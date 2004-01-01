Группа компаний «АгроТерра», один из крупнейших в стране растениеводческих холдингов, в ближайшие пять лет инвестирует 10 млрд руб. в Центр развития агробизнеса «АгроТерра Интегратор». Деньги пойдут в том числе для финансирования небольших сельхозпредприятий в регионах, где работает компания. За первый год услугами центра уже воспользовался 71 представитель агробизнеса из Центральной России, вместе они обрабатывают 120 тыс. га земли и занимают 30% от общего объема мощностей элеваторов и зернохранилищ «АгроТерры». К 2022 году земельный банк партнеров холдинга достигнет минимум 1 млн га, что позволит формировать партии продукции на продажу практически любого объема, рассказал «Агроинвестору» директор «АгроТерра Интегратор» Александр Дащенко.



По его словам, идея интегрировать в работу холдинга соседние предприятия возникла, когда заявки на поставки сельхозпродукции стали превышать производственные возможности компании. Стратегия компании не предполагает увеличивать собственные площади возделываемых земель. «Сначала мы пробовали просто делать закупки у других хозяйств, но наши контрагенты обратили внимание, что качество партий различается. К тому же небольшие производители не всегда могут вовремя поставить товар: может помешать и непогода, и нехватка транспорта, — говорит Дащенко. — Мы поняли, что им нужно помогать производить качественную растениеводческую продукцию, в том числе предоставляя финансирование, помогать управлять цепочкой логистики, продажами».



«АгроТерра Интегратор» планирует создать сеть сельхозпроизводителей, объединив свои и их производственные ресурсы с системным и регулярным менеджментом. Целевыми партнерами, которым участие в проекте холдинга может быть наиболее интересно, компания считает предприятия, в частности КФХ, обрабатывающие 1,5−3 тыс. га земли. Однако уже сейчас есть партнерские хозяйства и с меньшим земельным банком, и те, кто обрабатывает больше, уточняет Дащенко. При этом об их включении в структуру «АгроТерра Интегратора» речи не идет, подчеркивает топ-менеджер, скорее, это своеобразный кооператив, позволяющий добиться большего экономического эффекта. «Мы хотим встроить партнеров в нашу производственную цепочку, они будут получать определенные бонусы, а мы сможем поставлять нашим покупателям больше продукции, — уточняет он. — Мы больше нацелены на взаимовыгодные партнерские отношения. Для России актуальна проблема кадров, управленцев, а в хозяйствах, как правило, есть сложившийся коллектив. Руководителей легче подучить, подтянуть, помочь сделать бизнес лучше, и мы ставим такую цель, когда будем совместно с партнерами работать по общей технологии».



Пока холдинг предлагает два направления сотрудничества — финансирование и закупку продукции, в перспективе добавится агроконсалтинг и внедрение в хозяйствах современных технологий растениеводства, поставка семян, помощь в управлении сельхозземлями. Кроме того, у «АгроТерра Интегратора» есть возможность объединить закупки и получить более низкую цену на средства производства как для себя, так и для партнерских предприятий. При реализации продукции также положительно влияет эффект масштаба. «К компании, которая предлагает большие партии товара, будут приходить крупные покупатели — экспортеры, переработчики — которые дают более высокую цену, что выгоднее и нам, и нашим партнерам-агропроизводителям», — комментирует Дащенко.



Программа финансирования пользуется спросом

По словам топ-менеджера, возможность получить заемные деньги в холдинге оказалась очень привлекательной для небольших сельхозпроизводителей. В пилотном режиме проект реализуется в Курской и Липецкой областях, однако аграрии Тульской области также начали активно участвовать в нем, производители из Пензенской области тоже интересуются возможностями «АгроТерра Интегратор». С сентября прошлого года по август этого компания рассмотрела более 250 заявок на финансирование. «То, что мы выдали деньги 71 партнеру — это уже показатель», — уверен Александр Дащенко.



