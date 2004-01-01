Холдинг «Белая Дача» запустил в Ставропольском крае первую очередь тепличного комплекса «Долина солнца» по круглогодичному выращиванию мини-салатов. Об этом «Агроинвестору» сообщил председатель наблюдательного совета группы Виктор Семенов. «Мы запустили первую очередь, в том числе роботизированную линию по производству салатов. Первая срезка урожая салатов состоится на следующей неделе», — рассказал он.



Площадь первой очереди тепличного комплекса составляет 7,5 га, общая сумма вложений, как и предполагалось, составила 2,5 млрд руб., уточнил Семенов. Как сообщалось ранее, в августе комиссия Минсельхоза рекомендовала проект «Белой Дачи» к возмещению капитальных затрат, сумма компенсации — 308 млн руб. Объем производства будет достигать 2,3 тыс. т продукции в год, что составляет 5,8% от текущего объема выращивания овощей закрытого грунта в Ставропольском крае, ранее сообщал региональный Минсельхоз.



В ходе реализации второй очереди «Белая Дача» планирует удвоить площадь тепличного комплекса, однако когда это может произойти, Семенов сказать затруднился. «Как только мы поймем, что подтверждаются наши проектные выходы, себестоимость, рентабельность, рынок, тогда уже будем определяться по реализации второй очереди», — сказал Семенов. Сейчас на Ставрополье действует 128 га теплиц, на долю региона приходится 8% от валового сбора овощей закрытого грунта в России. В планах края выйти на уровень 15−20%.



Также «Белая Дача» завершает строительство завода в Липецкой области по производству картофеля фри стоимостью €120 млн. «Реализация проекта идет по плану. В течение следующего года завод должен выйти на полную мощность», — рассказал Семенов. Плановая мощность первой очереди — 100 тыс. т готовой продукции в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья. На первом этапе основным потребителем продукции завода будет сеть ресторанов быстрого питания. Ранее агентство RNS сообщало, что «Белая дача» подписала десятилетний контракт с McDonald’s, тестовые поставки картофеля фри планируется начать в первом квартале 2018 года.



Проект завода «Белой Дачи» был анонсирован еще в 2012 году, начать строительство планировалось в 2014-м. Однако в связи с выходом из проекта голландской компании Farm Frites сроки были отодвинуты, приступить к реализации удалось летом 2016 года после того как появился новый партнер, голландско-американская компания Lamb Weston Meijer. Ранее руководство «Белой Дачи» не исключало, что в будущем мощности завода будут расширены. «Мы предполагаем возможность реализации второй очереди. В проекте завода предусмотрена такая возможность, но пока говорить об этом рано. Мы должны как минимум год-два поработать, понять рынок, ситуацию на нем, полностью отработать технологию. И тогда думать о следующей очереди», — сообщил Семенов.



Группа «Белая Дача», ведущая свою историю с 1918 года, является лидером на рынке мытых резаных салатов, у компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье (мощность — 40 т готовой продукции в день) и «Алабуга» в Татарстане (мощность — 33 т/день). 30% продукции компания производит из собственного сырья, остальную часть закупает у российских фермеров или за рубежом. По данным kartoteka.ru, выручка «Белой Дачи трейдинг» в 2015 году составила 3,73 млрд руб., чистая прибыль — 550 млн руб.

