Прибыль агрокомпаний на 87% сформирована за счет субсидий

Суммарная прибыль агропромышленных компаний по итогам 2016 составила 333 млрд руб. до налогообложения, что примерно соответствует уровню 2015 года (334 млрд руб.), говорится в «Обзоре рынка сельского хозяйства в России-2017», подготовленном консалтинговой компанией Deloitte. В том числе по сравнению с 2015-м на 6 млрд руб. до 143 млрд руб. выросла прибыль в растениеводстве, на 18 млрд руб. до 82 млрд руб. — в сфере рыболовства. В то же время в животноводстве прибыль сократилась на 25 млрд руб. до 108 млрд руб. Рентабельность продукции производителей в растениеводстве снизилась на 4 п. п., животноводства — на 5 п. п.



На протяжении последних лет растениеводство оставалось ключевым драйвером роста АПК, отмечает руководитель группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора Deloitte в СНГ Ринат Хасанов. Однако в 2017 году ситуация иная. «Рекордный урожай (приблизительно +13% к прошлому году) не компенсировал падение цен (на 10−25% в зависимости от культуры), следовательно, выручка и прибыль сектора в 2017 году будут хуже прошлогодних значений. С другой стороны, именно это обеспечит низкую себестоимость комбикормов, а значит, и себестоимость свинины и мяса птицы в конце 2017 года и в 2018 году, что, в свою очередь позволит животноводам рассчитывать на более высокую прибыль по результатам 2017 года», — отмечает Хасанов.



При этом говорить о выходе аграрных проектов на полную самоокупаемость пока рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК, отмечается в обзоре. Так, по подсчетам аналитиков, за счет субсидий, полученных от государства, было сформировано 87% прибыли компаний АПК за последние три года. Так, в прошлом году с субсидии из бюджета растениеводческим и животноводческим компаниям в прошлом году равнялись 218 млрд руб., в 2015-м — 222 млрд руб., в 2014-м — 187 млрд руб. Оценка эффективности государства в области поддержки АПК по-прежнему находится в отрицательной зоне, хотя в 2017 году отмечается некоторый рост показателя эффективности деятельности государства до -0,08 с -0,15 В 2016-м (рейтинг от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная).



Также снижается общая удовлетворенность процессом получения субсидий. В 2017 году представители отрасли, опрошенные Deloitte, в меньшей степени довольны такими критериями, как полнота и доступность информации, а также период рассмотрения заявки. Тем не менее большинство компаний (57%) заявляют, что не планируют в ближайшем будущем увеличивать объем внешнего несубсидируемого финансирования (привлекаемого за счет заемных средств или путем увеличения капитала).



Если говорить о новых инвестициях в отрасль, то субсидии действительно играют большую роль, позволяя сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, соглашается партнер практики АПК «НЭО Центр» Инна Гольфанд. «Прежде всего субсидии — это стимул для игроков не из сектора зайти в отрасль сельского хозяйства», — сказала она «Агроинвестору». Эксперт напомнила, что текущие меры поддержки, в основном, направлены именно на поддержку инвестирования в отрасль. «Льготное инвестиционное кредитование до 5%, возврат части капитальных затрат — это меры, которые помогают сократить инвестиционную нагрузку и запустить новые бизнесы. Когда компания завершает инвестиционную фазу, то они пользуются льготным кредитованием на оборотный капитал (кредиты до года). Дешевое финансирование позволяет закрыть кассовые разрывы, которые возникают в сельскохозяйственном бизнесе при длительном цикле производства», — указала Гольфанд.



На 2017 год субсидии запланированы в сумме 216 млрд руб. в растениеводстве и животноводстве, при том что за девять месяцев этого года общая прибыль российских аграриев (без учета малого бизнеса и рыбной промышленности) составила 202 млрд руб., отмечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась почти на 38% или на 55 млрд руб. Такой рост отчасти подтверждает пользу и целесообразность государственной поддержки», — уверен он. По словам Лукашова, госсубсидии, по сути, заменяют инвестиции. «Я бы даже распространил принципы стимулирования сельского хозяйства и на другие отрасли российской промышленности. Отдача от капитальных вложений и основных фондов, построенных за счет субсидий, будет приносить доход сельхозпроизводителям долгие годы», — полагает он.



Несмотря на госпомощь в развитии отрасли, показатель перспектив развития бизнеса Deloitte значительно снизился — на 20 пунктов (с 0,39 до 0,19), при этом 14% компаний предполагают, что ситуация может ухудшиться. Перспективы развития отрасли в целом компании также оценивают со сдержанным оптимизмом: взвешенный индекс «Перспективы АПК» в 2016-м оценен в 0,17, что немного хуже, чем в 2015-м (0,22).



Недостаток господдержки и финансирования и в 2017 году поднялся в рейтинге проблем АПК с третьего на первое место — сейчас на этот фактор указывают 44% опрошенных представителей российского АПК против 29% в прошлом. Также среди озвучиваемых проблем отрасли существенным изменением в этом году стало появление в топ-3 проблемы нехватки квалифицированных кадров (на это указали 36%, второе место), несовершенство госрегулирования отрасли находится на третьем месте с 30%.



По подсчетам Deloitte, в 2016 году общий объем зерна на рынке России вырос на 13%, мяса — на 1% по сравнению с показателем 2015 года. Объем молока на внутреннем рынке снизился в 2016 году на 3%, это произошло из-за сокращения объема импорта (на 12%), по итогам 2016 года доля импортного молока составила 18% от общего объема. В общей структуре расходов населения расходы на питание занимают 38%. Больше всего население тратит на мясопродукты, алкоголь, овощи, молоко и кондитерские изделия.

