Завод «Заинский сахар» холдинга «Агросила», крупнейшего производителя мяса бройлера и сахара в Татарстане, планирует переработать более 1,3 млн т сахарной свеклы урожая 2017 года. Со средним показателем выхода сахара в 14,51% это позволит предприятию произвести до 200 тыс. т готовой продукции. Как сообщил гендиректор «Заинского сахара» Антон Трошин, объем переработки в этом году может достичь и 1,5 млн т. «Сейчас, глядя на состояние полей, я могу сказать, что будет около 1,5 млн т сахарной свеклы. Влаги достаточно, свекла уже смыкает ряды, образуется хороший корень и все говорит о том, что «Агросила групп» и фермерские хозяйства получат достойный урожай», — сообщил Трошин.



По словам гендиректора «Агросилы» Светланы Барсуковой, такие показатели являются для предприятия рекордными. «За 2016 год было произведено 136 тыс. т сахарного песка, и предприятие впервые в своей истории перерабатывает 7,6 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Также в этом году мы приняли инвестиционную программу «Заинского сахара» до 2023 года, собираемся увеличить переработку сахарной свеклы до 8 тыс. т/сутки», — рассказала она. Стоимость инвестиционной программы — около 2,2 млрд руб., за 2016 год было вложено примерно 400 млн руб. «Мы предполагаем, что инвестиции окупятся в среднем за шесть-семь лет», — отметила Барсукова.



В ходе модернизации, в частности, уже расширено кагатное поле для хранения сахарной свеклы, занимающее на заводе площадь в 17 га. «Гидротранспортеры были через 22 м, теперь стали через 44 м. Это позволит нам разместить более 450 тыс. т сахарной свеклы одновременно», — рассказал начальник производства жома и хранения сахарной свеклы «Заинского сахара» Валерий Уразайкин, отметив, что предприятие является одним из самых укомплектованных кагатным покрытием в России. Для сохранения сахаристости свеклы кагаты оснащаются системами активной вентиляции, стоимость каждой из них — 30 млн руб. «На заводе пока три системы вентиляции, а всего кагатов 20. Но мы будем продолжать увеличивать долю вентилируемых кагатов, хотим довести их до 50%", — уточнил Уразайкин «Агроинвестору». По его словам, срок окупаемости каждой из систем вентиляции составляет «максимум три года».



«Благодаря вентилируемым кагатам свекла находится в «сонном» состоянии и не потребляет свой сахар для самосодержания. Первую неделю после копки свекла интенсивно дышит и потери сахара за сутки составляют 0,005%, после недели первой недели этот процесс улучшается до 0,003% в сутки. Система вентиляции уменьшает этот процесс в десять раз. В среднем на «Заинском сахаре» в конце января сахаристость уменьшается всего на 1,5−2% от первоначальной», — указал Уразайкин. Кроме того, для увеличения объема хранения свеклы за 48 млн руб. была куплена новая буртоукладочная машина производительностью 400 т/час. «Мы на нее возлагаем большие надежды, потому что наш машинно-тракторный парк довольно устаревший. Машина позволяет укладывать кагаты высотой до 11 м, наши предыдущие старые буртоукладочные машины могли делать их на 4 м ниже», — сравнил Трошин.



Для увеличения добавленной стоимости продукции «Агросила» также вложила 200 млн руб. в строительство второго склада гранулированного жома объемом единовременного хранения 27 тыс. т. Первый склад может принять 5 тыс. т продукции. Как пояснил Трошин, продавать гранулированный жом «с колес» нецелесообразно, так как цены на этот продукт сильно изменчивы в течение года. «Поэтому мы сейчас имеем так называемый буфер для хранения и продаем в выгодное для нас время. При этом рынок жома сейчас ненасыщенный, его готовы брать как в России, так и за рубежом. Мы продаем жом в Европу, Марокко», — сообщил Трошин. В 2016 году на переработку ушло 4,52% произведенного предприятием жома, что, по словам Уразайкина, является лучшим показателем в России. В будущем завод планирует постепенно расширять мощности и гранулировать до 100% всего жома.



Кроме того, к новому сезону будут введены в эксплуатацию радиальный отстойник стоимостью 200 млн руб., позволяющий очищать транспортирующую свеклу воду, а также новый охладительный пруд на 15 тыс. куб. м для условно чистой воды, циркулирующей на предприятии. «Раньше вода сбрасывалась в речку, сейчас она циркулирует в замкнутом контуре, охлаждается и возвращается на производство. В итоге сборов нет, штрафов нет, экологи счастливы, мы тоже счастливы, потому что существенно экономим наши ресурсы. С прошлого года сбросы в реку исключены полностью», — доволен Трошин.



По словам Барсуковой, к концу 2017 года предприятие планирует перейти на новую систему энергообеспечения. «Но мне пока не хотелось бы раскрывать детали, она еще окончательно не сформирована», — заметила гендиректор холдинга.



«Агросила» — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье, земельный банк — 324 тыс. га. Вертикально-интегрированный холдинг включает предприятия по выращиванию зерновых и технических агрокультур, производству мяса птицы, сахара и молока. Входящая в холдинг птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. Последний поставляет сахар в большинство регионов России, а также в Европу, Прибалтику и Марокко. В прошлом году предприятие работало с 11 августа до последних чисел декабря, ежесуточная производительность составила 7,6 тыс. т сахарной свеклы. По данным «Сахар онлайн», по этому показателю завод входит в топ-5 крупнейших сахарных предприятий России. По итогам прошлого года выручка «Агросилы» составила 31 млрд руб., чистая прибыль 2,5 млрд руб., EBITDA 4,6 млрд руб.

