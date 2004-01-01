Минсельхоз России опубликовал план льготного кредитования заемщиков на следующий год. Как сообщила «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, он предусматривает финансовое обеспечение уже принятых в 2017 году к субсидированию льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов. «Субсидирование новых льготных кредитов план не учитывает», — добавила представитель ведомства.



Как следует из документа, утвержденного главой министерства Александром Ткачевым, объем федеральных субсидий, выделяемых на льготное краткосрочное кредитование, составит 13,1 млрд руб. Из них почти 5,3 млрд руб. пойдет на развитие растениеводства, 2,1 млрд руб. — животноводства, 2,2 млрд руб. — на проекты по переработке продукции растениеводства и животноводства. В соответствии с последней версией плана льготного кредитования на этот год, на льготные краткосрочные кредиты предусмотрено 15,4 млрд руб., в том числе 5,4 млрд руб. — на растениеводство, 2,7 млрд руб. — животноводство и 2,8 млрд руб. — переработку. По направлению «развитие молочного скотоводства» на льготное краткосрочное кредитование в следующем году предполагается выделить 986 млн руб. (в плане-2017 — 1,3 млрд руб.), еще 209 млн руб. (в 2017-м — 281 млн руб.) смогут получить проекты в мясном скотоводстве. Для заемщиков, относящихся к малым формам хозяйствования, предусмотрено 2,4 млрд руб. (в 2017-м — почти 3 млрд руб.). Среди регионов лидерами по объему льготных краткосрочных кредитов станут Белгородская (1,2 млрд руб.), Воронежская (884 млн руб.) и Ростовская (760 млн руб.) области.



Объем субсидий на льготное инвестиционное кредитование в 2018 году указан в сумме 40,5 млрд руб., в том числе 5,1 млрд руб. — на развитие молочного скотоводства и 31,3 млрд руб. — развитие растениеводства, животноводства и переработку продукции сельского хозяйства.



«В соответствии с новыми правилами льготного кредитования, Министерство сельского хозяйства еще до окончания предыдущего года должно сформировать финансовый план по льготному кредитованию на следующий год», — пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Он отметил, что этот план учитывает как проекты по льготному кредитованию, реализация которых началась в этом году, так и планы, которые формировались в регионах по следующему году. «Так что план представляет собой информацию о том, какие проекты уже запущены или планируется запустить в конце 2017 и в 2018 году», — сказал Белов.



При этом он заметил, что говорить о том достаточно ли запланированных средств, пока сложно. «Мы еще не знаем, сколько инвестпроектов было запущено в этом году. А так как последний отбор по льготному кредитованию происходил в конце августа, и даже какой-то объем средств оставался по состоянию на 8 сентября, то пока трудно оценить, какое число проектов действительно отобрано, какой объем субсидирования потребуется на этот год и какой — на следующий. Я думаю, предметно об этом можно будет говорить лишь в декабре», — отметил Белов. Что касается льготных краткосрочных кредитов, то здесь объема субсидирования всегда будет недостаточно. «Потребность в субсидировании льготных краткосрочных кредитов только на посевную составляет несколько десятков миллиардов рублей. Но, к сожалению, мы живем в рамках того бюджета, который есть», — добавил он.



В 2017 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства предусмотрено 242 млрд руб. В 2018-м объем господдержки планируется сохранить, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу на совещании о ходе уборочных работ. «С этим будут обращаться к президенту страны, и, надеюсь, президент нас в этом поддержит. Потому что бюджет, как обычно, сложный, но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство — защищенная часть бюджета», — сказал Медведев (цитата по ТАСС). В соответствии с проектом федерального бюджета на 2018 год, одобренным правительством ранее в сентябре, в 2018 году на госпрограмму развития АПК планируется выделить 222,3 млрд руб., в 2019-м и 2020-м — по 222,2 млрд руб. Проект бюджета, как ожидается, будет внесен на рассмотрение в Госдуму до начала октября.

