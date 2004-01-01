Воронежский холдинг «Молвест», основанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым, планирует возвести в Карелии несколько молочных комплексов с общим поголовьем 3 тыс. животных, инвестировав в проект 3 млрд руб. Как рассказал «Коммерсанту» глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов, реализовать проект компании предложено в южном Олонецком районе, на границе с Ленинградской областью, либо в северо-западном Сортавальском, близ границы с Финляндией. По словам министра, скорее всего, речь будет идти о двух-трех площадках. Пресс-служба «Молвеста» на вопрос «Агроинвестора» не ответила.



В августе республиканское аграрное ведомство сообщало о подписании соглашения с «Молвестом», которое касалось развития молочного животноводства в регионе. Документ предусматривал строительство молочной фермы и организацию переработки молока. Тогда Аркадий Пономарев объявил, что приступить к реализации инвестиционного проекта планируется в следующем году. Позднее Лабинов уточнял, что «Молвесту» предложены пустующие земли бывшего совхоза «Сортавальский» и бывшего совхоза Дзюбенко, арендуемые эстонским предпринимателем Айво Халлистом. По данным «Коммерсанта», «Молвест» также может приобрести один из двух крупных карельских молочных заводов — Олонецкий молочный комбинат, однако ни Лабинов, ни глава «Молвеста» Анатолий Лосев эту информацию не подтвердили. Ранее карельский Минсельхоз предлагал Олонецкому заводу самостоятельно заняться укреплением сырьевой базы и построить собственные молочные фермы или реконструировать уже имеющиеся в республике.



Сейчас Карелия обеспечивает спрос населения по молоку на 44%, мясу — на 7,6%. По подсчетам Минсельхоза региона, в 2017 году собственное производство молока и молокопродуктов составит 109 кг на душу населения, что на 3,5% меньше, чем 10 лет назад (в среднем по России потребление молока в 2016-м было на уровне 233 кг/чел. при рекомендованной норме 325 кг). В 2016 году в регионе было произведено 68,2 тыс. т молока, в том числе в сельхозорганизациях — 61,6 тыс. т. Концепция развития АПК Карелии предусматривает строительство в республике не менее 100 современных молочных ферм к 2025 году, а также «привлечение ресурсов ведущих отечественных молочных компаний для строительства современных комплексов в южных районах республики».



Владимир Лабинов возглавил Минсельхоз Карелии в конце сентября. 12 октября, выступая в региональном парламенте, он заявил, что птицеводство и свиноводство в Карелии не имеют шансов на какое-либо развитие, так как в обоих сегментах российский рынок уже вышел на уровень самообеспечения. «Мы должны рассматривать возможность перепрофилирования действующих, неработающих объектов на иные цели, и такие переговоры сегодня ведем с потенциальными инвесторами», — говорил Лабинов (цитата по «ГТРК Карелии»). Основное внимание, по мнению чиновника, следует уделять отрасли молочного животноводства, которая «имеет все объективные основания быть успешно организованной».



«Молвест» (ТМ «Вкуснотеево», «Фруате», «Нежный возраст») основан в 2005 году нынешним депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым на базе молочного комбината «Воронежский» и является одним из крупнейших производителей молочной продукции в России. В рейтинге крупнейших молочных компаний, составленном в прошлом году Центром изучения молочного рынка, «Молвест» занял третье место с объемом переработки 401,3 тыс. т молока по итогам 2015 года. Как указано на сайте холдинга, сейчас предприятия «Молвеста» перерабатывают 1,2 тыс. т молока в сутки. Общее поголовье собственных ферм составляет 24 тыс. животных, в начале осени холдинг ввел в эксплуатацию новую молочную ферму в Аннинском районе Воронежской области проектной мощностью 1,1 тыс. голов КРС. Также в сентябре компания объявила о возобновлении проекта молочного комплекса на 2,2 тыс. дойных коров в Верхнемамонском районе Воронежской области, реализация которого была приостановлена из-за задержек с рассмотрением заявок на субсидирование инвестиционных кредитов. По итогам 2016 года выручка «Молвеста» составила 16,73 млрд руб.

