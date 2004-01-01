Кредитование сезонных полевых работ к первой декаде июля выросло на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 161,3 млрд руб., сообщил Минсельхоз. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители отмечают, что деньги стали дешевле, но получить льготный кредит по новой схеме удается не всем.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) воспользовалась заемными средствами на сезонные работы. «Брали по той ставке, что давали банки», — сказал гендиректор компании Александр Неженец, добавив, что «в глаза не видел» льготных кредитов. Попытка предприятия «Ока Молоко» (Рязанская область) получить кредит по ставке до 5% на весенние полевые работы не увенчалась успехом, поэтому деньги взяли по коммерческой ставке, сказала представитель компании. По ее мнению, в следующем году получить льготный кредит будет еще сложнее. У курского холдинга «Русский Дом» не было необходимости в кредитах на проведение сезонных полевых работ, зато входящему в группу Щигровскому КХП удалось получить льготный кредит на приобретение зерна для переработки, рассказал гендиректор управляющей компании «Русский Дом» Олег Кананыхин.



По его словам, по сравнению с прошлым годом заемные средства стали дешевле примерно на 1,5−2 п. п. поскольку ключевая ставка ЦБ за год снизилась с 10,5% до 9%. «Предприятиям, у которых хорошее финансовое положение, привлечь кредит проще, так как банки готовы кредитовать их без залога, — отмечает топ-менеджер. — Закредитованным, работающим с низкой рентабельностью, убыточным производителям получить деньги, наверное, сложнее, так как растут требования банков к уровню финансового состояния и предлагаемому в залог имуществу».



По оценке Александра Неженца, после принятия последнего решения ЦБ о снижении ключевой ставки банки уменьшили стоимость заемных средств кто на 1%, кто на 0,5%. «По сравнению с прошлым годом нам не стало сложнее получить кредиты. Я связываю это с тем, что мы не меняем банки, с которыми давно работаем, и репутация предприятия довольно устойчива», — комментирует Неженец.



При этом сельхозпроизводители отмечают, что сложности есть не только со льготными кредитами, выдаваемыми по новой схеме, но и с субсидированием взятых ранее. Так, например, «Ока Молоко» недополучила часть господдержки еще за 2016 год. «Это возмещение процентной ставки по коротким кредитам», — уточнила представитель компании.



Кананыхин говорит, что по кредитам, полученным до 1 января 2017 года (по которым в предыдущие годы возмещалась часть затрат на уплату процентов), компания частично получила субсидии и ждет дальнейших выплат. Кроме того, в 2016 году холдинг «Русский Дом» оформил инвестиционный кредит на строительство мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных агрокультур, в сентябре передал документы в Минсельхоз для одобрения комиссией по координации вопросов кредитования. «Но, к сожалению, проект до сих пор не рассмотрен, как и инвестпроекты других компаний, за исключением тех, которые направлены на импортозамещение, — сетует Кананыхин. — Надеемся, что он будет рассмотрен и одобрен в этом или следующем году». Топ-менеджер добавил, что на второй этап строительства проекта оформлен льготный кредит, компания еще не начала выбирать средства, но надеется, что банк будет своевременно получать субсидии из бюджета.



Александр Неженец тоже рассчитывает на субсидии. «Во-первых, по старому кредитному договору у нас есть субсидированная покупка техники А-класса российского производства. Во-вторых, должно получить поддержку племенное животноводство. Сумма незначительная, особенно, по сравнению с тем, что получали в прошлые годы, но, тем не менее, спасибо и за это», — уточняет он.



С этого года Минсельхоз изменил систему субсидирования кредитов: если раньше аграрии полностью выплачивали банкам ставку, а затем ждали компенсации ее части из бюджета, то теперь они берут деньги по льготной ставке до 5%, а министерство компенсирует недостающий процент напрямую банкам. В 2017 году на льготные кредиты в бюджете было предусмотрено 21,3 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. на инвестиционные, 15,4 млрд руб. — на краткосрочные. При этом по льготным краткосрочным кредитам уже к 31 марта сумма заявок почти в пять раз превышала объем выделенных средств. По инвестиционным кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля.

