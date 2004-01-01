Группа компаний Danone завершила сделку по продаже Орловского молочного комбината, остановленного весной этого года. Как сообщает пресс-служба администрации Орловской области, юридические операции по передаче актива новому владельцу завершатся в течение лета. Представитель Danone подтвердила информацию о продаже, назвав нового инвестора достойным. «Нашим главным приоритетом при продаже завода было сохранение профиля деятельности молочного предприятия», — сказала вице-президент по корпоративным отношениям группы Danone в России и СНГ Марина Балабанова.



Покупателем комбината стало ООО «Первая линия». Согласно информации kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Екатеринбурге в 2010 году, основным видом его деятельности указана оптовая торговля молочными продуктами. Выручка в 2015 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 21 млн руб. Компания связана с производителем сыров «Сыробогатов»: первоначально единственным владельцем «Первой линии» являлась Ольга Клюкина, ныне ликвидатор ТД «Сыробогатов», а с сентября 2016-го — Вера Семыкина, которой также принадлежит ТД «Король сыров» и доля в компании «Меркурий», которой она владеет совместно с сооснователем ТД «Сыробогатов» Александром Щадриным.



Торговый дом «Сыробогатов» зарегистрирован в 1997 году в Екатеринбурге и является крупным региональным производителем сыров. В 2015 году его выручка составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб. С декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации: как пояснял в конце года «Коммерсанту» представитель компании, подача заявления о ликвидации связана с расширением и планами по созданию группы компаний «Сыробогатов».



Представитель «Первой линии» отказался прокомментировать «Агроинвестору» приобретение орловского комбината. В то же время он подтвердил, что «Первая линия» сейчас входит в группу компаний «Сыробогатов» и представляет в ней производственное звено. Согласно сообщению орловской администрации, завод будет заниматься переработкой молока полного цикла.



Орловский молочный завод, крупнейшее предприятие молочной промышленности в регионе, был введен в эксплуатацию в 1983 году. В 2001-м предприятие вошло в холдинг «Юнимилк», а потом — в группу Danone. Как говорится на ее сайте, завод может перерабатывать до 500 т молока в сутки, основными видами деятельности комбината является переработка сырья, производство цельномолочной продукции, сухого молока и масла. Однако в апреле 2017-го в рамках реорганизации производства группа остановила работу орловского предприятия, сославшись на технологический износ оборудования и низкую рентабельность, и перенесла выпуск продукции на молочный комбинат в Липецке.



Приобретение завода, вероятно, обошлось «Первой линии» не более чем в 2 млрд руб., полагает руководитель проектов консалтинговой группы «НЭО Центр» Елена Некрасова. «С учетом информации о том, что оборудование предприятия имеет значительный процент изношенности, высока доля вероятности, что техническое оснащение завода было оценено ниже рынка. Также не исключено, что часть оборудования могла быть вывезена с орловского завода на липецкий комбинат. Учитывая все это, стоимость оборудования завода можно оценить в 600−900 млн руб. Здание завода и земельный участок оценить с высокой степенью достоверности затруднительно, так как неизвестно, находятся ли они у Danone в собственности или взяты в долгосрочную аренду, — примерная оценка данного имущества могла сложиться в размере 500−700 млн руб.», — подсчитала Некрасова. Кроме того, по ее словам, исходя из мощности завода, еще около 1−1,5 млрд руб. потребуется на его модернизацию. «Тем не менее, с учетом господдержки молочной отрасли данная сделка имеет определенные плюсы для покупателя», — сказала она «Агроинвестору».



Danone — французская продовольственная компания, крупнейший в мире производитель йогуртов работает в России с 1992 года. Первый в России завод начал работу в 1995-м. В конце 2010 года Danone объединила свой молочный бизнес с компанией «Юнимилк», став крупнейшим производителем молочной продукции в России. На территории страны группа владеет 17 предприятиями и представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты (ТМ «Простоквашино», «Активиа», Danone, «Даниссимо» и др.), детское питание (Nutrilon, «Малютка»), специализированное питание, вода. По данным kartoteka.ru, выручка АО «Данон Россия» в 2015 году составила 45,7 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб.

