Минсельхоз может начать закупочные интервенции на зерновом рынке в декабре, об этом в ходе выставки «Золотая осень» рассказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. «Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — отметил он.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что интервенции планируется начать в сентябре, и по оценке министра, для поддержания цен в госфонд нужно закупить 3 млн т зерна. «Безусловно, в сентябре государство будет активно присутствовать на зерновом рынке для того, чтобы обеспечить во всех регионах нашей страны достаточно хорошую маржинальность на производстве зерна», — говорил министр в интервью телеканалу «Россия 24» в конце августа. Однако закупки зерна в госфонд так и не начались. Между тем, на днях губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что он, а также руководители ряда регионов обратились к министру сельского хозяйства России с просьбой запустить механизм зерновых интервенций хотя бы локально, чтобы стабилизировать цены на зерно. В прошлом году закупки начались 19 августа с Крыма, на Национальной товарной бирже они стартовали 19 сентября.



Также сейчас агроведомство дорабатывает систему субсидирования затрат на железнодорожные перевозки зерна в экспортных направлениях. По словам Хатуова, эта мера может дать прибавку в цене в среднем на 1 тыс. руб./т. Ранее он оценивал коридор возможного увеличения цен в 0,7−1 тыс. руб./т. В сентябре глава агроведомства Александр Ткачев говорил, что поддержка экспорта и обнуление тарифов позволят снять с рынка 2−3 млн т зерна, и что правительство определится с механизмами стабилизации цен на зерно к октябрю. Предполагалось, что будут задействованы и закупки зерна в госфонд, и поддержка его поставок на внешние рынки.



«Для стимулирования экспорта зерна Минсельхоз предлагает направить 3 млрд руб. на компенсацию железнодорожных тарифов при перевозке зерна на экспорт из регионов с большим логистическим плечом. Это прежде всего касается Сибири, Урала, Поволжья, центра России, - отмечал Ткачев в конце прошлого месяца на заседании кабмина. — Соответствующий проект постановления правительства подготовлен, мы уже нашли средства, и он находится на согласовании в заинтересованных органах власти». Правда, вице-премьер Аркадий Дворкович, говорил, что компенсация части логистических затрат в этом году будет реализована лишь как пилотный проект и будет протестирована на отдельных компаниях. Есть ли в бюджете деньги на проведение интервенций — чиновники не уточняли. В прошлом сезоне на закупку 954 тыс. т зерна было потрачено более 9,1 млрд руб.



Как ранее писал «Агроинвестор», правление РЖД для привлечения дополнительных объемов грузов приняло решение с 1 октября ввести скидку в 10,3% к действующим тарифам на перевозки зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. Понижающий коэффициент 0,897 будет действовать до 30 июня 2018 года. Скидка распространяется на транспортировку пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха фасоли и других зерновых грузов.



У РЖД есть возможность регулировать тарифы, и компания приняла решение пойти навстречу аграриям, однако участники рынка по-прежнему ждут решения о субсидировании перевозок, поскольку скидки помогут привлечь лишь незначительные дополнительные объемы, комментировал тогда директор аналитического центра «СовЭкона» Андрей Сизов. При этом он обращал внимание, что поскольку сейчас железнодорожный тариф на перевозку зерна из Сибири до порта составляет около 3 тыс. руб./т, то 3 млрд руб. субсидий хватит на поставку примерно 1−2 млн т зерна, и такого объема рынок не заметит. К том же субсидирование перевозок не решит существующие логистические проблемы. Так, Минсельхоз оценивает потенциал экспорта зерна в сезоне-2017/18 на уровне 53,5 млн т, однако реально может быть вывезено около 45 млн т, сообщал директор департамента растениеводства ведомства Петр Чекмарев.



К началу года в интервенционном фонде было свыше 4 млн т зерна. По данным Росстата на 1 сентября, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях превышали 51 млн т, что почти на 4,9 млн т больше, чем в аналогичный период прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, урожай в этом году составит 128 млн т, по оценкам экспертов, сбор превысит 130 млн т в чистом весе. По информации агроведомства на 4 октября, собрано 127,3 млн т, остается обмолотить еще около 10% посевов.



Давление на рынок запасов зерна и нового урожая беспрецедентно, говорил в ходе конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной «Агроинвестором», президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Ценовые уровни в этом сезоне в среднем на 40% ниже, чем в 2016/17 сельхозгоду. По мнению эксперта, в такой ситуации поддержка отрасли правительством также должна быть беспрецедентной.

