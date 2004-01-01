«Бондарская сельскохозяйственная компания» (БСК), владельцем которой является американский бизнесмен Джон Хаскелл, планирует создать животноводческую мясную ферму в Ульяновской области на 2 тыс. нетелей калмыцкой породы. По данным администрации региона, совокупные инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд руб.

Как рассказал «Агроинвестору» Хаскелл, сейчас подбирается площадка. «Мы рассматриваем два варианта. Один — покупку 25 тыс. га земли. Потребуется достаточно крупная сумма, и мы сейчас ведем переговоры с банками. Второй вариант — аренда участка в 8,6 тыс. га, который сейчас не используется, однако он зарос лесом больше, чем нам говорили», — сообщил Хаскелл. Оба участка превышают потребности для проекта на 2 тыс. КРС, поэтому, добавил он, не исключено, что в дальнейшем стадо будет расширяться. «Вокруг участка в 25 тыс. га есть еще 15 тыс. га в муниципальной собственности. Таким образом, если заняться уборкой с него сосен и берез, то на участке 40 тыс. га можно выращивать 20 тыс. КРС», — подсчитал Хаскелл.

По его словам, компания рассматривала разные варианты площадок, в том числе в Татарстане и Саратове, однако в Ульяновской области были предложены сразу несколько объектов нужного размера. «В области есть довольно много брошенных земель, которые, на мой взгляд, больше подходят для животноводства, чем растениеводства», — заметил он.

К реализации проекта инвестор рассчитывает приступить в 2018 году. «Инвестиционное соглашение, которое я подписал с Ульяновской областью, предусматривает его завершение до 2021 года включительно», — уточнил Хаскелл. Губернатор региона Сергей Морозов, в свою очередь, пообещал БСК содействие. «За каждым проектом закрепляется должностное лицо, и сопровождение продолжается вплоть до выхода на сроки окупаемости. Мы гарантируем очень внимательное отношение и к этому, безусловно, очень важному со всех точек зрения объекту», — приводит слова Морозова пресс-служба региональной администрации.

«Бондарская сельскохозяйственная компания» зарегистрирована в 2009 году и владеет около 15 тыс. га в Тамбовской, Пензенской и Ульяновской областях. Поголовье в Тамбовской области в настоящее время составляет около 1,2 тыс. КРС, еще 1,2 тыс. — в Пензенской области. Ранее Хаскелл говорил о планах увеличения совокупного стада мясного КРС до трех тысяч в течение 2017 года. По данным kartoteka.ru, в 2015 году выручка БСК составила 4,8 млн руб., чистый убыток — 840 тыс. руб.

В 2016 году производство крупного рогатого скота на убой в живом весе во всех хозяйствах составило 2,8 млн т, из этого объема на специализированный мясной и помесный скот приходилось 15,4% (437,1 тыс. т). При этом еще в 2008 году эта доля равнялась 2%. С 2009 года в России реализуется госпрограмма в мясном скотоводстве, в этом году поддержка осуществляется через единую субсидию. Кроме того, в июне правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий передачу в лизинг разведенного в России КРС специализированных мясных пород. Поголовье мясного и помесного скота во всех хозяйствах в 2016 году составило 3,47 млн, что на 0,22 млн больше уровня 2015-го, в том числе товарное маточное стадо специализированного мясного скота насчитывало около 720 тыс. животных. К 2020 году по плану госпрограммы численность товарного поголовья коров мясных пород должна увеличиться до 900 тыс.

«Несмотря на некоторое снижение потребления говядины в стране, спрос на мясо специализированного мясного КРС стабильный», — ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его словам, если в мире на одну молочную корову приходится четыре-пять мясных, то в России на одну мясную приходится семь молочных. «И в то время как в России по молочному направлению наблюдается некоторое снижение стада, по мясному, напротив, идет стабильный рост», — добавлял он.