По его мнению, фермеров, во-первых, привлекает скорость принятия решения — три дня, во-вторых, чтобы взять деньги, нужен минимальный пакет документов, на подготовку которого бухгалтер тратит 10−15 минут, а в залог принимается любое имущество. «Кроме того, поскольку мы сами занимаемся растениеводством, то обладаем инсайдерской информацией, знаем все нюансы бизнеса, понимаем, когда и какие есть риски, поэтому оцениваем возможности и потенциал хозяйств лояльнее, чем банки», — обращает внимание Дащенко. Холдинг предоставляет нецелевые краткосрочные займы от 300 тыс. руб. до 15 млн руб., однако рассматривает финансирование в комплексе с другими услугами от агроконсалтинга до хранения: например, хозяйство, взявшее деньги, затем может реализовать «АгроТерре» выращенную продукцию. Она может пойти и в счет погашения долга, в будущем сезоне 90% займов планируется закрыть именно таким образом.



«С нами можно начать сотрудничать по-разному: можно хранить зерно на наших элеваторах, можно взять заемные средства, можно обсудить продажу нам сельхозпродукции, чтобы мы оценили качество и то, как хозяйство исполняет свои обязательства. Сейчас самая востребованная точка входа в проект — именно финансирование», — отмечает Дащенко.



Совладелец АПК «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин рассказывает, что в этом году предприятие брало деньги у «АгроТерра Интегратор» на покупку семян и удобрений. «Нас привлекла возможность быстро получить средства, это позволило раньше, чем в предыдущие годы начать полевые работы, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Хотя эффективная ставка получается выше, чем льготное кредитование в банках, но сроки для нас были решающими: банки дольше принимают решение и в итоге могут отказать, кроме того, у них более жесткие требования, каждый год появляются какие-то нововведения. К тому же «АгроТерра Интегратор» берет в залог и арендованную землю, тогда как банки — только находящуюся в собственности. Это большой плюс». У хозяйства 6 тыс. га, половина из которых в аренде.



По словам исполнительного директора Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области Вячеслава Андриянова, фермеры региона получили от «АгроТерры» уже более 60 млн руб. «Государственная программа льготного кредитования прошла мимо нас, поэтому проект компании оказался хорошим подспорьем, тем более что эта система менее бюрократичная и более адресная, — оценивает он. — Конечно, здесь тоже деньги дают не просто так, процент высоковат, но приходится подстраиваться». Хотя традиционно отношение малого бизнеса к агрохолдингам не очень дружественное, подход «АгроТерры» отличается, поскольку компания не только хочет развиваться сама, но и заинтересована в развитии работающих рядом с ней хозяйств, добавляет Андриянов.



Конечно, поначалу первые партнеры компании с опаской оценивали перспективы сотрудничества, подтверждает Дащенко. «Осторожность — один из факторов, который помог этим хозяйствам выжить и стать успешными, — говорит он. — Но те, кто уже начал с нами работать, понимают, что нам выгодно, чтобы рядом были работающие производители». К следующей весне холдинг рассчитывает удвоить число партнеров, в том числе благодаря отзывам нынешних.



Следующий этап — единая технология

Поскольку проект «АгроТерра Интегратор» реализуется недавно, с проблемой невозврата долгов компания пока не сталкивалась, хотя и закладывает такой риск, продолжает Александр Дащенко. «Мы сами понимаем, когда он может возникнуть и когда повышается, поскольку видим ценовую ситуацию на рынке, оцениваем перспективы сбора урожая, — поясняет он. — Если у фермера неурожай или еще какой-то форс-мажор — будем решать вопрос, как-то ему помогать».



