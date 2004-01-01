Бывший мэр Москвы Юрий Лужков планирует производить рутин (витамин P) из гречихи на территории своего агрокомплекса «Веедерн» в Калининградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу экс-чиновника.



В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова задействован участок площадью 100 га, на котором выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая. В разработку технологии вложено более 15 млн руб. собственных средств компании. Производственные помещения уже подготовлены, оборудование будет закупаться в России, уточняет пресс-служба.



Предполагается, что предприятие станет выпускать около 5 т рутина-сырца. «В первый год будут задействованы не все мощности. Идет отработка технологии, и необходимо увеличение площадей под гречиху, так как процентное соотношение сырца к общему объему сырья, цветов гречихи, составляет даже при эффективной технологии около 4%. Далее сырец будет очищен и переработан в медицинский рутин в соответствии с международным стандартом GMP», — сообщает пресс-служба Лужкова. Препарат поступит в продажу под названием «Русский Рутин».



Рутин (рутозид) относится к флавоноидам — веществам витамина группы Р, способным уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. Кроме гречихи рутин содержится в листьях одуванчика, руты душистой, розмарина, чайного куста, в черной смородине, цитрусовых и других. Сейчас вещества, содержащие рутин, и чистый продукт импортируются в Россию преимущественно из Китая, где его производят из плодов софоры японской. По данным ФТС, в прошлом году ввоз рутозида и его производных составил около 0,94 т на $10,3 млн. В том числе поставки из Китая — на $8,2 млн.



«Возможно, что технология получения рутина из гречихи имеет более доступную стоимость по реализации коммерческого проекта, однако в России мало кто акцентировал на этом внимание, поэтому гречиху обычно производят только для пищевой промышленности, а не для медицины, — прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. — Поэтому такая идея экс-мэра вполне может иметь успех, так как потребители рутина — фармпроизводители — впоследствии могут сэкономить на сырье, отказавшись от импорта. То есть, чисто теоретически, новое предприятие покроет затраты и будет пользоваться спросом». Однако даже при возможном расширении производства объем конечного продукта — медицинского рутина — будет небольшим, поэтому предприятие вряд ли полностью закроет потребности российских фармкомпаний, добавляет он.



В этом году в России гречиха посеяна на рекордных почти 1,7 млн га, что на 41% больше, чем в 2016-м. В том числе в Калининградской области агрокультура, по данным Росстата, занимает 12,2 тыс. га против 7,9 тыс. га годом ранее.



Агрохозяйство «Частный конный завод «Веедерн» Юрия Лужкова находится в Озерском районе Калининградской области, у него в собственности около 5 тыс. га сельхозземель. Компания занимается растениеводством (гречиха, пшеница, рапс, ячмень, овес, кукуруза), разведением романовских овец (стадо — 1,5 тыс. животных) и племенным коневодством. Завод является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Также у «Веедерна» есть линия по производству гречневой крупы мощностью 5,5−6 тыс. т в год и элеватор вместимостью 11,4 тыс. т. В мае этого года агрокомплекс начал выпускать мягкие сыры под брендом «Медовые лужки», а в январе запустил грибную ферму по производству вешенок. В этом году хозяйство вырастит до 50 т грибов, план на 2018-й — 90 т. По данным kartoteka.ru, уставный капитал компании — 424 млн руб., единоличным владельцем «Веедерна» является Юрий Лужков. В 2015 году выручка «Веедерна» составила 151,7 млн руб. (в 2014-м — 48,8 млн руб.), чистая прибыль — 14,3 млн руб. (в 2014-м — чистый убыток в 78,9 млн руб.).

