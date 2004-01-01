Совладельцы «Магнита» и «Русагро» вложат 20 млрд рублей в молочный кластер

Совладелец розничной сети «Магнит» Алексей Богачев в конце прошлой недели подписал с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным соглашение о намерениях по развитию в регионе вертикально-интегрированного кластера по производству молока. Как сообщает пресс-служба администрации региона, предполагаемый объем инвестиций превышает 20 млрд руб.



По информации тамбовских властей, проект предполагает строительство молочных ферм на 40 тыс. голов КРС и молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции. Проектная мощность производства сырого молока составит 350 тыс. т в год, переработки — 1 тыс. т в сутки. Создание молочного кластера позволит трудоустроить более 1 тыс. человек.



О том, что Богачев намерен организовать в Тамбовской области бизнес по производству молока и сыров, сообщалось еще в феврале 2017 года. Тогда газета «Коммерсантъ» писала, что аффилированная с предпринимателем компания «МСК-Строительство» приобрела Бондарский сыродельный завод и учредила компанию «Тамбовский молочник» для строительства молочных ферм. Позднее в молочный проект решил войти председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович: 30 мая его компания «Финансовый ресурс» приобрела 49% в «МСК-Строительство». В июле гендиректор «Русагро» Максим Басов уточнял агентству RNS, что к самой группе «Русагро» данный проект «пока не относится».



Сейчас идет работа по определению участков под строительство, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Тамбовского молочника» Николай Демочкин. «В проекте происходят изменения, он существенно укрупняется. Реализация будет идти в несколько очередей, конкретные параметры проекта я пока не готов называть», — отметил Демочкин. В июне он сообщал «Агроинвестору», что на первом этапе планируется возведение до конца 2018 года трех молочных ферм на 1,5 тыс. коров каждая, а позднее проект «будет увеличен в два-три раза». Одновременно запланирована модернизация Бондарского сыродельного завода, первый этап, по словам Демочкина, оценивалась в 530 млн руб. Сейчас, говорит он, предполагается возведение еще одного молокоперерабатывающего завода — «более современного и с большим объемом». Согласно информации, указанной на сайте Бондарского завода, на сегодняшний день он ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла (ТМ «Бон-Дари»).



Проекты по производству молока являются достаточно капиталоемкими и длительно окупаемыми, однако рентабельность существенно повышается, если есть возможность сразу сформировать связку в виде дойного стада, мощностей по переработке молока и производству молочных продуктов, прокомментировал «Агроинвестору» аналитики IFC Markets Дмитрий Лукашов. Кроме того, одно из важных отличий данного проекта — это наличие собственной сбытовой сети, обращает внимание он. Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, сроки окупаемости инвестиций в молочное животноводство в последнее время значительно сократились и на сегодняшний день составляют семь-восемь лет. На внутреннем рынке установился хороший уровень цен на сырое молоко — по оперативным данным Минсельхоза на 16 ноября, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 24,45 руб./кг, за неделю увеличившись на 4 коп. «С другой стороны, государство с этого года дает инвестиционные кредиты под 5%, и я могу сказать, что мне неизвестны случаи, когда кто-то не получил инвесткредит на молочный проект, — рассказывал Белов. — К тому же компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве с этого года увеличена с 20% до 30%, что также дает очень хороший стимул для вложений в отрасль».



Алексею Богачеву принадлежит 3% «Магнита» и 100% банка «Система», в составленном Forbes рейтинге богатейших людей России 2017 года он находится на 91-м месте с состоянием $1 млрд. Мошкович занимает 43-е место с состоянием в $2,3 млрд. По данным на конец 2016-го, семья Мошковича владела 70,7% акций группы «Русагро». В апреле Мошкович заявлял, что группа готова вложить $1 млрд в производство молока на Дальнем Востоке.



Тамбовский проект «Русагро»

Одновременно с соглашением по молочному кластеру губернатор Тамбовской области подписал соглашение о сотрудничестве с группой «Русагро». Как говорится в сообщении администрации региона, проект предполагает возведение свиноводческих комплексов общей производительностью 50 тыс. т мяса в живом весе в год и увеличение мощности комбикормового завода. Объем инвестиций превысит 10 млрд руб.



Проект строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области мощностью 50 тыс. т был одобрен в ноябре 2016 года, при этом в апреле «Русагро» объявила о расширении проекта до 85 тыс. т в живом весе в год. Капитальные затраты тогда оценивались в 12 млрд руб., а начать строительство предполагалось весной 2017-го. В соответствии с планом, первые 46 тыс. т товарной продукции планировалось выпустить в 2019 году, а выход на проектную мощность был намечен на 2021-й.



Тамбовская область — один из двух основных регионов свиноводческого дивизиона «Русагро» наряду с Белгородской областью. По итогам 2016 года группа заняла девятое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса: в прошлом году компания выпустила 194,3 тыс. т свинины в живом весе — второй результат в стране. Инвестиции «Русагро» в 2018 году составят 26 млрд руб. против 20 млрд руб. в 2017-м, сообщал ранее Басов в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым итогам третьего квартала. Самыми крупными в инвестиционной программе группы станут проекты по производству мяса в Тамбовской области и на Дальнем Востоке. «На Дальний Восток мы планируем завезти животных в мае-июне и произвести первую продукцию в январе 2019 года. В Тамбове мы также планируем доставить животных весной и увидеть первую продукцию, возможно, в декабре 2018 года», — говорил Басов.

