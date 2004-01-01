В особой экономической зоне «Липецк» планируется построить предприятие по производству средств защиты растений (СЗР) мощностью 50 тыс. т в год. Строительством будет заниматься ООО «Шанс энтерпрайз», зарегистрированная в июне этого года и аффилированная с компанией «Шанс», которая занимается импортом и сертификацией зарубежных средств защиты растений.



Как сообщила «Агроинвестору» гендиректор «Шанс энтерпрайз» Евгения Сузина, площадка под завод уже определена. «Сейчас мы ведем проектные работы, начало самого строительства намечено на май 2018 года», — рассказала она. Инвестиции в проект составят 3,3 млрд руб., запуск производства намечен на 2020 год. «У нас достаточно амбициозные планы. На сегодняшний день мощность в 50 тыс. т — это одна треть всех продаж СЗР в России. Но это не предел мощности завода, и это не предел потребляемой продукции на территории России, потому что сейчас использованию препаратов уделяется пристальное внимание», — отметила она, добавив, что завод будет производить дженерики препаратов, уже существующих на рынке.



Как следует из данных kartoteka.ru, ООО «Шанс энтерпрайз» зарегистрировано в июне 2017 года на территории особой экономической зоны «Липецк» с уставным капиталом 500 тыс. руб. Владельцем компании является Сузина, которая с января 2015 года также возглавляет ООО «Шанс». Выручка ООО «Шанс» в 2015 году составила 9 млн руб., чистая прибыль — 192 тыс. руб.



По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, в 2016 году общий объем реализованных химических СЗР составил 137 тыс. т, из которых 50 тыс. т — препараты отечественного производства и 79 тыс. т — пестициды, ввезенные из-за рубежа. По итогам прошлого года российские препараты заняли 37% общего рынка отрасли, к уровню 2015 года реализация российских препаратов увеличилась на 22,5% в физическом весе и на 29% — в денежном выражении. По данным Минсельхоза, мероприятия по защите растений в стране в 2016 году проведены на 87 млн га (в 2015 году — 81,8 млн га). Прогноз на 2017 год — 82,6 млн га (обработки по вегетации) и 7 млн т (протравливание семян).



Согласно оценке Минсельхоза, проведение весенней посевной кампании в этом году обошлось аграриям в 335 млрд руб. против 328,3 млрд руб. в 2016-м и 301,8 млрд руб. в 2015-м. Одним из драйверов удорожания стали химические СЗР. Так, как говорил ранее президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин, если в 2014 году на закупку средств защиты растений аграрии потратили 28,8 млрд руб., то в прошлом году уже 79,3 млрд руб.

