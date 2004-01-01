ГАП «Ресурс» покупает Инжавинскую птицефабрику у «Приосколья»

Птицефабрика «Белореченская», входящая в группу агропредприятий «Ресурс», подала в тамбовское управление ФАС России ходатайство о приобретении 100% акций в уставном капитале АО «Инжавинская птицефабрика». Как говорится в уведомлении антимонопольного ведомства, заявление поступило 30 ноября.



«Инжавинская» птицефабрика (ТМ «Тамбовский бройлер») входит в холдинг «Приосколье». Предприятие располагается в Тамбовской области и является крупнейшим производителем мяса бройлера в регионе. В 2011 году была завершена модернизация и, как указано на сайте администрации Тамбовской области, мощность производства сейчас составляет более 110 тыс. т птицы в живом весе в год. В рейтинге крупнейших российских птицефабрик по выручке, составленном аналитическим центром «ЕвроМедиа», Инжавинская птицефабрика заняла шестое место с 8,8 млрд руб. по итогам 2016 года. По данным kartoteka.ru, чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 554 млн руб.



Представитель «Приосколья» сообщила, что информацию о ходатайстве не комментирует. ГАП «Ресурс» к моменту публикации на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



Холдинг «Приосколье» (контролируется бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким) занимает второе место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года, хозяйства компании произвели 642,2 тыс. т бройлера в живом весе. Основные активы группы располагаются в Белгородской области, также кроме тамбовской птицефабрики «Инжавинская» есть актив на Алтае («Алтайский бройлер»). ГАП «Ресурс» (основатель и председатель совета директоров — Виктор Наурузов) в рейтинге крупнейших производителей мяса находится на пятом месте с объемом 343 тыс. т бройлера в живом весе. Основные производственные объекты ГАП «Ресурс» сосредоточены на юге страны — в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Кроме того, группе принадлежит Токаревская птицефабрика в Тамбовской области годовой мощностью 150 тыс. т, которая в начале этого года была запущена после модернизации.



Стоимость Инжавинской птицефабрики может составить порядка 10−15 млрд руб., оценивает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Благодаря большим масштабам производства и современным технологиям она является весьма привлекательной для потенциальных покупателей», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Привлекательным и высоколиквидным активом называет предприятие и президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Приобретение такого актива позволит ГАП «Ресурс» расширить дистрибуцию своей продукции в центральной части страны, а свои южные активы в большей степени перепрофилировать на экспортные поставки мяса птицы», — сказал Давлеев «Агроинвестору». По его словам, ГАП «Ресурс» на сегодняшний день является крупнейшим производителем мяса птицы в Южном федеральном округе, при этом южные предприятия в большей степени концентрируются на экспорте продукции. «Сегодня практически все страны Средней Азии уже получают экспортную продукции двух халяльных торговых марок ГАП «Ресурс». В то же время формат производства птицы на экспорт, особенно на Ближний Восток, требует маленькой тушки — 1−1,2 кг, который в России мало применяется. Таким образом, на одном предприятии выпускать продукцию и для экспорта, и для внутреннего потребления затруднительно. Поэтому «Токаревская» птицефабрика, которую ГАП «Ресурс» приобрела несколько лет назад в Тамбовской области, и «Инжавинская» птицефабрика позволят компании перенести производство птицы для внутреннего рынка на тамбовские активы, а южные — сконцентрировать на экспорте», — рассуждает Давлеев.



Что касается «Приосколья», то в этом году объем производства группы немного снизился, сокращение было и в прошлом году, напоминает Давлеев. «Это говорит о том, что компания хочет монетизироваться и сознательно выводит часть денег из оборота, снижая плотность посадки птицы и расходы на текущее производство. Кроме того, летом этого года «Приосколье» продало два своих племрепродуктора первого порядка германскому подразделению американской компании Cobb-Vantress», — сказал эксперт. «Приосколье» с 2013 года демонстрирует снижение выручки, подтверждает Лукашов. При этом он напоминает, что в последнее время затраты на производство мяса птицы растут, а ее стоимость фактически стагнирует из-за высокой конкуренции производителей. Как сообщил «Агроинвестору» источник на рынке, «Приосколье» продается уже не один год, актив целиком предлагался разным покупателям, однако переговоры ни к чему не привели.

