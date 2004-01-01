Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) будет добиваться отмены практики агрессивного субсидирования сельского хозяйства, подобной той, что применяет Евросоюз, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин по результатам неформальной встречи министров торговли стран ВТО. «Мы видим, что другие страны используют канал субсидий агрессивно, это искажает конкуренцию. Наша гораздо более конкурентоспособная продукция — и по качеству, и по стоимости — в итоге не может попасть на рынки, так как страны закрывают свои рынки. Речь идет в первую очередь о странах Европейского союза», — приводит ТАСС слова министра.



Россия выступает за «отмену субсидий и уменьшение субсидий по сельскому хозяйству на глобальном рынке», сказал Орешкин. Также в ходе встречи министров был затронут вопрос регулирования инвестиций. «Другие инициативы, которые мы поддерживаем — это соглашение по регулированию инвестиций. Создание некого фундамента, чтобы с точки зрения регулирования инвестиционной активности появлялся фундамент, в рамках которого страны могли бы общаться друг с другом», — пояснил Орешкин.



Действующие в ВТО механизмы уже сейчас регулируют уровень господдержки АПК, при этом организация разделяет госпомощь на две категории — влияющую на рынок, например, поддержка цены или выдача субсидии на конкретную продукцию, и не влияющую, ранее говорил «Агроинвестору» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. И именно к последней, так называемой «зеленой» корзине, относится большинство мер, применяемых в развитых странах, в том числе в США и ЕС. «К ним относятся субсидии фермерам, предоставляемые вне зависимости от вида производимой продукции, или поддержка сельского развития, инфраструктуры и т. д. И такие меры ВТО не ограничивает», — говорил Узун. Поэтому, по его словам, сокращения подобной господдержки со стороны ЕС и США будет сложно требовать. «Пока наша господдержка в значительной степени — это «красная» корзина, а их — «зеленая», я думаю, что обсудить ничего не удастся», — отмечал эксперт.



Ранее замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев признавал, что хотя Россия также оказывает господдержку сельхозпроизводителям, ее объемы ниже, чем во многих других стран, в том числе США и Евросоюзе. «Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования», — заявлял Груздев. Между тем, как следует из доклада ОЭСР «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2017», в 2014—2016 годах совокупная поддержка агросектора в России составляла 0,9% от ВВП, в Евросоюзе — 0,7% ВВП, в США — 0,5% ВВП. За последние три года в мире на поддержку производителей сельхозпродукции в среднем ежегодно тратилось $519 млрд. В России совокупные субсидии АПК в 2016 году аналитики международной организации оценили в $13,8 млрд, в Евросоюзе — $50,4 млрд, в США — $90,8 млрд.



Россия стала 156-й страной-членом ВТО в августе 2012 года. При этом, как объявил в сентябре в ходе выступления в Госдуме глава Минсельхоза Александр Ткачев, российскому АПК вступление в ВТО ничего не дало. «Может быть, когда мы будем активно заниматься экспортом, присутствие в ВТО будет делать нас более или менее равноправными партнерами. Хотя это тоже относительно, потому что многие страны нас не пускают на рынок не из-за того, что мы члены или не члены ВТО, а потому, что есть фитосанитарные проблемы, что у них у самих перепроизводство и так далее», — рассказал министр.

