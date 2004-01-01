По оценке KPMG, общая стоимость сделок M&A в российском агросекторе за первое полугодие составила около $1 млрд, тогда как за весь 2016 год их сумма была на уровне $1,3 млрд. В последние годы АПК демонстрирует ежегодный рост, что на фоне стагнации экономики вызывает живой интерес инвесторов, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.



Если несколько лет назад многие сделки в отрасли совершались в отношении набора активов: покупались земля, фермы, техника, хранилища, и т. д, то сейчас таких приобретений немного и, как правило, они небольшие, что говорит о развитии рынка, отмечает управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. По его словам, активы в агросекторе в основном покупают стратеги, а вот финансовых инвесторов почти нет. Но есть и новая тенденция: появились инвесторы, которые готовы к долгосрочным вложениям в сельхозземлю под рентный доход. Кроме того, сельское хозяйство стало привлекать институциональных инвесторов, готовых вкладывать в миноритарные доли компаний при наличии сильной управленческой команды, прозрачного корпоративного управления и истории успеха, добавляет Шеремет.



Интерес к АПК подогревается и стоимостью агроактивов, в первую очередь — сельхозземель. В начале года продавцы в своих предложениях ориентировались на высокие цены 2016 года, покупатели же снизили оценки. К середине года рост цен остановился. «Поскольку сделки идут, значит, сторонам удается договориться по ценовому вопросу», — рассуждает Новоселов. Число сделок продолжает расти, что говорит как о сохранении интереса инвесторов, так и о более разумной по сравнению с предыдущими периодами позиции продавцов, уверен Шеремет. Ситуация на рынке достаточно стабильна: инвесторы четко понимают цены активов и методику их формирования. «Говорить о каком-то удорожании не приходится, в том числе это связано с тем, что круг платежеспособных покупателей ограничен», — уточняет партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров.



Крупнейшей по стоимости сделкой в первом полугодии стала покупка Parus Agro Group (102 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Адыгее) «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева. О ней стало известно в конце 2016 года, но закрыта она была уже в 2017-м. Ее стоимость Шеремет оценивает в $345 млн. На втором месте — продажа активов шведской Black Earth Farming холдингу «Волго-Донсельхозинвест», который принадлежит семье члена правления «Лукойла» Сергея Кукуры. Совокупная стоимость активов оценена в $200 млн без учета долгов, расчетная сумма сделки — примерно $184 млн. Еще одна крупная сделка в секторе — консолидация земельных активов группой «Черкизово», которая купила компанию «НАПКО» (147 тыс. га) за 4,9 млрд руб.



Опрошенные «Агроинвестором» эксперты отмечают усиление тренда консолидации в растениеводстве и прогнозируют, что M&A-активность в этом сегменте сохранится как минимум до конца года. Еще один тренд — продажа и поиск инвесторов для банкротных активов. К особенностям первой половины 2017 года Новоселов относит рост предложения, тогда как в 2016-м спрос заметно превышал его. «Закончился период высоких цен на большинство видов сельхозпродукции, снижается доходность, для многих средних и небольших участников рынка усложнился доступ к субсидированию. Эти факторы привели к увеличению предложений продажи бизнеса», — поясняет эксперт.



В этом году более эффективные игроки продолжат вытеснять с рынка менее успешных конкурентов, в том числе потому, что финансовое положение последних будет ухудшаться. Учитывая, что ситуация в экономике страны в целом остается непростой, продолжатся банкротства компаний, поэтому сохранится активность покупок проблемных активов за долги и с дисконтом.



«Сейчас хорошее время как для новых покупок игроками отрасли, так и для входа сторонних инвесторов, — уверен Новоселов. — Главное — правильный выбор стратегии инвестирования и создание необходимый инфраструктуры для ее реализации».



Тихомиров предполагает, что в этом году еще состоится значительное число небольших и средних сделок и, возможно, одна-две крупные. «В основном это будут сделки по приобретению земельных активов, — думает он. — Также не исключено, что мы увидим несколько M&A в молочном животноводстве, а также птицеводстве. Что касается федеральных игроков, то их политика по консолидации небольших локальных компаний будет продолжаться». Эксперт соглашается, что 2017 год достаточно благоприятный для реализации сделок в АПК, особенно для участников рынка, располагающих достаточным объемом свободных финансовых ресурсов. Сейчас есть хорошие возможности выгодно купить качественные активы, которые находятся в сложной финансовой ситуации, заключает он.



Обзор сделок M&A в АПК за первое полугодие 2017-го читайте в июльском номере «Агроинвестора».

