«Агроэко» вложит 10 млрд рублей в тульский свиноводческий проект

Воронежская группа «Агроэко» (24-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса в 2016 году) планирует вложить 10 млрд руб. в проект по производству свинины в Тульской области. Как сообщил «Агроинвестору» председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов, приступить к его реализации предполагается в первой половине 2018 года. «Идут переговоры с банками, сейчас наши заявки находятся на рассмотрении. Если вопрос с финансированием будет решен, планируем начать строительство в первом полугодии 2018-го», — рассказал Маслов.



Проект мощностью 60 тыс. т свинины в год реализуется в рамках приобретаемого нового актива — Тульской мясной компании. Строительство запланировано в трех районах области — Воловском, Куркинском и Ефремовском, на территории которых будет возведено шесть свинокомплексов, племенной репродуктор, хрячник, элеватор и комбикормовый завод. По словам Маслова, строительство предполагается вести в один этап.



Выход на полную мощность может состояться в 2020 году. «Примерно год будет идти строительство, и еще год займет выход на полную мощность. То есть если мы начнем реализацию в 2018 году, то в 2020-м выйдем на полную мощность», — уточнил Маслов.



О том, что ООО «Тульская мясная компания» ведет подготовку к реализации крупного проекта, Минсельхоз региона сообщал еще в октябре 2014 года. Изначально планировалось, что свинокомплексы будут рассчитаны на 360 тыс. животных, а годовой объем производства мяса составит 45 тыс. т — по подсчетам тульского аграрного ведомства, такая мощность должна сделать свиноводческий комплекс крупнейшим в регионе. В начале 2015 года министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что проект будет реализован «Агроэко» в четырех районах области, при этом мощность свинокомплексов составит 420 тыс. голов. Согласно данным kartoteka.ru, «Тульская мясная компания» зарегистрирована в сентябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., с сентября 2014-го принадлежит кипрской «Сезантино лимитед». Выручка компании в 2016-м составила 1,1 млн руб., чистый убыток — 203 тыс. руб.



Несмотря на значительную насыщенность рынка, сейчас он еще позволяет реализовывать новые свиноводческие проекты, полагает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «На рынке еще есть место, в первую очередь за счет выбытия продукции личных подсобных хозяйств и сохраняющегося определенного недообеспеченного спроса», — сказал Корнеев «Агроинвестору». В то же время при реализации такого проекта есть существенные риски, связанные в первую очередь с низким платежеспособным спросом и падением цен. «Сегодня цена на свинину в полутушах обвалилась до 133 руб./кг, в то время как в середине года было 185 руб./кг. Это связано с большим объемом предложения и отсутствием роста платежеспособного спроса. В этом году случился хороший урожай зерна и как следствие — подешевели корма, благодаря чему сейчас птицеводы и свиноводы более-менее зарабатывают. Однако если в следующем году не будет такой же ситуации по зерну, то с себестоимостью точно начнутся проблемы», — полагает эксперт. В таких условиях повысить рентабельность может наличие в ассортименте не только полутуш, но и крупного и мелкого куска. «Производство крупного и мелкого куска сейчас более доходно — это расширяет и каналы сбыта, и географию поставок», — добавил Корнеев.



Группа компаний «Агроэко» — крупнейшее свиноводческое предприятие Воронежской области. На территории семи районов функционирует 11 свинокомплексов, селекционно-генетический центр, а так же комбикормовый завод с элеватором. По итогам 2016 года компания заняла 10-е место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России с объемом 82 тыс. т в живом весе. В 2017 году «Агроэко» планирует увеличить выпуск на 18% до 97 тыс. т, ранее рассказывал Маслов. Во второй половине 2016 — начале 2017 года группа запустила в эксплуатацию 10 производственных объектов, которые в следующем году должны выйти на полную мощность. После этого совокупное производство компании может составить 150 тыс. т/год. Также в 2017 году компания приступила к строительству второго комбикормового завода и прорабатывает проект возведения мясоперерабатывающего комбината.