Конечно, всегда есть вероятность, что у человека что-то не получится, и урожай будет хуже, чем ожидалось, признает топ-менеджер. Эти риски предполагается минимизировать на следующем этапе, когда компания начнет предлагать партнерам работать по ее технологиям. Однако навязывать их она не будет. «Когда есть свободный рынок и конкуренция, люди сами принимают решения. Мы не хотим заставлять, что и как делать, мы показываем, что можно делать, и рассказываем, какой получаем результат, а дальше фермер сам решает, интересно ему это или нет, — комментирует Дащенко. — Конечно, когда мы придем к единой технологии, мы будем обеспечивать ее сопровождение на каждом этапе, следить, как она соблюдается. Четкое следование всем рекомендациям в одной с нами климатической зоне при одних и тех же условиях должно давать результат, схожий с нашим. А если что-то не соблюдать, то какой смысл хозяйству покупать технологию?». У небольших сельхозпроизводителей часто нет ни времени, ни ресурсов, чтобы искать, изучать и внедрять новые технологии, поэтому, когда появляется возможность воспользоваться ими благодаря крупному бизнесу — это очень полезно, считает он.



Сейчас у «АгроТерры» нет каких-либо требований к потенциальным партнерам с точки зрения технологии их работы и оснащения хозяйства. «Мы стараемся идти эволюционным путем и делать те шаги, которые можем контролировать, — поясняет Дащенко. — Пока мы не оцениваем технологии работы наших партнеров, это будет следующий этап. Если они сами хотят делиться такой информацией, то мы можем ее анализировать, но пока делаем прогнозы, исходя из своих показателей: если фермер работает рядом с нами, мы примерно понимаем, какая урожайность у него может быть, а дальше смотрим, какая есть». Сейчас при отборе партнеров главное, чтобы растениеводческий бизнес был профильным направлением предприятия. Также желательно, чтобы его земли находились рядом с угодьями агрохолдинга, впоследствии это позволит мониторить соблюдение технологии и при необходимости помогать. Также предпочтительно, чтобы хозяйства работали в зоне доступности элеваторов компании, поскольку правильная очистка и сушка зерна — важный фактор качества продукции. «Конечно, смотрим и на севооборот, проверяем контрагентов с точки зрения их финансового положения, особенно если сотрудничество начинается с просьбы предоставить заемные деньги», — рассказывает Дащенко.



Если сельхозпроизводитель недостаточно обеспечен сельхозтехникой и оборудованием, ему будет сложно полностью принять технологии «АгроТерры», отмечает он, но, с другой стороны, компания готова предоставлять ему свою технику для полевых работ, если поля находятся близко. «Вопрос в экономике: фермер должен посчитать, сколько стоит произвести продукцию по его упрощенной технологии и какой получается результат, и каких показателей с какими затратами можно добиться, если перенять наши технологии, — отмечает топ-менеджер. — Кроме того, нужно оценить, есть ли у него возможность приобрести необходимую технику или брать ее в аренду».



Тренд объединения крупного и мелкого растениеводческого бизнеса в единую цепь — не ноу-хау «АгроТерры», обращает внимание Дащенко. Подобные сети успешно развиваются в Европе и Латинской Америке, в частности, в Аргентине, Уругвае, Чили: крупные предприятия предоставляют фермерам ресурсы — финансы, средства производства, мощности для хранения и другие, а взамен получают возможность гарантированно купить урожай, чтобы сформировать крупные партии для своих клиентов. «Нам этот проект, прежде всего, нужен для повышения устойчивости бизнеса, это возможность многократно увеличить поставки продукции покупателям, — говорит Дащенко. — В свою очередь им сотрудничество с нами дает гарантированные объемы товара, за это они готовы платить большую цену, чем на рынке».



Группа компаний «АгроТерра» занимается выращиванием, хранением и реализацией пшеницы, сои, рапса, сахарной свеклы, кукурузы, гречихи и подсолнечника. Холдинг обрабатывает почти 200 тыс. га в Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Орловской, Пензенской и Рязанской областях. Кроме сельхозугодий у нее есть 18 баз и элеваторов общей мощностью более 0,5 млн т.

