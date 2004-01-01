Завод «Донбиотех» по производству лизина (аминокислоты, используемой в животноводстве) планируется ввести в строй в Ростовской области в феврале 2018 года, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Вадим Варшавский. Первоначально предприятие предполагалось открыть еще в 2016 году, позднее сроки были сдвинуты на третий-четвертый квартал 2017-го. Одновременно стоимость проекта выросла с 7 млрд руб. до 15 млрд руб. из-за подорожания закупаемого за рубежом оборудования. Как сообщают «Новые Ведомости», по 20 млн евро вложат партнеры проекта (строительство ведется совместно с немецкой компанией Evonik Industries), еще 160 млн евро — кредит Россельхозбанка.



По словам Варшавского, завод планирует перерабатывать 250 тыс. т зерна в год и производить до 85 тыс. т лизина, а также 25 тыс. т глютена и до 100 тыс. т кормов. «Суть проекта — развитие новой отрасли экономики в Ростовской области, которая в дальнейшем запустит развитие крупнейшего аграрного потенциала России», — приводит «Интерфакс» слова Варшавского. Он напомнил, что в Ростовской области в этом году собрано 12 млн т зерна, значительная часть будет отправлена на экспорт, без создания добавочной стоимости. «Суть стратегии биоэкономики — это возможность глубокой переработки зерна с производством высокотехнологичных и инновационных продуктов. Это, в первую очередь, аминокислоты», — отметил Варшавский.



По его подсчетам, комплекс по глубокой переработке зерна будет способен обеспечить 50% от потребности отечественного животноводства в лизине, и снизит зависимость российского сельского хозяйства от импорта. По данным Минсельхоза, потребность российских производителей в кормовом лизине в 2016 году составляла порядка 100 тыс. т, из них почти 97 тыс. т ввезли из-за рубежа. А в связи с высокими темпами развития производства мяса птицы и свинины сейчас стоит задача в обеспечении производителей отечественными аминокислотами, в июле обозначил приоритеты первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По оценке экспертов министерства, ежегодно потребность в лизине до 2020 года будет расти на 2%.



Исследовательская компания Abercade оценивает долю импорта лизина в 77% от совокупного объема рынка в 2016 году. Как рассказывала гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова, выступая на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Feed Industry — 2017, в 2016 году рынок кормовых аминокислот в России (лизин, метионин, треонин, валин, триптофан) составил 163,4 тыс. т в реальном выражении или 25,2 млрд руб. в денежном. За последние шесть лет отечественный рынок аминокислот вырос в два раза в физическом выражении. В том числе рынок лизина, на который приходится 40% основных аминокислот, по оценке Abercade, с 2011 года увеличился на 106% до 98,5 млн т, в денежном эквиваленте — на 121% до 10,1 млрд руб. К 2021 году объем рынка лизина вырастет еще на 41% до 138,5 млн т. Основными поставщиками лизина на российском рынке являются Eppen Group, «Завод премиксов № 1», открывшийся в сентябре 2015 года в Белгородской области (мощность — 57 тыс. т лизин сульфата в год), и Meihua Group.



ООО «Донбиотех» (совместное предприятие ГК «Русский агропромышленный трест» Вадима Варшавского и Evonik Industries) создано в 2010 году. В июле 2014 года Россельхозбанк открыл для «Донбиотеха» кредитную линию в 167 млн евро. В середине 2015 года сообщалось, что в строительство уже вложено около 70 млн евро, а также закуплено более 70% оборудования для нового производства. Тогда Варшавский прогнозировал, что выпуск лизина начнется в конце 2016 года. Как говорится на сайте «Донбиотеха», цена продукта, производимого предприятием, будет в два раза ниже западных аналогов. Планируемая выручка завода составит более 5 млрд руб. в год.

