,7 млн руб., в животноводстве — 52,6 млн руб., по направлению переработки сельхозпродукции — 87,6 млн руб. На кредиты в молочном и мясном скотоводстве было 69,4 млн руб. и 10,8 млн руб. Остаток субсидий на льготные инвестиционные кредиты составлял всего 15,9 тыс. руб.



По другим направлениям тоже добавили меньше

Также в ходе второго чтения законопроекта были отклонены другие поправки аграрного комитета Госдумы. В частности, он просил добавить 2,6 млрд руб. на программу устойчивого развития сельских территорий, 7 млрд руб. на докапитализацию Росагролизинга, 10 млрд руб. на несвязанную поддержку в растениеводстве, 5 млрд руб. на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 7 млрд руб. на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК («единая» субсидия).



Председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин в ходе заседания пояснил, что дополнительная поддержка развития сельских территорий нужна, поскольку сейчас большое число деревень в стране не имеют газо- и водоснабжения, есть проблемы и с другой инфраструктурой. В таких условиях на село трудно привлекать молодых специалистов, а без этого не получится решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, подчеркнул депутат.



Увеличение финансирования по «единой» субсидии необходимо, чтобы поддержать регионы, которые показывают хорошую динамику роста производства, а дополнительные средства несвязанной поддержки — чтобы помочь аграриям, которые не смогли получить льготные кредиты, пояснил Кашин. «По новой схеме кредитования деньги ушли в основном большим латифундистам, и крестьяне мало что получили», — признал он.







Кроме того, ранее объем финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства уменьшался, напомнил Кашин, в частности, в этом году — почти на 84,4 млрд руб. или 28%. Это «может привести к снижению производства отечественной сельскохозяйственной продукции, невыполнению показателей госпрограммы и к росту социальной напряженности в регионах вследствие сокращения рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях», говорится в заключении комитета на законопроект о внесении поправок в бюджет. Кашин выносил отклоненные поправки на отдельное голосование, однако они также не были одобрены.



Комментируя причины отклонения этих и ряда других поправок, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что чтобы добавить средства по той или иной статье, нужно снять их с какого-то другого направления. В предлагаемых поправках источники финансирования не уточняются. Кроме того, даже по выделенным для АПК средствам уровень исполнения расходов Минсельхозом оставляет желать лучшего, акцентировал Макаров. Так, например, по состоянию на 1 мая исполнение расходов на предоставление субсидий на возмещение недополученных банками доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям (компенсация части ставки по льготным кредитам), составило лишь 0,5%, говорится в заключении Счетной палаты.



Кроме того, проблемы, о которых говорит аграрный комитет, — это во многом проблемы самого комитета и Минсельхоза, подчеркнул Макаров. «Часто возникает вопрос, почему, чтобы получить деньги из того объем господдержки, который выделяется, надо работать в «Мираторге» или какой-то из его структур? Может быть, этот вопрос тоже нужно выяснить?», — спросил он, отвечая на реплику Кашина о том, что льготные кредиты достались крупным агрохолдингам. Приоритетность господдержки агросектора, безусловно, должна быть отражена в законопроекте, но спор о том, сколько средств нужно выделить на АПК, еще впереди, добавил Макаров.



Поправки в бюджет предполагают в этом году дополнительно направить на поддержку агроотрасли около 35 млрд руб., из них 25 млрд руб. пойдет на докапитализацию Россельхозбанка. Решение увеличить его уставной капитал на 30 млрд руб. вместо ранее предполагавшихся 10 млрд руб. правительство приняло еще в апреле, чтобы банк «мог решать основные вопросы кредитования на селе за счет собственных ресурсов». По подсчетам Минсельхоза, это позволит дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитами на 80 млрд руб.



На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства будет добавлено чуть более 9 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. на льготное кредитование, 2,25 млрд руб. на компенсацию прямых понесенных затрат, 3 млрд руб. на «единую» субсидию. Также из бюджета направят 660 млн руб., которые агроведомство просило выделить из резервного фонда, чтобы помочь пострадавшим в прошлом году от наводнения Бурятии и Забайкальскому краю. При этом субсидии федеральным казенным предприятиям, которые находятся в ведении Минсельхоза, уменьшатся почти на 1,5 млрд руб.



С учетом дополнительного финансирования стоимость агрогоспрограммы в этом году увеличится с 215,8 млрд руб. до 224,9 млрд руб. Изначально ее финансирование в 2017 году предполагалось на уровне 300,2 млрд руб. Ранее Александр Ткачев просил увеличить господдержку АПК на 36 млрд руб.: 9 млрд руб. на льготное краткосрочное кредитование, 10 млрд руб. — на инвестиционные льготные кредиты, 10 млрд руб. — на единую субсидию и 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга». Рассмотрение поправок в бюджет в третьем чтении намечено на 21 июня.

