До конца года группа «Продо» Андрея Городилова может продать «Пермский мясокомбинат», сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в правительстве Пермского края, а также предприятие, которое является контрагентом комбината. По одной из версий издания, его может выкупить некий бизнесмен из Березников (второй по величине город региона), который собирается расширять производство и наладить поставку продукции в свой район. Стоимость контрольного пакета источник, близкий к комбинату, оценил в 500 млн руб.



«Группа «Продо» — крупная диверсифицированная структура, присутствующая сразу в нескольких сегментах рынка. Как любая динамично развивающаяся компания, действующая в высококонкурентной среде, мы постоянно получаем предложения о покупке или продаже активов, — ответила «Агроинвестору» пресс-служба холдинга. — Некоторые из таких предложений рассматриваются, по другим могут инициироваться переговоры с разными перспективами. На данном этапе заявлять о каких-либо договоренностях преждевременно».



Директор «Пермского мясокомбината» Олег Шунькин сказал «Коммерсанту», что сейчас завод продолжает работать, хотя большая часть его площадей пустует. Несколько цехов арендует швейное предприятие, а также компания, связанная со сварочной деятельностью. «Завод был достаточно крупный, сейчас это более 12 зданий, из которых большинство не задействовано. Пока переговоры по аренде помещений больше ни с кем не ведутся», — уточнил топ-менеджер изданию. Ранее «Продо» хотела создать на площадке комбината пищевой кластер и готова была предоставить площади арендаторам, которые будут развивать производство продуктов питания.



Согласно официальному сайту «Продо», «Пермский мясокомбинат» выпускает около 10 тыс. т продукции в год. По данным kartoteka.ru, с 2004 по 2015 год комбинат только три раза закончил год с прибылью, в остальные же работал с убытком. Так, по итогам 2015-го он достиг 103,9 млн руб., в 2014-м — почти 65 млн руб. Хотя в прошлом году убыток снизился до 46,9 млн руб., однако и выручка тоже оказалась меньше, чем годом ранее — 1,29 млрд руб. против 1,4 млрд руб.



То, что комплекс не может выйти из убытков, может быть причиной желания продать его, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Финам» Алексей Коренев. «То, что в какие-то периоды убытки немного снижаются, мало о чем говорит — внятной и уверенной положительной динамики все равно не наблюдается, — обращает внимание он. — Немаловажно и то, что лишь малая часть производственных площадей используется по назначению. А сдать в аренду под непрофильные производства пустующие площади непросто, да и малоэффективно. Весьма вероятно, что владельцы «Пермского мясокомбината» решили, что в такой ситуации проще избавиться от убыточного актива».



Последние два-три года на рынке переработки мяса наблюдается сильная конкуренция, большинство заводов недозагружены и показывают отрицательные финансовые результаты, отмечает партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. При этом у «Пермского мясокомбината» достаточно небольшие производственные мощности, например, «Останкинский мясокомбинат» выпускает около 200 тыс. т продукции в год, сравнивает он. «Компания находится в сложной конкурентной среде. Ее основной конкурент в Пермском крае — мясокомбинат «Кунгурский» (входит в «Комос Групп») производит примерно 23−25 тыс. т готовой продукции и занимает 42% рынка в крае», — добавляет эксперт. Учитывая, что у «Пермского» есть финансовые трудности, его возможную стоимость Тихомиров оценивает в 400−450 млн руб. без учета долга.



Предприятие не может выдержать конкуренцию с другими игроками рынка и теряет большие средства на содержании всех инфраструктурных объектов и помещений, которые не задействованы в производстве мясных изделий, соглашается аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Продо» проще развивать другие, более перспективные активы: «Мясокомбинат Клинский», «Омский бекон», «Уфимский консервный завод» и птицефабрики», — считает он. Учитывая большую площадь в 17 га, наличие непрофильных арендаторов и пустующих помещений, а также достаточно качественное оборудование, комбинат может стоить 550−600 млн руб., но скорее всего он будет продан с дисконтом за счет чистого убытка и неоднозначного положения в вопросе сбыта готовой продукции, оценивает Яковенко.



По расчетам «Финам», общая стоимость мясокомбината не превышает 1,2−1,3 млрд руб., то есть цена контрольного пакета близка к озвученным в СМИ 500 млн руб., говорит Коренев. «Однако учитывая, что в восстановление и модернизацию производства новому владельцу придется вложить немалые средства, вряд ли стоит рассчитывать, что за 100% акций он будет готов отдать сумму, превышающую 1 млрд руб.», — рассуждает аналитик.



Он добавляет, что сейчас происходит достаточно много сделок по слияниям, поглощениям и продаже несостоятельных мясокомбинатов. «В ситуации, когда страна прошла через острую фазу кризиса, и немалое количество агрокомплексов и заводов по переработке мяса не смогли преодолеть полосу неудач, неудивительно, что происходит активное перераспределение собственности между менее и более удачливыми предпринимателями», — комментирует он. Тихомиров считает, что в секторе мясопереработки можно ожидать новых сделок, в частности, по продаже убыточных активов. «Возможно, какие-то сделки будут инициированы банками, которые будут реализовывать проблемные активы», — добавляет он.



Группа «Продо» по итогам 2016 года заняла восьмое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса с объемом 169,8 тыс. т. Птицефабрики холдинга произвели 135 тыс. т мяса бройлера в убойном весе, что немного ниже показателя 2015-го: сказалась продажа двух птицефабрик. «Приазовская» и «Бройлер-Дон» в прошлом году перешли под управление «Белой птицы», говорила ранее «Агроинвестору» представитель последней. «Вырученные средства вкладываются в развитие производств, которые мы считаем более перспективными, — комментировала ранее пресс-служба «Продо». — При этом объем выпуска на действующих птицефабриках по сравнению с 2015 годом увеличился, и будет расти дальше». Свинокомплекс холдинга — «Омский бекон» — в прошлом году выпустил 44,6 тыс. т свинины в живом весе.



«Продо» занимает 188 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших компаний России 2016» с выручкой 36,4 млрд руб. Группа была создана в 2004 году на деньги компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича и других бывших акционеров «Сибнефти», основной акционер «Продо» — Андрей Городилов. Согласно kartoteka.ru, ему принадлежит 50% уставного капитала головной структуры группы — ООО «Продо», еще по 25% — у Ирины Панченко и Ефима Малкина.

