Контролирующий акционер «Черкизово», MB Capital Europe семьи Игоря Бабаева, продал 2,89% уставного капитала группы своему испанскому партнеру — компании Grupo Corporativo Fuertes. Как говорится в сообщении «Черкизово», доля испанской компании выросла с 5,12% до 8,01%.



«Grupo Corporativo Fuertes, S. L. увеличила долю в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово», приобретя 1,902 млн ГДР общества на Лондонской фондовой бирже», — уточняется в сообщении агрохолдинга. Таким образом, общий объем инвестиций Grupo Corporativo Fuertes составляет около $77 млн в соответствии с текущей ценой акций общества. В 2012 году российская компания подписала с Grupo Corporativo Fuertes соглашение о создании совместного предприятия по выращиванию и переработке мяса индейки «Тамбовская индейка», которое в этом году вышло на проектную мощность в 40−50 тыс. т. По данным kartoteka.ru, каждой из сторон в проекте принадлежит по 50%.



Одной из возможных целей сделки является привлечение инвестиций в совместный проект «Черкизово» и Grupo Fuertes, полагает консультант Swiss Appraisal Александр Пензин. Другая возможная причина продажи акций может быть связана с недавними новостями о выкупе группой собственных акций у Prosperity Capital Management, добавляет он. «Таким образом «Черкизово» пытается повысить свою капитализацию, тем более, что в скором времени возможно проведение SPO», — прокомментировал Пензин «Агроинвестору».



О приобретении около 21% обыкновенных акций и ГДР группы у Prosperity «Черкизово» объявляла ранее в июле, общая стоимость сделки оценивается в 12 млрд руб. Как пояснял гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, в настоящее время компания «рассматривает различные варианты стратегии на рынках капитала, включая разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности, а также обеспечение устойчивого роста акционерной стоимости». Тогда группа сообщала, что после завершения сделки с Prosperity в адрес остальных акционеров «Черкизово» будет направлена оферта по цене не ниже цены приобретения (1,3 тыс. руб. за одну обыкновенную акцию).



Согласно рейтингам «Агроинвестора», «Черкизово» является крупнейшим в России производителем мяса и комбикормов. Как следует из годового отчета, к концу 2016 года семья основателя группы Игоря Бабаева владела 65% акций, фонд Prosperity Capital Management — 21,3%, Grupo Fuertes — 5,06%. В структуру группы входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. В 2016 году «Черкизово» произвела 903 тыс. т мясной продукции, в том числе 500 тыс. т мяса птицы и 185 тыс. т свинины. В феврале 2017-го «Черкизово» запустила новый репродуктор в Липецкой области стоимостью 1,3 млрд руб., увеличивший мощности компании в свиноводстве на 23%, а ранее на этой неделе объявила о планах строительства еще 14 площадок откорма в том же регионе в ближайшие три года, объем инвестиций составит 7 млрд руб.



По данным ММВБ, капитализация «Черкизово» на текущий момент составляет 54,2 млрд руб., по итогам вчерашних торгов средневзвешенная цена за акцию группы составила 1235 руб. за штуку. На Лондонской бирже акции торгуются по $13,9 за бумагу. В 2016 году консолидированная выручка компании выросла на 7% до 82,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 68% до 1,9 млрд руб.

