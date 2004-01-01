К 1 июля сельхозпроизводители получили 47 млн руб. субсидий на агрострахование, тогда как за аналогичный период прошлого года сумма господдержки по этому направлению составляла 310 млн руб., следует из сообщения Национального союза агростраховщиков (НСА).



В результате по итогам первого полугодия страховые компании — члены Национального союза агростраховщиков (НСА) заключили 337 договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, при этом число хозяйств, оформивших полисы, снизилось на 59% до 274. Если год назад с господдержкой было застраховано почти 1,9 млн га посевов, то сейчас — 559 тыс. га. Правда, в секторе страхования сельхозживотных НСА отмечает менее значительное падение — на 3,5% до примерно 2,3 млн условных голов.



По словам президента НСА Корнея Биждова, негативная динамика связана с включение господдержки страхования в «единую» субсидию. Даже в тех регионах, которые запланировали расходы на него, нет полной ясности по условиям субсидирования. При переходе на «единую» субсидию было отменено постановление правительства, согласно которому подготовкой нормативной базы, а также утверждением форм, на основании которых аграрии могли обращаться за субсидиями, занимался Минсельхоз, пояснял ранее Биждов. По состоянию на конец июля 2017 года нормативная база не была готова, говорится в сообщении союза.



Из-за этого многие регионы, по итогам 2016 года входившие в Топ-10 крупнейших рынков агрострахования с господдержкой, вынуждены были существенно снизить субсидирование в этом сегменте или вообще отказаться от него. Например, Краснодарский край, где в прошлом году собрали 1,5 млрд руб. премии по договорам с господдержкой (это лучший результат в стране) в первом полугодии 2017-го заключил лишь один договор страхования. На втором месте по падению — Ставропольский край, где число заключенных с господдержкой договоров с января по июнь 2017 года снизилось с 88 до девяти. По объему собранной премии в 2016-м он был вторым с показателем почти 1,4 млрд руб.



Татарстан в прошлом году также входил в число регионов с самым развитым рынком агрострахования, он занимал шестое место с 582 млн руб. премий. По итогам первых шести месяцев этого года республика вошла в топ по уровню снижения количества заключенных договоров — с 87 до 14. В Воронежской области, которая была пятой по объему страховой премии в 2016-м (630 млн руб.) в первом полугодии 2017-го заключили 35 договоров с господдержкой против 130 год назад. При этом даже с таким скромным результатом она стала второй в стране по количеству договоров страхования с господдержкой. На первой строке Ленинградская область, где заключили 42 договора — на 20 больше, чем годом ранее.



«Мы видим, что ошибочное решение по включению расходов на страхование в «единую» субсидию и неготовность нормативной базы, по сути, перечеркнули четырехлетние усилия государства, страхового и аграрного сообщества по развитию системы агрострахования», — констатирует Биждов. Еще на стадии корректировки системы господдержки в прошлом году НСА предлагал вывести страхование сельхозрисков из «единой» субсидии, сделав его отдельным направлением господдержки со своими целевыми показателями, или «защитить», чтобы региональные агроведомства не могли самостоятельно перераспределять деньги с субсидирования страхования на другие цели.



По данным Центробанка, в первом квартале 2017 года было заключено чуть более 20 тыс. договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем собранной премии сократился с почти 1,3 млрд руб. до 907,8 млн руб. При этом в страховании с господдержкой зафиксирован спад на 70%: с 275 до всего 84 договоров, объем премии по ним уменьшился с более чем 1 млрд руб. до 598,3 млн руб. Ранее Биждов говорил «Агроинвестору», что прогнозы на этот год в агростраховании «крайне неблагоприятные». «По растениеводству, по самым пессимистичным ожиданиями размер страховой премии составит 2 млрд руб., в лучшем случае — 4 млрд руб., по животноводам пока вообще сложно что-либо прогнозировать», — отмечал он. В 2016 году, по данным Центробанка, объем рынка агрострахования вырос на 25,1%, страховые премии составили 9,8 млрд руб.

